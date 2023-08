Este es el plan de Colombia para frenar a Jamaica, la selección que eliminó a Brasil del Mundial Femenino

El técnico Nelson Abadía explicó el plan de Colombia para frenar a Jamaica en los octavos del Mundial Femenino. Fotos Reuters

La selección Colombia tiene un reto enorme en los octavos de final del Mundial Femenino, certamen en el que igualó su mejor participación con lo hecho en Canadá 2015, pero ahora tiene dos objetivos por cumplir: alcanzar por primera vez los cuartos y vencer a la sorpresiva Jamaica.

Te puede interesar: Colombia vs Jamaica: la Tricolor ya ganó una medalla de oro contra las isleñas

Aunque la Tricolor viene de hacer una campaña histórica en la fase de grupos al terminar líder de la zona H con seis puntos y vencer a Alemania, uno de los favoritos al título, por 2-1, deberá enfrentarse a un seleccionado que se caracterizó por su buena defensa, orden en la cancha y dejar en el camino a nada menos que Brasil.

Por esa razón, el técnico Nelson Abadía entregó un análisis del rival, las fortalezas en la cancha y la manera como pueden romper el esquema táctico de las Reggae Girlz en Melbourne, el martes 8 de agosto a las 3 a. m., aunque con la ausencia de Manuela Vanegas por suspensión.

¿Cómo detener a Jamaica?

El entrenador de la selección Colombia dio a conocer las ventajas que tiene Jamaica y que le permitieron llegar a octavos de final, en especial por su capacidad para mantener su portería en cero, salir en contragolpe y conseguir el resultado esperado.

La selección de Jamaica celebrando la clasificación a octavos del Mundial Femenino luego de empatar 0-0 con Brasil y eliminarla. REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

“Jamaica estadísticamente no ha recibido gol y ha hecho uno. Sabe defenderse y eso es un arte en el fútbol. Saber sacar resultados, físicamente son fuertes, pero a su vez tienen situaciones de juegos interesantes y tenemos que replantear el trabajo que tenemos que hacer en este partido”, dijo.

A ese análisis se le sumó lo que la jugadora María Camila Reyes explicó en rueda de prensa: “Sabemos que la selección de Jamaica es una selección muy potente, con jugadoras que tienen un 4-4-2 muy marcado donde dejan a la 11, que es una de sus referentes, en punta esperando un contraataque, un contragolpe, así se planteó el partido contra Brasil, a nuestro parecer en los duelos que vinos del grupo de ellas”.

La selección Colombia se prepararía para contener a Jamaica en los contragolpes, una de sus fortalezas. REUTERS/Luisa González

El reemplazo de Vanegas

La baja más sensible en la selección Colombia para el partido frente a Jamaica es Manuela Vanegas, la lateral derecha que vio su segunda amarilla y fue suspendida una jornada, pero el técnico Nelson Abadía, quien no hace caso a las críticas, afirmó que tiene dos opciones para reemplazarla.

“Está Ana María Guzmán, una jugadora que viene conmigo desde hace 6 años. La conocemos, sabemos de su personalidad y carácter. Tenemos otras alternativas como Daniela Caracas, que en su club viene trabajando por esa zona”, afirmó el entrenador.

Manuela Vanegas en acción con Colombia ante Sakina Ouzraoui, de Marruecos. REUTERS/Luisa González

Sumado a eso, Abadía aseguró que el resto de sus dirigidas están en buenas condiciones para el compromiso en Melbourne: “Siempre se presenta algo, pero el cuerpo médico está pendiente y el preparador físico nos da información y yo, viendo el semblante de las jugadoras, veo que quieren estar y eso es lo importante. Todas están bien”.

Te puede interesar: Nuevos detalles del histórico gol de Colombia a Alemania: la solicitud de Catalina Usme a Leicy Santos antes del cobro de tiro de esquina

Sin embargo, mostró su incomodidad por las recientes críticas tras lo ocurrido con Vanegas, ya que lo acusan de haberla puesto de titular y arriesgarla con la suspensión: “En esa parte no me preocupo, me preocupa que se informen cosas que no se han hablado. Si hablaron mal de Jesucristo como no van a hacerlo de un pobre carnal. Son 45 años dirigiendo y me dejo llevar por lo que yo soy. Estoy tranquilo con eso”.

Cabe recordar que el rival en cuartos de final para Colombia, en caso de acceder a los cuartos de final, saldrá del ganador entre Inglaterra y Nigeria, dos seleccionados muy fuertes que se enfrentarán el lunes 7 de agosto a las 2:30 a. m. en el estadio de Brisbane.