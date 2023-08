Miguel Ángel del Río negó señalamientos de Agmeth Escaf: “Un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”

El representante Agmeth Escaf acusó a Miguel Ángel del Río de ofrecer recursos para liderar la lista del Atlántico a la Cámara. Foto: Facebook - Colprensa

La pelea entre Miguel Ángel del Río y Agmeth Escaf que se casó en medio de las elecciones legislativas tuvo un nuevo round, un año después, en medio de las irregularidades que cometió Nicolás Petro en la campaña en la Costa. El representante a la Cámara vinculó al abogado con el hijo del presidente y el manejo corrupto que se habría dado en la contienda electoral.

“En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme sólo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”, escribió del Río en su cuenta de Twitter.

Miguel Ángel del Río calificó de ataque falso el señalamiento de Agmeth Escaf en su contra

La reacción se dio a una información de prensa que consignaba los señalamientos que hizo en su contra el representante a la Cámara Agmeth Escaf, quien a través de la misma red social vinculó al abogado del Río con los recaudos irregulares de dinero que realizó Nicolás Petro durante la campaña electoral.

Agmeth Escaf contra Miguel Ángel del Río

Según Escaf, del Río era el candidato del diputado Petro Burgos, Máximo Noriega, Armando Benedetti y las figuras del Pacto Histórico en el Atlántico. “Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones.””, escribió el representante.

Los señalamientos pasarán al plano judicial. Ante esa afirmación, el abogado barranquillero señaló que denunciará a Escaf ante la Corte Suprema de Justicia para que aporte las pruebas correspondientes para acusarlo públicamente de ofrecer dinero durante la campaña al Congreso en el Atlántico.

Miguel Ángel del Río anuncia que denunciará a Agmeth Escaf por señalamiento en su contra

Del Río y Escaf se enfrentaron a finales de 2021 por liderar la lista a la Cámara de Representantes en el Atlántico. El abogado, según escribió en un comunicado, fue invitado a lanzarse por parte de Nicolás Petro que lo convenció de no aspirar al Senado, sino a la cámara baja. Incluso realizaron una asamblea con los movimientos sociales del Pacto Histórico que lo eligieron como candidato en la primera posición del tarjetón.

Miguel Ángel del Río junto a Nicolás Petro, Máximo Noriega, Cecilia López y Germán Umaña. Foto: Facebook

Escaf aseguró que esa asamblea no había contado con su participación y que era una imposición al Pacto Histórico. Luego se realizó una encuesta en la que él recibió un mayor porcentaje de intención de voto, que fue compartida por el entonces candidato Gustavo Petro en redes sociales. El resultado zanjó la definición del aval que quedó en manos del expresentador de televisión.

Al publicarse esa encuesta, Nicolás Petro fungió de mediador. En su cuenta de Twitter invitó a del Río y Escaf a tomarse un café y dialogar porque consideraba que si unían esfuerzos lograrían imponerse en el Atlántico. “Dialoguemos para dejar las diferencias a un lado y avanzar en nuestro objetivo superior, ganar la presidencia y el congreso para transformar a Colombia”, señaló.

Nicolás Petro dice que mediará entre Agmeth Escaf y Miguel Ángel del Río en el Atlántico

Pero del Río decidió apartarse de su aspiración política y a través de un comunicado señaló que tomó la decisión por el “desprecio del centralismo a las autonomías territoriales” y agregó que “ni la fama ni el reconocimiento pueden ser los materiales sobre los que se construye una representación”.

Ahora, el abogado señaló que jamás le ha ofrecido dinero a nadie en la campaña y que muestra de ello es que escogieron a otra persona. “Eso lo que demuestra es que ellos tenían el poder económico. Hasta encuesta hicieron. Yo no tenía recursos para hacer si quiera una encuesta. Todo lo hice de mi propio bolsillo. Dejé a un lado mi carrera para esa aventura”, citó el diario El Tiempo.

Tanto Escaf como del Río aparecieron en un cuadro que presentó el fiscal Mario Burgos en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra Nicolás Petro. Aunque no hubo mayor claridad sobre las vinculaciones de cada uno, se titulaba “relaciones de los indiciados”.