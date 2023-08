Enrique Peñalosa afirmó que en 100 años el 80% de los bogotanos seguirá usando TransMilenio

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, en un video publicado en Twitter, se refirió a las elecciones para la Alcaldía de Bogotá y sobre cómo algunos candidatos, a su juicio, le están mintiendo a la ciudad al decir que no construirán un centímetro más de TransMilenio y que, como Claudia López, al final sí terminaron ejecutando las obras de nuevas troncales como la de la avenida 68. También dijo que en 100 años, el 80% de los bogotanos seguirán usando buses y que la mejor forma de organizarlos es el TransMilenio.

“La realidad, así sea un poco dolorosa es que, en los próximos 100 años, en Bogotá, así se hagan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas de metro, la inmensa mayoría del transporte será con base en buses. Más del 80% de la población seguirá movilizándose en bus”

Peñalosa, que recientemente apareció en la lista de los 100 urbanistas más influyentes del mundo, advirtió cómo “algunos candidatos han dicho que no harán un centímetro más de TransMilenio. Su lema es ser enemigos de TransMilenio. Claudia López, también, en su campaña, decía que TransMilenio era terrible y que no haría más y, sin embargo, está haciendo la troncal de la calle 13, quiere hacer el TransMilenio de la carrera séptima; pero no solo ella, todos los alcaldes desde que hicimos TransMilenio han hecho más TransMilenio, han ampliado, Mockus, Lucho Garzón, Samuel Moreno, Petro”.

También recordó que incluso Gustavo Petro, cuando fue alcalde, dejó listos los diseños de la troncal de TransMilenio por la avenida Boyacá. Peñalosa, además, ponderó cómo en más de 200 ciudades del mundo han replicado el modelo de buses articulados del que fue el principal impulsor y que se inauguró en su primera alcaldía. Y destacó que este sistema de buses es no solo más barato que construir una línea de metro, sino que llega a mover más pasajeros que estas.

TransMilenio es la forma más eficiente de organizar buses y la que menos impacto ambiental genera: Peñalosa. Foto: Infobae.

“En más de 200 ciudades del mundo se han hecho sistemas inspirados, principalmente, en TransMilenio, incluso ciudades en donde hay metro, como Río de Janeiro o Ciudad de México o Buenos Aires, en los últimos 20 años, han hecho mucho más TransMilenio que expansiones del metro. ¿Por qué será? Pues, porque TransMilenio cuesta mucho menos que el metro y en buena medida hace cosas muy parecidas, por ejemplo moviliza más pasajeros por kilómetro, más pasajeros hora-sentido que casi todos los metros del mundo y el costo es mucho menor. Aun comparando, por ejemplo, el costo de las troncales que se están haciendo, como la prolongación de la avenida Caracas o la troncal avenida 68 calle 100 con las líneas 1 y 2 del metro, pues TransMilenio cuesta muchísimo menos, entre siete y 18 veces menos”.

Por otro lado, anotó que con lo que cuesta hacer diez kilómetros de metro, se pueden construi “unos 120, 140 kilómetros de TransMilenio”, advirtiendo que en los sistemas masivos de transporte de ciudades como Bogotá “lo que uno necesita en un sistema de transporte masivo en una ciudad es que la gente encuentre el sistema de transporte masivo cerca de su casa y cerca de su trabajo o los destinos de sus viajes y si el transporte es muy caro, pues se puede hacer una o dos o tres líneas de metro, pero la inmensa mayoría de la ciudad no queda con cobertura”.

Para demostrar la efectividad y la irremediable necesidad de los buses para los sistemas de transporte masivos, citó el caso de Londres, “que tiene una de las redes más extensas de metro en el mundo y aun así moviliza 50% más pasajeros en bus que en metro. Entonces, buses va a seguir habiendo, aun con metro, aunque hagamos varias líneas de metro, en los próximos 100 años la mayoría, insisto, de la movilidad será con base en buses”.

El exalcalde también dijo que “si de todas maneras va a haber buses, ¿cuál es la mejor manera de operarlos?” A su juicio, es TransMilenio, insistiendo en que es “la manera que logra la mayor capacidad, es la manera de organizar los buses que logra la mayor velocidad, es la que logra la menor cantidad de buses, es la que logra la menor cantidad de consumo de energía, el menor calentamiento global, el menor costo de operación y, además, es la manera de organizar los buses que libera más espacio para los carros y demás automotores en la vía”.