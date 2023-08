Iván Mejía no espera mucho de James en Sao Pablo: “Hoy vive del recuerdo y de sus caprichos”

El periodista en retiro se refirió al nuevo jugador del Sao Pablo. Foto: Colprensa

Por estos días, el nombre de James Rodríguez ha sido tendencia gracias su fichaje con el Sao Pablo de Brasil, por lo que ha sido protagonista de diferentes medios tanto en Colombia como en suelo brasileño, ya que es una de las incorporaciones más importantes del conjunto paulista en los últimos años.

Tras su paso por el fútbol de Grecia, en donde jugó para el Olympiacos, James Rodríguez sonó para reforzar varios equipos del Viejo Continente; sin embargo, el jugador colombiano de 32 años se decantó por el balompié brasileño en el que han aterrizado últimamente varios jugadores de primer nivel.

Si bien su contratación es celebrada por unos, hay otros que piensan todo lo contrario y ven su llegada al Brasileirao como un retroceso, considerando que aún tiene nivel para estar jugando en Europa, pese a sus problemas físicos.

El periodista caleño Iván Mejía Álvarez, que ahora goza del retiro, estuvo recientemente en Bucaramanga dictando un conversatorio sobre periodismo deportivo. Allí fue consultado por el diario Vanguardia Liberal, de varios temas de actualidad general y, por supuesto, el panorama futbolístico de algunos jugadores cafeteros, incluyendo James Rodríguez.

Fiel a su estilo, el comentarista de 72 años fue ácido al momento de referirse a James Rodríguez, al que no le auguró éxito en Sao Pablo.

“Fue una figurita, en un momento determinado. Hoy vive del recuerdo y de sus caprichos (...) mal, no dura dos meses. Cuando Felipe Melo (jugador de Fluminense) lo encuentre en el primer partido y lo cace a patadas, se enferma nuevamente del sóleo, no vuelve a jugar y le echa la culpa al técnico”.

Así mismo, Mejía dijo que Radamel Falcao García debió haberse retirado del fútbol debido a su bajo rendimiento en las últimas temporadas en las que su promedio goleador ha bajado notablemente.

“Un señor, un gran futbolista, y un hombre que hace rato ha debido tomar el camino del adiós, pero no entendió que hay que irse a tiempo”.

Cabe recordar que para las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Iván Mejía afirmó que el Tigre era un “exjugador”, ya que el goleador de la selección Colombia no había podido recuperarse al 100% de la lesión que lo dejó por fuera de la copa del mundo de Brasil 2014.

Sobre esta situación en particular dijo: “Varias cosas. De pronto nunca debí decir que Falcao era un exfutbolista, pero en su momento, en el contexto, era un exfutbolista (...) tengo una buena relación con él. Nos hemos saludado: ‘Qué hubo Rada; qué hubo Iván’. Nunca me hizo un reclamo, nunca me dijo nada”.

Y agregó: “Los que sí me matonearon fueron las hordas tuiteras de Falcao. Las bodegas cristianas de Falcao son terribles… Las bodegas petristas no son nada al lado de las de Falcao”.

James Rodríguez no podrá jugar la Copa Sudamericana con São Paulo

La razón por la cual el cucuteño no podrá estar presente en el certamen internacional es debido a que no alcanzó a ser inscrito a tiempo por parte del club ante la Conmebol para hacer parte de la serie de octavos de final del certamen ante San Lorenzo (Argentina), así lo confirmó el portal brasileño Globo:

“James Rodríguez y Lucas Moura están fuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los jugadores no fueron inscritos a tiempo por el São Paulo y no jugarán en esta fase de la competición”

El juego de ida, el conjunto de Boedo se impuso en condición de local en el Nuevo Gasometro 1-0 sobre Sao Paulo con anotación de Adam Bareiro. La vuelta se disputará el jueves 10 de agosto en el Morumbi desde las 5:00 p. m. con trasmisión de Star + y ESPN.

En el caso que el conjunto paulista remonte la serie y clasifique a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana, James Rodríguez podrá ser inscrito para disputar el certamen.