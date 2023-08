Nicolás Petro: un cambio de estrategia, un principio de oportunidad y el as bajo la manga de la defensa de David Teleki

David Teleki, quien es abogado del diputado Nicolás Petro, se refirió a la captura de su cliente. Fotos suministradas

El penalista David Teleki es el abogado defensor de Nicolás Petro en el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. También es el responsable de la negociación con el ente acusador para lograr un principio de oportunidad, con el que se busca que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro no vaya a la cárcel en la medida que sus aportes y colaboraciones con la justicia ayuden a confirmar cómo fue que entraron dineros irregulares a la campaña presidencial de 2022.

En diálogo con Infobae Colombia, el penalista explicó cómo se adelantó la negociación con la Fiscalía para que esta pidiera, en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, la prisión domiciliara para Nicolás Petro, y que finalmente, por decisión del juez 74 Penal con Función de Control de Garantías, Ómar Leonardo Beltrán Castillo, quedó en libertad condicional con restricciones para salir de Barranquilla.

¿Cómo fue esa negociación con la Fiscalía para llegar al acuerdo de colaboración de Nicolás Petro con miras a lograr un principio de oportunidad?

Nosotros traíamos una línea de defensa de confrontación natural, pero después de la audiencia de imputación, obviamente ante la gravedad de algunas situaciones y la potencia que tenían algunos elementos probatorios, decidimos cambiar la estrategia y buscar una negociación con la Fiscalía; lo cual es perfectamente válido, entendiendo que había un gran riesgo de que mi defendido, el hijo del presidente, fuese a una cárcel.

Entonces, a partir de eso, empezamos los acercamientos para suspender la audiencia, lograr que mi defendido ofreciera esa información; se estableció una reunión con el fiscal y definitivamente se vio que lo que iba a decir eran hechos nuevos que no conocía la Fiscalía y de gran importancia.

En principio se tenían varios fines para la media aseguramiento, incluyendo obstrucción a la justicia y otros, y con base en ese nuevo acuerdo, la Fiscalía ya no pide una cárcel, si no pide que lo detengan en su lugar de domicilio. Todo esto hace parte de una estrategia de la defensa para impedir que al señor Nicolás Petro, en una situación tan álgida desde el punto de vista mediático, con el poder probatorio y además con otros elementos que la Fiscalía, a partir de ese acuerdo, lo definió de alguna forma en cuanto a los fines, entonces aceptamos.

Obviamente se lleva a consideración del juez y ya no se pide una medida intramural, sino una domiciliaria por parte de la Fiscalía. Así ya teníamos asegurado que Nicolás Petro se iba para su casa, porque el juez no podía irse hacia arriba, sino que podía decretar una medida de aseguramiento menos lesiva, que incluso la cárcel, hacia abajo, siempre, por el principio pro homine. El juez determinó que quería irse hacia abajo y no le dictó toda la medida de aseguramiento en su casa, sino que le dio libertad con unas restricciones.

Ese es, en conclusión, el tema, y eso es a partir de la importancia de la información que es suministrará mi defendido y ya empieza a un proceso que ya no es confrontativo, sino de negociaciones y de colaboración armónica con la otra defensa y con la Fiscalía.

Esto es natural. Obvio, aquí en Colombia, no se ha entendido mucho porque, como el panorama político está tan incendiado, piensan que los abogados tenemos que ir a defender proyectos políticos o gobiernos y pues, más allá de lo que digan de nuestro defendido, el interés de nosotros, como defensores, es su bienestar, obtener los mejores beneficios, inmunidad y obviamente que esté en un nuevo proyecto de vida, eso es lo que uno hace como abogado.

¿Cuáles son esos nuevos hechos y pruebas que aportará Nicolás Petro a la Fiscalía?

No puedo decir absolutamente nada de ese tema.

¿A qué otros acuerdos han llegado con la Fiscalía, además de este, o están todavía en negociaciones?

Estamos en un proceso de negociación con unos hechos nuevos que no conocían las Fiscalía General de la Nación, por la financiación de la campaña política del presidente en la costa Atlántica. Estos son los nuevos hechos. Parte de eso, lo que está diciendo mi defendido, que como tal es una prueba, es un testimonio.

Ahora la Fiscalía tiene que adelantar unas investigaciones y corroborar y hacer un proceso de análisis y finalmente determinar, sí o no, le concede un principio de oportunidad, ese es el proyecto nuestro como estrategia de defensa.

¿Los dineros que entraron a la campaña son de origen lícito o ilícito o eso está también para demostrarse por la Fiscalía?

Todo eso hace parte de la investigación. Obviamente, no podemos hablar de lícito o ilícito, pero hay irregularidades que la Fiscalía está determinando hacia dónde conducen estas líneas de investigación, porque muchos tipos penales protegen el proceso electoral.

¿Estos hechos están relacionados solo con la financiación de la campaña presidencial de 2022 en la costa Atlántica o también tiene que ver con otras regiones del país?

Estamos hablando de la costa porque Nicolás era un líder en el tema de la campaña de la Costa, su padre lo colocó en esa posición y obviamente él desempeñó un papel muy importante en la Costa.

¿Cómo va a ser el desarrollo del caso de aquí en adelante y cuánto tiempo cree que dure este proceso?

Colaboración, recolección de información, interrogatorios. La Fiscalía tendrá que desarrollar sus capacidades investigativas al máximo. No podría darle un tiempo, esperamos que sea lo más pronto posible, porque esto no puede ser eterno, tiene que desarrollarse dentro de plazos razonables, pero esperamos eso depende de muchas circunstancias.

¿Nicolás Petro ya está en Barranquilla?

No sabría decirle.

¿Qué fue lo que pasó con el misterioso abogado que llegó a la Fiscalía buscando hablar con su cliente?

Mi defendido estaba en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá y tiene un solo abogado que soy yo. Una persona, que ya está identificada, manifestó que quería entrevistarse con él diciendo que era su abogado. Obviamente, se prendieron las alertas. No sé más y es materia de investigación. No sé con cuál motivo, no lo tengo entendido, pero, obviamente, en una situación de estas con un problema tan delicado a nivel mediático nacional de tanto interés, pues llama la atención.

Este abogado, Diego Henao Vargas, le dijo a la revista Semana que tiene pensado ir a su oficina para aclararle qué fue lo que pasó...

No. Es que conmigo no tiene que aclarar nada. Él se presentó a la Fiscalía y nada en lo particular. Él tiene que dar explicaciones, pero no conmigo.

Sobre los señalamientos que ha recibido en redes sociales de que usted es uribista, que ha rechazado tajantemente...

Pues es natural. Esa es mi profesión y uno no puede esperar que se convierta en un líder político ni que lo quiera todo el mundo. Yo soy penalista, defiendo gente que está metida en problemas penales y naturalmente en un tema de estos, que también tiene componentes políticos obvios, hay mucha gente que no soporta las estrategias de los abogados y quieren ponerse el traje de luces, pero no, el que torea es uno. El resto hablan y opinan, pero eso no me interesa.

Finalmente, lo que se busca es que Nicolás llegue con el principio de oportunidad, que no pague cárcel ni y que sea eximido de culpas, pero cómo explicarle la ciudadanía que está aportando a la verdad y a la justicia, al buscar este tipo de acuerdo con la Fiscalía y que no es una forma de que quede impune.

Precisamente, porque el derecho penal ahora no busca solamente un castigo, sino un restablecimiento y ese restablecimiento es más importante que darle una reprimenda a alguien desde la fuerza del Estado, porque es más interesante conocer todas las estructuras que afectan, o afectaron los procesos electorales, y obviamente eso es de interés nacional, porque necesita, todo el país, conocer cómo se financió, de qué manera, por quiénes, la campaña política en la Costa de quien hoy es nuestro presidente, entonces por obvias razones es muy importante.