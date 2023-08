La cantante de vallenato colombiana no pudo asistir a su presentación en Sabanalarga. Foto: Instagram @anadelcastilloj

Ana del Castillo es una de las exponentes del género vallenato más importantes y que cada vez toma más fuerza en el país. La cantante de 24 años de edad suele destacar en sus conciertos y shows donde deja todo sobre el escenario; sin embargo, recientemente tuvo un inconveniente y no le pudo cumplir a sus aficionados de Sabanalarga, municipio del Atlántico.

La intérprete de canciones como ‘La cachera’, ‘Ay ay ay’, ‘ya es mío’, ‘Sabroso’, ‘Cuando te veo’, ‘La voa hace boja’, entre muchas otras, explicó en sus redes sociales qué fue lo que le sucedió y las razones que la llevaron a cancelar una de las presentaciones más esperadas por los sabanalargueros.

Todo estaba listo en el municipio que está ubicado a unas horas de Barranquilla y aunque el anuncio de la presentación de la cantante de vallenato se había realizado hace varios días, lo que llevó a que se agotara la boletería, finalmente la cantante no se presentó.

La presentación se iba a realizar en el Salón Enrique Álvarez de Sabanalarga y estaba programado para que empezara a las 8:00 p. m., pero desafortunadamente la cantante informó a todos sus seguidores que no podía presentarse debido a que su voz no se encontraba bien debido a una afección que sufrió después de un concierto en la discoteca Discoloco en Barranquilla.

Ana del Castillo se disculpó con sus fanáticos por no poder cantar: esto fue lo que le sucedió a la cantante

En las redes sociales la cantante valleduparense explicó que fue lo que sucedió y que la llevó a cancelar el concierto. En las imágenes se le puede ver muy afectada y con una enorme dificultad para hablar. “Hola, ¿qué tal mi gente de Sabanalarga?, me presento aquí en este medio porque me siento avergonzada y apenada. No tengo voz, quisiera cantarles y quiero reprogramar una fecha para encontrarme con ustedes. Los quiero mucho”.

Posteriormente, en un comunicado que compartió en sus redes sociales, se explicó algunas de las razones que llevaron a que el evento se cancelara. “En plena presentación en Discoloco en Barranquilla sufrió una afección en su voz que le impide continuar con su agenda de conciertos en el día de hoy”.

De acuerdo con la misiva, la cantante de vallenato manifestó que: “Sabanalarga esta vez la salud me ha jugado una mala pasada, me he quedado sin voz y con todo el dolor del mundo no podré estar con ustedes”. Así mismo resalta que toda la organización de Ana del Castillo pide disculpas por lo sucedido y esperan que puedan reencontrarse en otra oportunidad.

Ana del Castillo reveló detalles de su vida personal y habló del problema con el alcohol

Hace algunas semanas la cantante tuvo una charla con el periodista Víctor Sánchez y allí tocó varios temas de su vida personal e íntima. Uno de estos era el problema con el alcohol y aseguró que gracias a que se está “amando mucho más” lo ha ido dejando y ya no le hace falta. Afirmó que el momento más complicado fue durante la pandemia por covid-19 en donde pensó que todos se iban a morir. Ahora aprovecha ese tiempo y lo invierte en ella, en ensayar o en componer.

“El licor es lo más sabroso que hay, (pero) ahora estoy en un momento de mi vida donde me estoy amando más, antes me amaba, pero mi mayor momento de licor fue cuando hice esos en vivo de la pandemia… Yo pensaba que todos nos íbamos a morir, pero ahora me estoy amando más, estoy aprovechando el tiempo porque a veces yo tomaba dos o cuatro días y no servía para nada, pero me di cuenta de que en esos días podía ensayar, escuchar una canción y ya no me hace falta”, aseguró en ese momento.