James Rodríguez fue registrado por São Paulo y podría debutar contra Flamengo en la Liga de Brasil

James Rodríguez fue el encargado de presentar la nueva camiseta de São Paulo, junto con Lucas Moura, en la última jornada de la Serie A de Brasil. Foto: São Paulo

James Rodríguez podría debutar con São Paulo de Brasil en la próxima fecha del Brasileirao, el domingo 13 de agosto ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná, donde anotó uno de los mejores goles de su carrera profesional.

El cuadro tricolor confirmó a través de sus redes sociales que el colombiano pudo ser inscrito ante la Confederación Brasileña de Fútbol y sus primeros minutos con la camiseta podrían ser ante el cuadro con más hinchas en el mundo.

El volante se perdió el partido ante Atlético Mineiro, que terminó en derrota 2-0, debido al retraso en la radicación de algunos documentos para formalizar su contratación ante el ente rector del fútbol en Brasil. Situación distinta vivió Lucas Moura, quien sumó minutos de juego tras el anunció de su regreso, días después de la presentación de James.

Una de las grandes dudas en torno al colombiano es su estado físico, pues su último partido oficial fue el 9 de abril del 2023 con Olympiacos ante Panathinaikos. Luego de este, que terminó en derrota 2-0, rescindió su contrato y estuvo entrenándose en Colombia de manera particular. Incluso estuvo algunos días en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol haciendo trabajos con el cuerpo técnico de la selección.

James es consciente de que deberá volver a tomar ritmo de competencia y de entrenamiento, pero aunque no se animó a dar una fecha específica para debutar con São Paulo, sí dijo estar en buen estado de forma para afrontar las próximas competencias (Serie A, Copa de Brasil y Copa Sudamericana):

“Estoy bien físicamente, estoy muy bien. Es verdad que quiero jugar siempre, para eso me debo preparar y entrenar fuerte. Para acoplarme al ritmo de juego necesito días, necesito entrenar. Eso me lo dará el día a día. Yo tengo un plan de preparación física con el club. Si bien es verdad que necesito de ritmo de juego, también necesito de entrenamientos”.

El debut de James Rodríguez con São Paulo está en duda: las razones por las que su director técnico no lo pondría a jugar

El timonel del São Paulo afirmó que no se apresurará con poner a Rodríguez a jugar. Estará evaluándolo de cerca junto con el cuerpo técnico y cuando esté listo lo sacará al terreno de juego. Dejó claro que no entregará fechas tentativas sobre su debut y que no generará expectativa:

“Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo se sabrá, esperemos y no queremos crear expectativas. Por lo demás, es hacer lo que siempre hemos hecho, creo en el equipo y no es una o dos derrotas lo que me va a desviar de mis convicciones, seguro que pronto pueden pasar cosas buenas”.

James viene de varios meses sin competir profesionalmente. Desde que rescindió de su contrato con el Olympiacos de Grecia, en abril, el futbolista de 32 años de edad no entra a ningún campo de juego y el poder estar adaptado físicamente al 100% es fundamental, ya que de esta forma podrá evitar una lesión inesperada.

La razón por la cual el cucuteño no podrá estar presente tampoco en el certamen internacional es debido a que no alcanzó a ser inscrito a tiempo por parte del club ante la Conmebol para hacer parte de la serie de octavos de final del certamen ante San Lorenzo (Argentina), así lo confirmó el portal brasileño Globo:

El tiempo límite para su inscripción era el sábado 29 de julio y la firma del colombiano estuvo tan apretada a la fecha que no lograron cumplir con lo establecido. Sin embargo, el punto positivo para James es que luego sí tendría la oportunidad de participar en el torneo internacional.

Siempre y cuando el tricolor de Morumbi clasifique a la ronda de cuartos de final, la ventana de inscripción de jugadores volverá a habilitarse y el club podrá realizar el registro de James sin problema alguno.

En dado caso São Paulo deje en el camino a los argentinos, el plantel tendría que enfrentar al ganador del choque entre Ñublense (Chile) y Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador). Para las semifinales podría verse las caras contra Defensa y Justicia (Argentina) o Botafogo.