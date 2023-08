El debut de James Rodríguez con São Paulo está en duda: las razones por las que su director técnico no lo pondría a jugar

La fecha del debut de James Rodríguez con el São Paulo todavía no es certera y está a merced del técnico. Foto: Twitter/@SaoPauloFC

Por la jornada número 18 del fútbol brasileño el São Paulo recibió en su casa, el estadio Morumbi, a Atlético Mineiro y la tarde se plantó perfecta para la presentación de los nuevos fichajes del tricolor, el mediocampista James Rodríguez y el extremo Lucas Moura.

A pesar de que ambos fueron bien recibidos por la afición en el encuentro, solo Moura tuvo minutos de juego, mientras que Rodríguez no hizo parte de la convocatoria presentada por el director técnico Dorival Junior y dejó en el aire bastantes dudas sobre la fecha de su debut.

La jornada se tornó bastante amarga para el equipo paulista que terminó cayendo por un resultado de 2-0 y se instauró con más fuerza en la mitad de la tabla. En la rueda de prensa pospartido fue inevitable que se le preguntara a Junior por el debut de James a lo que fue bastante directo sobre su posición.

El timonel del São Paulo afirmó que no se apresurará con poner a Rodríguez a jugar. Estará evaluándolo de cerca junto con el cuerpo técnico y cuando esté listo lo sacará al terreno de juego. Dejó claro que no entregará fechas tentativas sobre su debut y que no generará expectativa:

“Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo se sabrá, esperemos y no queremos crear expectativas. Por lo demás, es hacer lo que siempre hemos hecho, creo en el equipo y no es una o dos derrotas lo que me va a desviar de mis convicciones, seguro que pronto pueden pasar cosas buenas”.

El próximo encuentro del tricolor será el domingo 13 de agosto ante Flamengo en condición de visitante y según la evolución del volante cucuteño durante esta semana de entrenamiento, este podría ser su partido debut.

James viene de varios meses sin competir profesionalmente. Desde que rescindió de su contrato con el Olympiacos de Grecia, en abril, el futbolista de 32 años de edad no entra a ningún campo de juego y el poder estar adaptado físicamente al 100% es fundamental, ya que de esta forma podrá evitar una lesión inesperada.

Será entonces cuestión de esperar pacientemente que Rodríguez tenga el aval de su técnico para volver a competir en la escena profesional.

James no puede jugar Copa Sudamericana por el momento

La razón por la cual el cucuteño no podrá estar presente en el certamen internacional es debido a que no alcanzó a ser inscrito a tiempo por parte del club ante la Conmebol para hacer parte de la serie de octavos de final del certamen ante San Lorenzo (Argentina), así lo confirmó el portal brasileño Globo:

“James Rodríguez y Lucas Moura están fuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los jugadores no fueron inscritos a tiempo por el São Paulo y no jugarán en esta fase de la competición”

El tiempo límite para su inscripción era el sábado 29 de julio y la firma del colombiano estuvo tan apretada a la fecha que no lograron cumplir con lo establecido. Sin embargo, el punto positivo para James es que luego sí tendría la oportunidad de participar en el torneo internacional.

Siempre y cuando el tricolor de Morumbi clasifique a la ronda de cuartos de final, la ventana de inscripción de jugadores volverá a habilitarse y el club podrá realizar el registro de James sin problema alguno.

En dado caso São Paulo deje en el camino a los argentinos, el plantel tendría que enfrentar al ganador del choque entre Ñublense (Chile) y Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador). Para las semifinales podría verse las caras contra Defensa y Justicia (Argentina) o Botafogo.