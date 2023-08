Así es el Juanfer empresario, ya no piensa en volver a la música

El volante de 29 años fue cuestionado por su paso por Junior de Barranquilla. @juanferquinterop/Instagram

Juan Fernando Quintero es uno de los futbolistas más reconocidos en Colombia en los últimos años, pues gracias a su zurda ha conquistado varios países entre los que se encuentra, por ejemplo, China, Portugal, Argentina y Colombia. Pero Quintero también es consciente que su etapa como jugador profesional de fútbol no va a durar toda la vida, por lo que se ha estado preparando para poder disfrutar una vez se retire.

Te puede interesar: Juan Fernando Quintero llega al Racing de Argentina: los detalles de su firma y la fecha de sus exámenes médicos

Por eso, Juan Fernando Quintero ha buscado otros campos de acción para invertir el dinero que le ha dejado el fútbol, por lo que ha incursionado en varios campos, desde ser cantante de música urbana, hasta abrir su propio restaurante y convertirse así en empresario gastronómico.

Pero emprender en Colombia a veces no es fácil, por lo que Juan Fernando Quintero sabe que debe hacerlo poco a poco para poder lograr que su restaurante funcione y pueda ser todo un éxito. Así lo dio a conocer en una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión en donde aseguró estar feliz de tener la oportunidad de entrar al mundo de la gastronomía.

“La idea es trascender después de lo que uno ha vivido como futbolista, hoy en día emprender en el mundo del empresario, de ser emprendedor, de entrar en este mundo de lo que es la gastronomía, la verdad que estoy muy contento y complacido por esta oportunidad”.

El Nalgón marcó el descuento en la derrota del Tiburón en condición de local ante el Envigado. Tomado de Win Sports

Juanfer Quintero también aseguró que su infancia y las bases que aprendió de su mamá lo han llevado a ser responsable y el hombre que es hoy en día, por lo que desde pequeño aprendió a ganarse la plata con esfuerzo, lo que le permitió pagar por los gastos de su familia desde que tenía 9 años.

“Esas bases fueron muy sólidas para lo que es hoy mi realidad y desde los 9 años tengo la oportunidad de pagarle el arriendo a mi madre y desde eso gano dinero, como se puede decir. El fútbol me ha dado una oportunidad hermosísima en la vida”.

Una de las experiencias de Juan Fernando Quintero en la música llegó de la mano del grupo urbano de Medellín Los Hermanos del Rap, con ellos, el 10 de la selección Colombia estrenó su canción 1,2,3 en 2022.

Te puede interesar: Juan Fernando Quintero ya está en Argentina: firmará con Racing Club tras su amargo paso por el Júnior

La vida del volante colombiano no solo está llena de música, sino que también su entorno es muy musical y lleno de talentos, por lo que para Quintero rodearse de ese tipo de personas hace que las cosas fluyan de manera natural.

Este video se ha hecho viral en internet, donde el volante colombiano demuestra su talento desde que era un niño

“Tengo amigos muy cercanos a la música y hoy en día mi hermano es un artista de la ciudad de Medellín y yo creo que todo eso, lo que te rodea, hace que tú fluyas natural porque es lo que te gusta y lo llevas a cabo”.

Pero, el Juan Fernando Quintero de hoy ya no piensa en una carrera en la música, pues aseguró que, no tiene problemas en darle su apoyo a sus amigos músicos, pero que ya no cree que su vida esté detrás de un micrófono.

“Desde mi puesto los apoyo y la verdad que les deseo todo el éxito, pero creo que la música, más bien cercana, pero creo que no sería lo mío”.

Aunque el paso de Juan Fernando Quintero por Junior de Barranquilla no terminó de la mejor manera y no dejó las celebraciones que el jugador paisa soñó, siente que su actualidad es muy positiva por lo que aseguró que está viviendo el día a día y que considera que está en su mejor etapa.