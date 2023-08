Más de 50.000 boletas vendidas para la presentación de James Rodríguez en el estadio Morumbi con São Paulo

James Rodríguez podría debutar con São Paulo ante Atlético Mineiro el domingo 6 de agosto. Foto: Twitter - São Paulo

El domingo 6 de agosto, se llevará a cabo la presentación de James Rodríguez y Lucas Moura como nuevos jugadores del São Paulo de Brasil en el mítico estadio Morumbí. El último reporte entregado por el equipo tricolor, daba cuenta de más de 50.000 boletas vendidas para presenciar la llegada de los dos importantes refuerzos y posteriormente presenciar el encuentro ante Atlético Mineiro.

James fue presentado en rueda de prensa el miércoles 2 de agosto, en donde aseguró estar en buen estado físico, aunque no se apresuró en dar una fecha de debut. No obstante, su nombre podría aparecer junto con el de Lucas Moura en la lista de convocados para el duelo ante Atlético Mineiro, por la fecha 18 del campeonato:

“Estoy bien físicamente, estoy muy bien. Es verdad que quiero jugar siempre, para eso me debo preparar y entrenar fuerte. Para acoplarme al ritmo de juego necesito días, necesito entrenar. Eso me lo dará el día a día. Yo tengo un plan de preparación física con el club. Si bien es verdad que necesito de ritmo de juego, también necesito de entrenamientos”.

La expectativa por el debut del jugador colombiano es total en São Paulo, luego de que miles de personas se dieran cita en el aeropuerto de la ciudad para recibir al goleador del Mundial de Brasil 2014. Ahora, James tendrá la oportunidad de ser recibido por más de 50.000 personas y vivir la pasión de los aficionados brasileros, tal y como lo aseguró durante su diálogo con los medios de comunicación:

“Yo jugué en grandes clubes, en Real Madrid y Bayern Munich jugué mucho, jugué bien y los números están ahí. Ahora acá tenemos la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil y llegó con muchas expectativas (...) He jugado en clubes como el Real Madrid y estoy acostumbrado a eso. Me gusta la presión, me gusta jugar a estadio lleno”.

El exOlympiacos ya cuenta con un cántico creado por la barra del São Paulo donde se destaca su trayectoria: “¡Oye, viene James Rodríguez… Y muchas copas voy a ganar! ¡Renato Augusto es el carajo… Nunca jugó con Benzemá!”, fue el coro entonado por los aficionados del São Paulo, mientras el volante se desplazaba hacia el carro que lo llevaría a su nueva vivienda.

Dentro de los detalles de su nuevo contrato se evidencia la voluntad de permanecer en el club y brillar como hace tiempo no logra hacerlo. En primera instancia logró comprometerse a dos años con el equipo hasta junio de 2025.

Posteriormente, acordó en el establecimiento de una cláusula de rescisión de contrato de 50 millones de euros, donde básicamente él, o algún equipo interesado, tendrá que pagar este valor si llegase a romper su vínculo laboral con el equipo antes de que cumpla un año.

Ambos puntos hacen que se refleje, al menos desde el papel, el compromiso del cafetero de poder dejar huella en el fútbol brasileño, destino al que llega por primera vez en su carrera deportiva. Durante su estadía en suelo brasilero, el colombiano ganará un total de 2 millones de euros por temporada.

James jugará con el número 19 en su espalda, el mismo que uso en la primera temporada con el FC Porto y durante su paso por el Everton FC de Inglaterra. El debut del astro colombiano deberá esperar, en caso de no darse ante Atlético Minerio, para el 13 de agosto, cuando visiten en Río de Janerio a Flamengo. En Copa Sudamericana aún no puede ser utilizado, al no ser inscrito a tiempo.

James Rodríguez realizó su primera práctica con balón en el complejo deportivo del São Paulo, luego de superar las pruebas físicas realizadas a su arribo a Brasil. El futbolista fue supervisado por el preparador físico del entrenador Dorival Junior y espera en los próximos días unirse a los entrenamientos con el resto de la plantilla, para conocer el esquema táctico del director técnico.