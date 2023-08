Senador Jota Pe Hernández presentó denuncia contra el presidente Gustavo Petro

Jota Pe Hernández, senador de la República presentó de manera formal una demanda contra el presidente Gustavo Petro. Foto: Senador de la República

El senador de la República Jota Pe Hernández presentó de manera formal una demanda contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con el fin de que se investiguen las irregularidades financieras de campaña con la que el mandatario llegó a la Casa de Nariño.

“Me encuentro en la Comisión de Investigación de la Cámara radicando una denuncia formal contra el presidente de la República, pues su hijo acaba de afirmarle a la Fiscalía que su padre si tenía conocimiento del ingreso de dinero irregular a su campaña”, sostuvo el senador.

Dentro de la mención, el representante citó el artículo 329 de la Constitución, donde el articulado afirma que se debe realizar un seguimiento constitucional que determine la responsabilidad jurídica y política del Gobierno de turno, cuando se es demandado por delitos cuyas pruebas son irrevocables.

“Todas las pruebas que está entregando Nicolás Petro deben ser recopiladas por esta Comisión para abrir un juicio especial y que posteriormente si es determinado por el organismo el proceso, el senado de la República pueda seguir haciendo trámite y se haga justicia. Dineros irregulares entraron a la presidencia actual”, afirmó el funcionario.

El senador Jota Pe Hernández aseguró que denunció a Gustavo Petro por la confesión de Nicolás Petro. Crédito: @JotaPeHernandez / Twitter

Del mismo modo Jota Pe Hernández escribió luego en su cuenta de Twitter: “Petro NO es Uribe. Petro NO es Santos. Petro NO es Duque. ¡Petro es la nueva versión de Samper!”.

Juicio político contra Gustavo Petro

Christian Garces, representante por el Valle del Cauca e integrante del Centro Democrático, solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes realizar un juicio político contra el presidente Gustavo Petro.

“Ante las declaraciones de Nicolás Petro de que sí entraron recursos a través de él a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Además, de que se presume de fuentes no lícitas, debe la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes iniciar la investigación y el juicio político contra Gustavo Petro. No pueden evadir su responsabilidad en la Comisión, no pueden seguir enviando nuestras denuncias al Consejo Nacional Electoral, entidad que también debe hacer la investigación, pero en la Cámara esperamos que le respondamos al país haciendo las investigaciones y que se realice el juicio político contra Gustavo Petro”, afirmó.

La comisión de acusaciones de la Cámara

El representante conservador, Wadith Manzur, fue elegido este miércoles como presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara para el periodo 2023-2024. En la vicepresidencia estará Olga Lucía Velásquez del partido Alianza Verde.

Esta dignidad legislativa se encarga de investigar a los aforados constitucionales como el presidente, fiscal, magistrados y expresidentes, entre otros.

Se considera que la elección de Manzur representó otro golpe para el Gobierno Petro, ya que para esta comisión estaba también postulado el representante por Antioquia, Daniel Restrepo, que aunque también es conservador, es más afín a las políticas del Gobierno.

Es importante mencionar que esta comisión está investigando para establecer si el presidente Gustavo Petro, en su campaña, incurrió en el delito de financiación ilícita o violación de los topes máximos.

Una de las denuncias en la Comisión de Acusación fue del excandidato presidencial Federico Gutiérrez por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.

Otra denuncia la había radicado el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien afirmó que “estamos ante el escándalo político más grande de la historia y solo se compara con el proceso 8.000″. Consideró que “hay indicios de una serie de delitos que ponen en riesgo la democracia y la legitimidad del Gobierno”.

Curiosamente, el Pacto Histórico, está utilizando el escenario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara como parte de su estrategia política de defensa de la administración de Gustavo Petro.