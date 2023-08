Karol G se apoderó de Lollapalooza: así fue su presentación

Karol G se encargó de cerrar la primera jornada del festival Lollapalooza en Chicago. Foto: @ShakiSelG/Twitter

La noche en el Grant Park de Chicago fue toda de Karol G, mientras cerraba la primera jornada de presentaciones en el festival Lollapalooza. La colombiana, que se convirtió en la primera artista latina en ser cabeza de cartel, calentó la noche con un show donde el color y la rumba fueron predominantes.

Con un repertorio de 18 canciones, en el que más de la mitad lo conformó su álbum Mañana Será Bonito, la Bichota arrancó oficialmente la gira de presentaciones Mañana Será Bonito Tour, con la que se presentará durante agosto y septiembre en estadios y arenas a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Ataviada con una blusa adornada con el mítico logo de The Rolling Stones, la colombiana se mostró en escena sin complejos, asumida en su papel de superestrella en los Estados Unidos y arrancó su presentación con TQG, el tema en el que colaboró con Shakira y que desde su promoción se presentó como una tiradera tanto para Anuel AA como para Gerard Piqué, exparejas de la paisa y de la barranquillera, respectivamente.

A partir de ese momento y un tema tras otro deleitó al público que tenía congregado en el escenario Bud Light, conformado por no pocos latinos que aprovecharon la oportunidad de verla interpretando sus éxitos, así como los temas que le permitieron a Mañana Será Bonito convertirse en el primer álbum en español en llegar a la cima del Billboard 200.

Con el paso de los minutos, algunos de los asistentes o de los que siguieron la presentación vía streaming fueron subiendo algunos de los momentos destacados de la jornada. Por ejemplo, durante la interpretación de Tus Gafitas, tanto la Bichota como su banda acompañante aparecieron en escena usando los anteojos similares a los de su pareja, el también colombiano Feid, en un guiño que no pasó desapercibido por los asistentes ni por los que siguieron la transmisión.

Karol G interpretó 'Gafitas' usando los anteojos de su novio Feid (@bichotachile/Twitter)

Por supuesto, Karol G no desperdició la oportunidad de interactuar de cerca con sus seguidores, y se mostró en absoluto control de la situación durante la hora y 20 minutos que duró su concierto. Cairo, Pero Tú, Besties y Mientras Me Curo Del Cora, estuvieron entre lo más celebrado y comentado de su repertorio en redes sociales, durante y después del show, principalmente porque se presume que esta será la base para sus presentaciones en lo que sigue de la gira.

Aunque no interpretó Waititi, la canción que aportó a la banda sonora de la película Barbie (a diferencia de Billie Eilish, que sí cantó What Was I Made For? y estaba enfrentada en horario con la Bichota), la colombiana sí cerró su presentación con su más reciente sencillo S91, que dio de qué hablar por su video y por ser el primer lanzamiento desde que se anunció su firma con el sello Interscope Records.

Otra de las canciones esperadas de la jornada era Ta’ Ok, pues este jueves se publicó el remix de la canción del productor brasileño Dennis en la que había colaborado Maluma. En una entrevista que concedió luego de su presentación, Karol G explicó que quería cantar el tema con la también brasileña Annita en escena, pero por problemas de agenda no fue posible concretar la colaboración en vivo.

La presentación de Karol G en Lollapalooza marca de este modo el inicio de una gira que inicialmente completa 16 fechas, pero se espera que incorpore más fechas en las próximas semanas para hacer promoción de este álbum que está marcando, sin duda, la cumbre de su carrera musical.