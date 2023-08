Alina Lozano y Jim Velásquez reaparecieron para plantear un nuevo tipo de relación

La pareja aseguró que solamente tendrán encuentros ocasionales para no sentir la distancia

El viernes 4 de agosto la pareja conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez habría llegado a su final. O por lo menos así lo hicieron creer a sus seguidores en una publicación de redes sociales.

Sin embargo, en horas de la mañana del 8 de agosto, la pareja habría decidido darle un giro de 180 grados a su romance, de acuerdo con una publicación en la que se vio al creador de contenido “pidiéndole cacao’” a la talentosa actriz. En el video, Velásquez le pidió una “segunda oportunidad” a Lozano, que le respondió que no era posible.

En vista de la situación, los creadores de contenido nuevamente sorprendieron a sus seguidores con una publicación adicional en horas de la tarde, en la que efectivamente reafirmaron que su relación no iba más. Pero, decidieron que le darían un nuevo rumbo a su romance, dejando claro que solamente accederían a algunos encuentros ocasionales.

Alina Lozano y Jim Velázquez terminaron definitivamente su relación, de acuerdo a sus redes sociales. Foto: @drfelipegonzalez/Instagram

“Hacemos este video para contarles a ustedes que efectivamente la relación se acabó. Ya no somos pareja”, expresó inicialmente Velásquez, haciendo referencia a que la noticia se difundió en diferentes medios de comunicación.

Posteriormente, intervino Alina Lozano, que indicó que “ya lloramos, ya gritamos (…) Ahí hemos hecho lo posible por hacer esto lo más sensato y lo más tranquilo, a veces se ha podido, otras veces no, pero…”. Justo en ese momento, la actriz comenzó a explicarle al creador de contenido lo que se vendría en los próximos meses.

“Yo quiero contarte Jimmy, tú eres consiente que se viene un verano largo para los dos”, haciendo referencia a que ya no tendrán algún tipo de relación, además, afirmó que para ella no representaría ningún inconveniente, porque entre sus planes no está encontrarse sentimentalmente con otras personas.

Alina Lozano y Jim Velásquez tienen una de las relaciones más cuestionadas y mencionadas del medio digital en Colombia. Foto: @lozanoalina/Instagram

“Si tú me lo pides, yo podría pasar una noche más contigo, de reserva de amor, digo yo”, fueron las palabras que agregó la recordada Doña Nidia, de Pedro el escamoso.

A lo que Jim, nervioso y dejándose llevar por la situación, respondió: “Tú sabes que eso a mí me va a afectar mucho, si tú me lo pides a mí yo puedo pasar una noche contigo, pero no va a haber nada de sentimientos sino solo acción”.

La sorpresa fue tal para Alina, que conmocionada no dudó en aceptar de inmediato la propuesta que le hizo su joven enamorado, por lo que lo tomó de la mano y se lo llevó fuera del plano del video. Allí, también asombrado por la situación, Velásquez le preguntó: “¿Acción nada más?”

¿Realmente terminaron?

Este es el interrogante que se plantean los seguidores de la pareja, a quienes tomó por sorpresa la confesión de que la unión entre Alina Lozano y Jim Velásquez no iba más, teniendo en cuenta que hace unos meses se habían comprometido en matrimonio.

Del mismo modo, el anuncio de la boda también causó mucho revuelo en los medios de comunicación nacionales y los usuarios de las plataformas digitales, quienes se mantenían incrédulos al creer que Alina Lozano y Jim Velásquez podrían llegar algún día al altar. Este asunto dio mucho de qué hablar, hasta llegar al punto de que más de uno de sus fans le hizo seguimientos a los preparativos que se venían preparando para este festejo.

Lo que queda es que Alina le responda a Jim y si después de eso seguirán en el punto en el que quedaron o se tomarán con un poco más de calma su relación y pospondrán la boda. Adicionalmente, la diferencia de edad entre los dos que ha sido tan cuestionada a lo largo de los meses.