Amparo Grisales pidió que se llevaran a Pipe Bueno para otro programa

La jurado pidió que se llevaran al cantante para otro programa. Instagram

Pipe Bueno, uno de los grandes exponentes del género popular en Colombia, regresó a la pantalla siendo parte del equipo de jurados del concurso de canto e imitación Yo me llamo, junto con Amparo Grisales y César Escola conformando la fórmula que está dispuesta a escoger el doble perfecto de cada artista que los participantes van a imitar.

La relación entre Pipe y Amparo ha sido muy genuina, pues ambos se han mostrado eufóricos y en una que otra ocasión, han dejado ver las molestias que se han presentado cuando no se ponen de acuerdo al momento de escoger a los “dobles perfectos”.

Las discusiones entre el trio de jurados son muy comunes; no obstante, en la emisión del octavo capítulo del reality, la tensión se subió y tomó un camino algo radical. Pues Grisales y Bueno tuvieron un serio debate respecto a la calificación del participante que abrió el programa imitando al fallecido Vicente Fernández.

Amparo Grisales terminó cautivada tras la presentación del imitador, por lo que casi de inmediato presionó el botón verde, al igual que César Escola. Sin embargo, Pipe Bueno fue el único que le dio una calificación negativa. Lo anterior le causó ira a la caldense, quien le preguntó a su colega la razón de su decisión. Fue allí cuando Bueno convencido de su decisión demostró la negativa frente al imitador, asegurando que parecía un mariachi y, por ende, le faltaba mucho nivel vocal para llegar a una segunda ronda.

El tensionante momento que se vivió en el programa tras las diferencias entre los jurados. Captura de pantalla programa Yo me llamo

La jurado se mostró bastante indignada, mientras que el intérprete de Cupido falló se justificó en su propia trayectoria para darle fuerza a su decisión. Entonces, Grisales se enojó aún más con su colega, por lo que no se pudo contener y soltó una particular petición.

“¿Por qué no se lo llevan para ‘La voz’?”, propuso Amparo Grisales en medio de su molestia por la determinación que tuvo el cantante de música popular en su evaluación del participante. Por su parte, Escola, dijo con ironía: “No tenemos oído, no sabemos de eso”, asegurando también que el programa ahora no sería “Yo me llamo”, sino que, se terminaría llamado “Yo me llamo Pipe Bueno”.

Al observar la reacción de sus colegas, el caleño guardó silencio durante varios segundos, por lo que solo atinó a señalar con impotencia y frustración: “Ustedes dos sí, cuando se amangualan...”, dejando claro que solo estaba dando su opinión frente al tema.

Luisa Fernanda W reveló detalles de su relación con Amparo Grisales

La creadora de contenido resaltó que han tenido la oportunidad de compartir juntas en varias ocasiones. Instagram: rastreandofamosos

Luisa Fernanda W se ha caracterizado por mantenerse activa en sus redes sociales, por lo cual decidió realizar una dinámica de preguntas para responder a sus seguidores aquellas dudas que tuvieran con respecto a su vida y la de su familia. Sin duda, una de las preguntas que más resaltó fue la relación que tiene con Amparo Grisales, teniendo en cuenta su cercanía con Pipe Bueno y los comentarios un tanto subidos de tono que muchas veces tiene con el artista.

Uno de los usuarios que la siguen, quiso saber cuál era la opinión que tenía Luisa de Amparo Grisales y le escribió: ¿Qué piensas de Amparo Grisales?

La antioqueña en principio confesó que admiraba mucho a Grisales: “Amparo, un ejemplo de mujer”. Contó que recibió un regalo muy especial por parte de ella.

En el clip se puede ver a Luisa mostrando una especie de llavero que en uno de sus extremos tiene una esfera de oro con una pequeña campana en su interior, cuyo sonido no solo sirve para que sus hijos se entretengan a jugar, si no para la meditación y para relajar el cuerpo y la mente en medio de la tan apretada agenda que tiene la paisa en su día a día.

Los halagos para la actriz no terminaron allí, pues Luisa indicó que Amparo “es una mujer de la cual hay que aprender mucho, es muy inteligente… Todo lo que representa ser una mujer fuerte, femenina, echada para adelante: Amparo Grisales. O sea, todo”, declaró W, que hace poco también participó en un reality de Telemundo: Los 50.

Lo que queda claro es que los pocos encuentros que tuvieron lograron forjar una excelente relación, teniendo en cuenta que Amparo no resulta ser una mujer fácil de entender, pero esto solo sería frente a la pantalla, ya que a diario su actitud sería completamente diferente.