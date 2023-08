Jessica Cediel recibió un regaño de una niña por el tipo de contenido que publica

Jessica Cediel le dijo a sus seguidores que si querían que cambiara de contenido, que le dejaran ideas, ya que no era muy buena haciéndolo. II Foto: (@jessicacedielnet/Instagram)

Jessica Cediel confesó en una de sus historias que recibió un “regaño” de parte de una pequeña seguidora por el contenido que ha estado subiendo últimamente, el cual ha recibido una gran cantidad de críticas de parte de muchos internautas, causando que Cediel ponga límite a los comentarios de sus publicaciones.

La colombiana ha estado muy ocupada durante las últimas semanas, compartiéndole a sus seguidores que su nuevo trabajo en Telemundo le ha consumido una gran cantidad de tiempo, dejándole poco espacio en su agenda para interactuar con ellos. Sin embargo, se las arregla para encontrar algunos minutos para mantenerlos informados sobre varios aspectos de su vida, así sea desde el carro.

Y no solo para interactuar con sus fans, sino también para subir algunos videos en su perfil de Instagram en el que suele posar usando diferentes atuendos, donde muchos de ellos no dejan nada a la imaginación. Además, también le gusta compartir lo bien que se siente con la música, bailando al ritmo de varias canciones.

Pero al parecer este nuevo contenido que ha estado realizando Jessica Cediel no les ha agradado mucho a algunas personas en las redes sociales, incluida una niña que según la presentadora le escribió por redes sociales debido al tipo de videos que ha estado manejando últimamente.

“Leí el mensaje de una niña súper linda, me mandó un DM y me dice como: ‘Jessi, o sea, yo te sigo, tu carrera, tu trabajo, tus proyectos, tus vainas, pero ¿por qué no cambias un poquito más tu contenido’, y yo como que ‘Oh my God’”, dijo la modelo en una de sus historias de Instagram.

Pero según Jessica Cediel, estaría dispuesta a seguir la recomendación de la niña y darle un pequeño giro al contenido que está haciendo, pero dejó claro que no será algo que ocurra muy rápido, ya que indicó que su fuerte no está en generar contenido, y dijo también que admiraba a todos aquellos que son creadores.

La colombiana les dijo a sus seguidores que ella no era muy activa en redes y que si querían que subiera algo diferente, que le dieran ideas

A Jessica Cediel la criticaron por subir un video sobre lo “difícil” que es su vida

El video en el perfil de Instagram de la presentadora Jessica Cediel generó varios comentarios críticos, luego de que ella, mientras se encontraba trabajando, asegurara que su vida no es tan fácil como muchos lo pueden llegar a creer. En el video, a la también modelo se le ve cambiándose de ropa en varias ocasiones.

“Vestirse, desvestirse, play and repeat. Estamos pa’las que sea. Cuatro cambios de look por día”, comentó al lado de la publicación. Quienes la criticaron aseguran con sarcasmo que la vida de la también actriz ‘es muy difícil’. “Esta es la realidad de nuestro trabajo, este es nuestro trabajo”, se le oye decir en el video a la presentadora.

“Bueno, familia, esto, literal, es a la guerra. La gente dice que ‘tan fácil’, que ‘tan bla, bla bla’. A la guerra, a donde sea”, añade.

Jessica Cediel. Foto: Instagram @jessicacedielnet

“Uy no, pues qué guerrera, cambiándose de ropa en un carro. Mucha berraca”, “la verdad no entiendo el vídeo, ¿de qué se trata? ¿Qué quiere mostrar, demostrar? No sé”, “no entendí qué tiene que ver una cosa con la otra”, “ella ya está medio loca, el video no tiene sentido, no entendí nada nada”, “al principio no entendí, y al final tampoco”, “estás lista para Ucrania”, son algunos de los comentarios del video hecho por la presentadora.

La modelo, además, acompañó el video de una canción de Sia llamada Unstoppable, en la que la cantante habla de ser fuerte e invencible. La letra del tema, entre otras cosas, dice: