Juan Diego Alvira calificó de ‘mal papá' al presidente Gustavo Petro por lo que está ocurriendo ante la justicia con Nicolás

"Difícil oír a un presidente hablar de cambio y del otro país abandonado por castas políticas, cuando él mismo abandonó a su hijo y fue mal papá", comentó Juan Diego Alvira Foto: Colprensa

Desde que estalló el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, respecto al movimiento de dineros irregulares, se ha cuestionado la honradez del mandatario nacional y su papel cómo padre de familia. Incluso, fue el mismo jefe de Estado quien aseguró que él no había estado al frente de la crianza de Nicolás. El periodista Juan Diego Alvira se refirió al mandatario como ‘mal papá'.

“Leo entrevista a Nicolás Petro a Semana y veo que es un hijo que habla con el dolor que produce el abandono de un padre. Difícil oír a un presidente hablar de cambio y del otro país abandonado por castas políticas, cuando él mismo abandonó a su hijo y fue mal papá”, redactó Juan Diego Alvira en su cuenta de Twitter.

En su entrevista con la revista mencionada en el trino del comunicador, Nicolás asegura que su relación con su padre, el mandatario nacional, no está en los mejores términos. “La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí”, destacó.

“Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo. Y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa (...) el año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo”, agregó en su charla.

Según dijo, cuando Gustavo Petro usó la polémica frase ‘yo no lo crie’, refiriéndose a él, se dio cuenta de que él solo había sido ‘una ficha de su ajedrez’. Destacó que es consciente de que su padre ‘no lo quiere’.

Según el periodista, el presidente de Colombia abandonó a su hijo. Dijo que eso no es coherente con su idea de ‘cambiar’ el rumbo de país Foto: Instagram Nicolás Petro

Andrea Petro envió mensaje a su hermano Nicolás, luego de que él asegurara que le dolía su falta de apoyo, califican el mensaje de ‘seco’

En esa misma conversación manifestó que la falta de apoyo de su hermana, Andrea Petro, también le había dolido mucho. Dijo que ella era su favorita de la familia.

“Lo de Andrea sí me dolió en el alma. Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo, mira esos audios, no sé cómo se filtraron”, comentó Nicolás Petro en su entrevista con Semana.

Sus declaraciones se dieron luego de que un juez lo dejara en libertad por el caso de enriquecimiento ilícito por la recepción de dinero de dudosa procedencia durante la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. El investigado, en su charla con el medio de comunicación ya citado, también habló de su madrastra, Verónica Alcocer. A la primera dama y a Andrea las señaló de ser las autoras del veto familiar en su contra.

En medio de todo, a través de una historia de Instagram, Andrea comentó: “tú sabes que te amo, bro”. El mensaje ha sido calificado por algunos internautas como ‘seco’.

Las palabras de decepción de Nicolás en contra de su hermana surgieron tras la filtración de audios en los que ella le manifestaba su desacuerdo con las acciones que él había cometido y con su relación con Days Vásquez.

“Esta vieja hijueput*, me da rabia contigo porque ya nos enteramos de todo lo que hace ella. Sobre mi cadáver ella se mete en la familia. Tarde o temprano vas a abrir los ojos y ahí sí vas a venir llorando. Todo lo que me he enterado de esa señora, me parece demasiado. Te amo, pero no te voy a apoyar jamás. Soy la única que se está quemando el lomo para que no te metan en la cárcel. Lo siento, pero ahora te jodes solo. Te quise sacar de ese hueco y no quisiste”, dijo Andrea.