Fiscal Mario Burgos pidió a la UNP extremar medidas de protección a los abogados de Day Vásquez

Nicolás Petro en el búnker de la Fiscalía. El hijo del presidente Petro confirmó que colaborará con la Fiscalía en el caso de lavado de activos en el que está involucrado junto a su expareja Day Vásquez.

Alait de Jesús Freja Calao, Paul David Zabala Aguilar y Ricardo Antonio Méndez, los abogados de Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro Burgos, denunciaron que han recibido amenazas, por lo que el fiscal Mario Burgos, en una carta dirigida a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, pidió fortalecer las medidas de seguridad para la defensa de Vásquez.

“Me dirijo a usted de manera atenta y a través del presente con el fin de solicitar, de manera URGENTE e INMEDIATA se presten las medidas de seguridad pertinentes en aras de salvaguardar la integridad de los profesionales del derecho”, se lee en la carta, según la citan en Semana

El fiscal Burgos también asegura que las amenazas que han recibido los abogados de Day Vásquez se han dado por “la postura que adoptó su defendida de colaborar con la administración de justicia y ayudar al esclarecimiento de los hechos, materia de investigación”.

Defensa de Nicolás Petro pidió prisión domiciliaria: “En la cárcel lo esperan para matarlo”

David Teleki, abogado de Nicolás Petro, pidió que su cliente sea cobijado con prisión domiciliaria, pues corre riesgo de ser asesinado en una cárcel. Foto: Infobae.

Durante la tercera jornada de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento Petro Burgos, su abogado David Teleki denunció que hay personas que no conocen, pero que han tratado de buscar al hijo del presidente Gustavo Petro, por lo que Por pidió protección a la Fiscalía General de la Nación para su defendido. En medio de la diligencia judicial, la Procuraduría General de la Nación acompañó la solicitud de la Fiscalía de enviar al hijo del presidente Gustavo Petro a casa por cárcel.

El abogado Teleki respaldó la petición de ser detenido en su domicilio, pues “en la cárcel lo esperan para matarlo”.

“Eso es sumamente grave, su señoría, y eso debe llamar la atención sobre el peligro que está recayendo sobre mi defendido en este momento. Si usted abre las redes sociales, las redes públicas, se encontrará que en realidad se trata de una situación bastante compleja, que puede implicar riesgos inminentes para la vida de mi defendido y de su apoderado”.

También aseguró que existen personas que quieren “callar” al hijo del presidente Petro, por miedo a lo que llegue a declarar ante la justicia: “Su voz, sus palabras, no las pueden acallar, ni por presiones de ningún tipo. Hay personas que no quieren que la verdad se sepa. Y la verdad no tiene ni colores políticos ni intereses económicos, es una sola. Mi defendido con su valentía e interés ha puesto el pecho a la situación”.

El abogado Teleki añadió que “si él fuese a una cárcel, no dura 24 horas. Eso lo podemos asegurar por los hechos de los últimos días que ya daremos cuenta ante la opinión pública y ante las autoridades nacionales e internacionales; de la forma en cómo hemos sido hostigados a través de redes, de llamadas telefónicas e intimidados con el único propósito de que no se sepa la verdad en Colombia”.

Esta es la tarjeta profesional del abogado Diego Henao Vargas, quien dijo representar a Nicolás Petro. Foto: Infobae.

Teleki también denunció que hubo un “misterioso abogado”, del que se desconocía su origen, que se presentó en las instalaciones de la Fiscalía, manifestando tener competencia para representar al primogénito del jefe de Estado en el juicio que afronta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Debo denunciar públicamente la forma en cómo han pretendido, personas que no conocemos, acceder quién sabe con qué propósito. Aquí se presentó un abogado de nombre Henao tratando de visitarnos y diciendo que era su apoderado de confianza, cuando todo el país sabe que eso es absolutamente falso”, expuso el letrado.

El “misterioso abogado”, identificado como Diego Henao Vargas, con tarjeta profesional número 137869, expedida en marzo de 2005, salió a desmentir que su visita al búnker de la Fiscalía tuviera fines delictivos.

“Yo no estoy haciendo nada ilegal, yo me presenté con mi tarjeta profesional legítima porque a mi oficina llegó a través de mi socia el requerimiento de que Nicolás Petro necesitaba apoyo jurídico”, le dijo a Semana

El abogado Henao Vargas también explicó que fue desde el grupo de trabajo de la Asamblea de Atlántico donde llegó la solicitud. Por lo que procedió a dirigirse a las instalaciones del ente investigador, lo que generó —a su juicio— una confusión acerca del porqué se presentó.

“Soy una persona conocida, con arraigo, y que si presenté mis documentos en el búnker de la Fiscalía, con mi plena identidad, como se le ocurre que voy a hacer una cosa indebida. (...) me parece terrible que se diga que mi presencia en la Fiscalía obedecía a un fin oscuro”, agregó el jurista.

Por tal motivo, tiene previsto, de acuerdo al citado medio, presentarse el martes 8 de agosto de 2023 a la oficina de Teleki para dialogar con el abogado y despejar cualquier manto de duda sobre su intención de representarlo. De acuerdo con el Henao Vargas, no tiene ningún tipo de vínculo de la familia Petro, como se ha insinuado.