(Video) Jhonny Rivera le respondió a quienes critican a su nuevo amor

Jhonny Rivera y Jenny López, artistas de música popular que recientemente revelaron su vínculo sentimental. / Imágenes Instagram

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más queridos por los colombianos que con su talento y sencillez ha logrado un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

A lo largo de los más de 20 años en la música no solo se ha enfocado en su carrera, sino también en la de su hijo Andy Rivera, a quien ha apoyado desde que era muy pequeño en su sueño de pertenecer al género del Reggaetón. En redes sociales destacan en muchas ocasiones el papel que desempeña el pereirano como padre, pero algunas veces también se ve involucrado en chismes o críticas que le hacen a su hijo.

Hace poco el intérprete de éxitos como ‘Empecemos de cero’ abrió su corazón y a través de unas historias en su cuenta de Instagram contó que últimamente está muy interesado en conocer por qué a las personas les da depresión. Es por esto que, algunos de sus seguidores, especulan que se estaba refiriendo al caso de Andy Rivera, pues cabe destacar que el joven cantante confesó que desde 2021 tiene la enfermedad.

“He estado investigando mucho el porqué de la depresión, por qué todo el mundo sufre de depresión y ansiedad. Entonces yo me he dedicado a leer, a buscar, a indagar, hablo con médicos hablo con psiquiatras, hablo con psicólogos […] Y mi conclusión es… ¡Por las berracas redes!”, recalcó el cantante en una historia en su perfil.

Así mismo, hubo personas que entendieron este mensaje como si Jhonny Rivera estuviera hablando de las críticas que ha recibido por mantener una relación amorosa con su colega Jenny López que es 29 años menor que él.

“Así usted tenga 100 seguidores, si usted sube la foto de su pareja que nadie se la conocía, inmediatamente vaya al WhatsApp y verá que le están diciendo: ‘¿Esa es su novia?, ¿ese es su novio? Ay mijo, ahí sí se pegó fue de nada’”, dijo el pereirano.

Aunque no hubo claridad sobre a que se estaba refiriendo el artista, lo cierto es que, al igual que algunos famosos colombianos está cansado de que las personas opinen de su vida por medio de un celular.

El cantante lanzó algunos comentarios a los que critican a su pareja

La novia de Jhonny Rivera también les respondió a unas personas que criticó su relación

A través de redes sociales le dijeron a la joven: “Como siempre ella se presume sola, Jhonny no ha hablado del tema, se nota que hay una comunicación y amor”, seguido de un emoticón llorando de risa.

Ante ese comentario, la cantante de 20 años de edad no se quedó callada y salió a defenderse. Fue así que contestó de una forma concreta, pero contundente: “Wow, ¡tanto odio hay en tu corazón! deseo que encuentres a alguien que te quiera mucho”.

Jenny López, novia de Jhonny Rivera, respondió a internauta que criticó su relación

Por otro lado, Jenny López ha sabido enfrentar las críticas. Incluso, el domingo 23 de julio compartió en su cuenta de Instagram un cover de la canción Que se mueran, de Romeo Santos. Al respecto, escribió en la leyenda de la publicación: “¡Les dejo este cover que es muy especial para mí en este momento! Les envío un abrazo enorme y espero les guste”.

Precisamente esa canción habla del romance de una pareja que se lleva una diferencia de edad considerable: “Andan murmurando que lo nuestro no es debido y le faltan el respeto sin derecho a nuestro amor. Por cuestión social y diferencia en las edades estos tontos ignorantes no me quieren ver contigo”; empieza la canción de Romeo Santos.

A su vez, la cantante etiquetó a Jhonny Rivera, quien le respondió entre los comentarios con emoticones de corazón.