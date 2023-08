Continúa polémica por exigencia de ambulancia para Francia Márquez en Cali: vicepresidencia tuvo que salir a aclarar el asunto

La controversia surgió tras conocerse los documentos con los que la vicepresidencia había pedido la disposición de una ambulancia para los eventos de la vicepresidenta Francia Márquez en Cali. Fotos Alcaldía de Cali - REUTERS

Tras la controversia que causaron las informaciones según las cuales la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, habría exigido una ambulancia para atender a sus familiares en su casa de Dapa (Valle del Cauca), que motivó incluso una enérgica respuesta del exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, el despacho de la funcionaria se pronunció y desmintió que dicha petición haya sido por su “capricho”.

Con un comunicado de prensa en la página de la vicepresidencia, esta dependencia negó que haya sido ella la que pidió el vehículo de asistencia, es la jefatura para la Protección Presidencial la que evalúa los riesgos y, en consecuencia, hace los requerimientos necesarios; como sería en este caso.

“No es cierto que dichas solicitudes o ‘exigencias’, como titula el artículo en mención, las haga la Vicepresidenta, como tampoco que ella pase todos los fines de semana en su casa en Dapa y mucho menos que un vehículo-ambulancia esté las 24 horas parqueado al servicio de su familia”, respondió la vicepresidencia, en relación con el artículo publicado por la revista Semana.

A su turno, aclaró que los vicepresidentes sí requieren acompañamiento de ambulancia, pero no se trata de una “exigencia”, como se habría denunciado, sino una medida que está atada, de acuerdo con el escrito, a “normas vigentes”.

“La evaluación de los riesgos está en manos de los equipos de seguridad, quienes determinan en últimas los procesos y la logística a seguir. Por los antecedentes, amenazas y atentados, todas las visitas a territorio que hace la Vicepresidenta Francia Márquez Mina son consideradas como de alto riesgo”, se añadió en la misiva, publicada el domingo 6 de agosto de 2023.

Al traslado en helicóptero, otra polémica se suma a la vicepresidenta Francia Márquez, en relación con la ambulancia que debería disponerse. Foto @JuanCamilo/Twitter

Este sería el soporte jurídico de la vicepresidencia

Y, del mismo modo, citó lo dispuesto en el artículo 2.4.1.2.3, numerales 9, 12 y 14; el artículo 16 del Decreto 2647 del 30 de diciembre del 2022 y la Guía Protocolo Desarrollo de Avanzadas de Protección Presidencial, en su apartado 5, sobre caravanas y cápsulas de seguridad.

“Tiene como función velar por la vida e integridad física del señor Presidente y Vicepresidenta de la República y sus familiares, dentro y fuera del territorio nacional, en ese sentido, es la encargada de la seguridad del señor Presidente y Vicepresidenta de la República y sus familiares”, resaltó este despacho.

Con esto, se busca que las medidas de protección, entendidas como las acciones que se emprenden para prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal de los protegidos, a través de los recursos y elementos de los que dispone el estado, estén enmarcadas en la ley.

“De ahí que los recursos físicos de soportes a los esquemas de seguridad, incluyendo los dispuestos para la señora Vicepresidenta de Colombia, son los elementos necesarios para prestación del servicio de protección de personas y consisten, entre otros, en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados, medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para el efecto”, manifestó la vicepresidencia.

En su cuenta de Twitter, la vicepresidencia compartió un comunicado con el que se pronunció por la polémica que generó la petición de una ambulancia para Francia Márquez.

En este orden de ideas, para esta entidad es claro que el vehículo de asistencia medicalizada hace parte de las medidas de seguridad y protección adoptadas para la seguridad de la vicepresidenta, “en pro de salvaguardar la vida e integridad de la funcionaria”.

“Reiteramos entonces que la Vicepresidenta no hace ninguna solicitud de herramientas o equipos para su seguridad, esto es, una definición del equipo de seguridad, según sea el requerimiento necesario que permita salvaguardar su vida y la de su familia”, finalizó el extenso escrito.

Exministro de Salud Fernando Ruiz exigió explicaciones de Francia Márquez

En su cuenta de Twitter y luego de citar el registro hecho por Infobae Colombia, el exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez se desahogó y pidió que, por parte de la propia vicepresidenta Francia Márquez, se aclare este asunto, que desató la polémica entre los afines al Gobierno y sus críticos.

“No puede ser posible. La vicepresidenta debe aclarar. No se puede afectar la salud de millones de caleños por una persona, no importa la dignidad que ostente. En Colombia solo el presidente tiene una ambulancia particular a su servicio”, recalcó el extitular de la cartera.

Con este mensaje en su cuenta de Twitter, el exministro de Salud Fernando Ruiz pidió que la vicepresidenta Francia Márquez aclare este escándalo.

La polémica surgió por las comunicaciones que envió Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, coordinador de Protección Vicepresidencial de la Jefatura para la Protección Presidencial, a Lucy del Carmen Luna, secretaria de Salud de Cali, fechadas el 17 y 22 de julio de 2023, en la que pedía una ambulancia para la asistencia de la vicepresidenta.

“Reciba un cordial y afectuoso saludo por parte de la Coordinación de Protección Vicepresidencial. El motivo de la presente es con el fin de solicitar, de manera atenta y respetuosa, su valiosa colaboración y apoyo en el sentido de designar el componente vehicular que más adelante se relaciona, con disponibilidad de 24 horas, en aras de garantizar la seguridad de la doctora Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia, en cumplimiento de su agenda oficial y privada a desarrollarse a partir del día 21/07/2023 hasta 24/07/2023, en la ciudad de Santiago de Cali”, se mencionó en los documentos.

Documentos que probarían la solicitud de la Vicepresidencia a la Secretaría de Salud en Cali por una ambulancia para Francia Márquez. Imagen de Semana

Para tal fin, el vehículo debía disponerse con un médico que tenga capacidad en atención de urgencias, además un conductor y un técnico. En cuanto a las adecuaciones a la ambulancia, esta debe contar con una camilla con sistema de bandeja electromecánica, al igual que un succionador, monitor multiparámetro, bombas de infusión, un equipo de reanimación avanzada, un ventilador mecánico y demás servicios.

De acuerdo con la denuncia de la revista Semana, un funcionario de la Secretaría de Salud de Cali se quejó de esta situación, pues impide con ello que se atiendan otras prioridades en materia de urgencias en la ciudad.

“Cada semana nos pide una ambulancia medicalizada para el fin de semana, con el fin de que la acompañen en todos sus traslados sin pagar un peso. He visto entrar a colaboradores de la vicepresidenta, exigiendo que se les otorgue. No puede ser que a ella no le importe la salud en Cali y bloquee una de las siete ambulancias que tenemos”, indicó al citado medio.