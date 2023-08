Francia Márquez: qué paso con la estrella más brillante de la política colombiana que llegó a la Vicepresidencia para casi desparecer

Así mismo, la imitan y hacen hincapié en su acento de manera despectiva. No es raro encontrar palabras mal escritas como ‘elicótero (helicóptero)’, aquella que hace referencia al escándalo de los movimientos de Francia Márquez en las aeronaves del Estado Foto: @Francia Márquez - Facebook

Un año se cumple desde la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Casa de Nariño. La consecución de la presidencia y vicepresidencia de ambos gracias al voto popular, marcó hitos históricos importantes en el país. No solo fue la llegada de un Gobierno con inclinaciones de izquierda, sino también la primera vez que una mujer afrodescendiente alcanzaba uno de los cargos más importantes en el panorama político nacional.

La imagen de Francia Márquez sembró una semilla de esperanza en muchos ciudadanos y reafirmó lo que tanto ella y el selecto presidente prometían: un cambio. El panorama, sin embargo, se fue desdibujando con el pasar del tiempo, y Francia, según argumentan algunas de las personas que decidieron confiarle su voto a ella, se ‘convirtió en aquello que tanto criticaba’.

Infobae Colombia habló con dos docentes e investigadores para intentar comprender que hay detrás de los supuestos cambios de la vicepresidenta de Colombia tras la llegada a su cargo, y para comprender mejor el papel que ha jugado la funcionaria desde el inicio del camino presidencial de Gustavo Petro. Así mismo, se dialogó con los especialistas para poner sobre la mesa las razones por las cuáles Francia Márquez pasó de ser, para muchos, la candidata ideal, a ser el objetivo de ataques y burlas por parte de otros.

Actos como este han hecho que personas aseguren que ella 'ha cambiado' y se ha convertido en parte de esos grupos privilegiados que tanto criticó antes

De acuerdo con Mauricio Jaramillo, especialista consultado por este portal que ejerce sus labores en la Universidad del Rosario, la importancia del papel de Francia Márquez dentro del Gobierno del Pacto Histórico recae en dos aristas. Ambas tienen que ver con el acercamiento que le facilitó a Gustavo Petro con sectores del país que no tenía un lazo tan fuerte, o al menos, no tan evidente.

“Primero, tiene que ver con estar cerca de las bases de los liderazgos sociales, estar cerca de la gente. Francia era la candidata de muchas personas, de muchas asociaciones. Esa es la manera en que Petro se acerca a las bases medioambientalistas, de resistencia a la minería, etcétera. En segundo lugar, creo que Francia Márquez tiene un papel importantísimo en términos de igualdad, afros, igualdad étnica, mujeres y población LGTBI”, comentó.

En algo similar coincidió Jessika Vásquez, profesora titular del Área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

“Francia Márquez se convirtió en una de las candidatas revelación en las elecciones presidenciales puesto que fue la tercera candidata más votada en las consultas interpartidistas de los candidatos presidenciales. Fue absolutamente histórico (...) ella representa unos sectores sociales tradicionalmente excluidos de esta gran política (...) no sólo es el sector afro, también indígena y campesino que probablemente, en ese momento, no se sintieron tan representados por el entonces candidato Gustavo Petro y se sentían más cercanos a una candidata como Francia Márquez”, comentó en su entrevista con Infobae Colombia.

El panorama, sin embargo, se fue desdibujando con el pasar del tiempo, y Francia, según argumentan algunas de las personas que decidieron confiarle su voto a ella, se 'convirtió en aquello que tanto criticaba'

En marzo del año 2022 se informó, gracias a cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que Francia Márquez había logrado más de 770 mil apoyos. La entonces candidata superó las votaciones de Alejandro Char, David Barguil, Sergio Fajardo y Carlos Amaya.

La prensa nacional se refirió a Márquez, por aquellos días, como un ‘fenómeno político’. Como siempre lo dijo ella, su objetivo recaía en trabajar por aquellos a los que ella llamaba los y las ‘nadie’, los ciudadanos de ‘las manos callosas’. Francia misma, como también lo ha mencionado, conoce bien lo que es estar en el olvido y pasar desapercibida por parte de los gobernantes, pues es una mujer negra que creció en medio de la escasez en una zona olvidada del país.

Francia, oriunda de Yolombó, una vereda del municipio de Suarez, en el departamento del Cauca, se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, y terminó ocupando el cargo de la segunda al mando de Colombia tras conocerse, en junio del 2022, que ella y Petro habían logrado quedarse con el apoyo de más de 11,2 millones de ciudadanos.

Petro y Márquez entraron a reemplazar, entonces, a los salientes mandatarios, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.

¿Decepción? ¿Se sienten defraudados los votantes?

Ha pasado ya un año desde que eso ocurrió. Han sido 12 meses de llenos de comentarios acerca de la gestión de Francia Márquez. Aunque el Gobierno nacional mantiene el apoyo de algunos de sus votantes, otros han decidido dejar de creer. Para julio de este año, una encuesta de Invamer reveló que la desaprobación de la población en lo que respecta a la labor de los mandatarios había llegado al 59%.

Petro y Márquez entraron a reemplazar, entonces, a los salientes mandatarios, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez

Para noviembre del 2022, el Gobierno de Petro y Márquez tenía una aprobación del 50%, mientras que para el sexto mes del 2023 tuvieron solo el 33,8% de percepciones positivas por parte de la ciudadanía. Los escándalos han rondado al gabinete del movimiento político Pacto Histórico, y Francia no ha salido librada de ellos.

El uso de helicópteros para movilizarse y su expresión ‘de malas’ al argumentar las razones por las cuáles hacía uso de esas aeronaves son tan solo algunas de las cosas que la han puesto en el ojo del huracán. Actos como este han hecho que personas aseguren que ella ‘ha cambiado’ y se ha convertido en parte de esos grupos privilegiados que tanto criticó antes.

“No. Pienso lo contrario. De hecho, Francia Márquez se ha ganado muchos problemas precisamente porque no ha cambiado la persona que es. Cuando le pedían que agachara la cabeza, que cambiara las formas, que fuera más dialogante. En realidad, Francia Márquez es una persona que se ha forjado a sí misma. Viene de la resistencia minera, víctima del conflicto, sobreviviente, etcétera”, explicó Mauricio Jaramillo a Infobae Colombia.

“Yo no creo que ya que haya decepción frente a Francia Márquez. Tengo la impresión de que, de hecho, ha habido un empoderamiento, ha habido un atractivo, sobre todo internacional (...) ha habido tensiones y choques, pero mi impresión es que no se ha dejado aislar (...) creo que hay un desgaste por todo lo que está atravesando el gobierno actualmente (...) es un desgaste muy grande por la falta de articulación, pero yo no lo llamaría eso decepción”, argumentó el investigador.

La vicepresidenta se ha convertido, para muchos ciudadanos que no están a favor de ella, en un objetivo de burlas. Ha sido víctima de comentarios racistas, clasistas, machistas, entre otros

Para Jessika Vásquez hablar de una decepción no es tan sencillo. “Creo que esto hay que tomarlo con pinzas (...) yo, como académica, no podría llegar a estas conclusiones porque lo que tendríamos que hacer es revisar encuestas y ver el grado de detalle (...) lo que yo sí creo es que es importante vincular esto con lo que ya señalé antes, pues buena parte de los votos de Francia estuvieron en territorios marginados, territorios que, seguramente, buena parte de su población tampoco tiene acceso a redes sociales (...) Seguramente su percepción sobre el desempeño de la actual vicepresidenta y líder del Ministerio de la Igualdad no se vea tanto en las redes sociales”, agregó la docente.

Ciberacoso a Francia Márquez: racismo, clasismo, machismo y misoginia

Basta una búsqueda superficial en internet para evidenciar los ataques que ha sufrido Francia Márquez a lo largo de su camino en la vicepresidencia de Colombia. Y es que los comentarios negativos que se han hecho acerca de su gestión tienen algo en particular, algo que no le ocurre a otros funcionarios: burlas por su color de piel, por su género, por su acento, entre otras cosas.

Fue la misma Francia la que denunció que es tal el racismo en su contra que quienes han hablado despectivamente de su color de piel han llegado hasta a ‘animalizarla’. Fue la mismísima Marbelle, reconocida cantante colombiana, la que comparó a la vicepresidenta del país con un mono. En marzo del 2022 la ‘reina de la tecnocarrilera’ se refirió a Francia Márquez con el apodo de King Kong y a Gustavo Petro como el cacas.

El comentario de Marbelle no ha sido el único, pero sí uno de los más recordados. Ante los constantes ataques, fue apenas en junio de este año cuando la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA) condenó los ataques racistas de los que es víctima Francia Márquez constantemente. “Los ataques y continuas categorizaciones racistas, clasistas y misóginas dirigidas a la primera vicepresidenta afrodescendiente, Francia Márquez, en la prensa tradicional y redes sociales”, se lee en la misiva redactada por aquel organismo internacional que pretende velar por los derechos humanos.

Ser mujer, ser negra, ser lideresa y no haber crecido en un contexto lleno de lujos pareciera molestarle más a la gente que las acciones que ella pudiera tomar dentro de su cargo. Así lo ha dicho Francia Márquez. “Justo en ella hay un intersticio de al menos tres factores (que hacen que pueda ser rechaza): temas de raza, clase y género”, señala Jéssika Vásquez.

La vicepresidenta se ha convertido, para muchos ciudadanos que no están a favor de ella, en un objetivo de burlas. Ha sido víctima de comentarios despectivos acerca de su color de piel, su género y su contexto socioeconómico

“Los medios han tenido un trato racista, clasista, machista. Yo creo que eso nos está reflejando como sociedad (...) el aporte de Francia Márquez no solo es liderar una visita a África, o la creación del Ministerio de la Igualdad, o visibilizar territorios del país que no habían sido tenidos en cuenta de manera tan importante por el gobierno nacional (...) Francia Márquez nos puso a hablar de racismo”, añadió la académica.

“Somos una sociedad profundamente clasista y eso se refleja en que somos uno de los países más desiguales del mundo, pero nunca habíamos hablado de racismo de manera tan clara, no tan evidente. No nos habían puesto hablar de racismo. Francia Márquez nos ha obligado a hacerlo y yo celebro”, concluyó en conversación con Infobae Colombia.

“No tengo la menor duda de que hay mucho racismo y que ella tiene una situación mucho más adversa que otros ministros, otras vicepresidentas, otros vicepresidentes. Los ataques racistas y clasistas son una parte, pero en realidad hay mucho más decir de Francia Márquez. Siempre se presume la mala fe. Si va a viajar, es porque está sacando provecho; si está paseando, si se va África, es para desperdiciar recursos (...) es como que no hay ninguna crítica que esté desprovista de su condición de clase o su condición de afrodescendiente”, incluyó en su conversación con Infoae Colombia, Mauricio Jaramillo.

“Sin duda alguna me parece que eso está ahí y obviamente en cadena (...) le han hecho 12.000 ataques cibernéticos de cuentas que todo el tiempo están reproduciendo caricaturas de ella, despectivas. Esto da cuenta de que no es algo esporádico, o sea, no son ataques uno que otros, son ataques sistemáticos (...) los medios de comunicación participan por acción o por omisión (...) Yo sí creo que ha habido acoso”, finalizó.