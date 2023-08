‘Epa Colombia’ habló de las invitaciones que le hicieron Álvaro Uribe y otros políticos

La reconocida empresaria y creadora de contenido habló de su encuentro con el expresidente en 2021, y las consecuencias que tuvo para su reputación (@desnudateconeva/Instagram)

Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales bajo el sobrenombre de Epa Colombia, es una figura que despierta pasiones encontradas entre el público colombiano. Aunque suele dividir entre la admiración y las críticas, la mujer se ha convertido en una figura clave para entender el auge de los influencers en el país, al punto que en su rol como empresaria se hizo un nombre gracias a su marca de queratina.

Te puede interesar: Sara Uribe se refirió al polémico comentario de Yeison Jiménez sobre Luisa Fernanda W: “Nos creemos las superpoderosas”

Sin embargo, no ha estado ajena a las controversias. Luego de que en noviembre de 2019 fuese acusada de vandalismo a una estación de Transmilenio durante las primeras marchas de lo que terminó siendo el Paro Nacional en un hecho que despertó fuertes opiniones tanto a favor como en contra; volvió a suceder lo mismo en septiembre de 2021 cuando sostuvo una reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El video, publicado en sus redes sociales, causó mella en su reputación y hasta perdió una gran cantidad de seguidores en el proceso. Así lo reveló la propia Epa Colombia durante su paso por Desnúdate con Eva, el programa de entrevistas de la presentadora española Eva Rey, donde abordó distintos temas de su vida pública y privada. La periodista preguntó si tuvo algún encuentro con el expresidente luego de esa ocasión en 2021, a lo que respondió que no, “pero me llamó hace como 15 días para que fuera a la finca de él en Medellín. Yo dije, ‘¿Otro escándalo? No muchas gracias’”. Cuando Rey le preguntó por el impacto de esa publicación, Daneidy respondió:

“Me dieron demasiado duro. Yo perdí como 300.000 seguidores. La gente afuera me decía ‘epa paraca’ (en referencia a los presuntos nexos del expresidente con sectores del paramilitarismo), me decían de todo. Yo decía cómo ‘¿Qué es esto? ¿Por qué me dicen así?’”

De igual manera, ‘Epa Colombia’ contó cómo se dio su reunión con Uribe en esa oportunidad. “Él (Uribe) simplemente me hizo una invitación, me llamó, me dijo que nos viéramos y yo la tomé y ya, me ví con él”. Barrera señaló que a raíz de esa reunión dejó de tener problemas con varias entidades que le venían “molestando” por el origen de sus ingresos económicos, tal y como ha sucedido con otros creadores de contenido en el último tiempo:

“Desde que yo me vi con él (Uribe) ya muchas entidades me dejaron de molestar muchas entidades del Gobierno. Secretarías, Invima, Dian; ya me han dejado como quieta. Me han molestado demasiado, pero gracias a ello me ha servido muchísimo (...) Ahí ayudó a que me dejaran de molestar porque mis peluquerías me las cerraban por cualquier cosa”

Para cerrar el tema, Eva Rey le preguntó a la empresaria si ha recibido alguna llamada de algún político para que le diera su apoyo público. “Paloma Valencia vino con sus tres camionetas blindadas antier y me dijo que si nos podíamos ver. Y yo: ‘¿Qué? Yo no me quiero ver con nadie porque luego dicen que la ‘Epa’ se vinculó, se habló y no, a mí me gusta estar alejada de todo ello”, señaló la creadora de contenido.

Polémica por premiación a ‘Epa Colombia’ como “empresaria del año” en el Congreso

La política y Epa Colombia han mantenido una relación muy particular desde aquel encuentro de la influencer con Álvaro Uribe. El pasado mes de julio se vio un nuevo reflejo de esto cuando se hicieron tendencia en plataformas digitales unas imágenes de Daneidy Barrera recibiendo un reconocimiento mientras portaba la cinta presidencial. Esto generó un intenso debate motivado por los detractores de la empresaria, cuestionando si era idóneo que recibiera un galardón por parte del Congreso de la República.

Te puede interesar: Epa Colombia reveló cómo avanza su proceso para ser madre: “Estoy perfecta”

Sin embargo, y a pesar de que la ceremonia se realizó en las instalaciones del Capitolio Nacional con toda la etiqueta acostumbrada, el reconocimiento como Empresaria del Año provino de la Fundación Social Ideas, premiando su apoyo a la entidad mediante entregas de ayudas a mujeres de escasos recursos en todo el territorio nacional.