Este es el abogado que se habría hecho pasar por apoderado de Nicolás Petro: dio su versión

Tras la denuncia del abogado David Teleki, se conoció la tarjeta profesional del abogado que generó polémica por indicar que había sido contactado para representar a Nicolás Petro. Fotos: Infobae

Durante la reanudación de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que se efectuó el viernes 4 de agosto de 2023, se conoció una fuerte denuncia por parte del abogado de la defensa: David Teleki, que puso en consideración de la justicia el hecho que afectó a su cliente.

Te puede interesar: Caso Nicolás Petro: estas serían las verdaderas razones por las que renunció el abogado de la defensa

De acuerdo con Teleki, hubo un colega suyo, del cual se desconocía su origen, que se presentó en las instalaciones de la Fiscalía manifestando tener competencia para representar al primogénito del jefe de Estado en el juicio que afronta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Debo denunciar públicamente la forma en cómo han pretendido, personas que no conocemos, acceder quién sabe con qué propósito. Aquí se presentó un abogado de nombre Henao tratando de visitarnos y diciendo que era su apoderado de confianza, cuando todo el país sabe que eso es absolutamente falso”, expuso el letrado.

Este es el momento en el que el abogado de la defensa de Nicolás Petro, David Teleki, indicó que hubo un abogado se hizo pasar por parte del equipo que representa al hijo del presidente de la República.

Según Teleki, la Fiscalía asumió la investigación a esta persona que se presentó con una tarjeta profesional, según él, que estaba totalmente alterada.

Te puede interesar: Ferragamo, Carolina Herrera, Mercedes Benz y propiedades lujosas hacían parte del costoso estilo de vida de Nicolás Petro

“Eso es sumamente grave y debe llamar la atención sobre el peligro que está recayendo sobre mi defendido en este momento. Si usted abre las redes sociales, públicas, se encontrará que en realidad se trata de una situación bastante compleja”, recalcó el abogado, quien además dijo que hay personas interesadas en que su defendido no hable.

Implicado dio su versión de los hechos

Al respecto, el profesional en Derecho, que fue identificado como Diego Henao Vargas, con tarjeta profesional número 137869 y ejerce desde marzo de 2005, salió a desmentir que su visita al búnker de la Fiscalía tuviera fines delictivos. En diálogo con Semana, el abogado expresó por qué fue a las instalaciones judiciales a preguntar por Petro Burgos.

Te puede interesar: El hijo de Gustavo Petro reconoció que ingresaron dineros del narcotráfico en su campaña presidencial

“Yo no estoy haciendo nada ilegal, yo me presenté con mi tarjeta profesional legítima porque a mi oficina llegó a través de mi socia el requerimiento de que Nicolás Petro necesitaba apoyo jurídico”, dijo el profesional.

Esta es la tarjeta profesional del abogado Diego Henao Vargas, quien dijo representar a Nicolás Petro. Foto: Infobae

A su vez, Henao Vargas dijo que fue desde el grupo de trabajo del hijo del jefe de Estado, que es asambleísta del Atlántico, desde donde llegó la mencionada solicitud. Por lo que procedió a dirigirse a las instalaciones del ente investigador, lo que generó —desde su concepto— una confusión acerca del porqué se presentó.

“Soy una persona conocida, con arraigo, y que si presenté mis documentos en el búnker de la Fiscalía, con mi plena identidad, como se le ocurre que voy a hacer una cosa indebida. (...) me parece terrible que se diga que mi presencia en la Fiscalía obedecía a un fin oscuro”, agregó el jurista.

Por tal motivo, tiene previsto, de acuerdo al citado medio, presentarse el martes 8 de agosto de 2023 a la oficina de Teleki para dialogar con el abogado y despejar cualquier manto de duda sobre su intención de representarlo. De acuerdo con el Henao Vargas, no tiene ningún tipo de vínculo de la familia Petro, como se ha insinuado.

Y manifestó que sabía que Juan Trujillo, que hacía parte del equipo de la defensa, había renunciado. Ante esto encontró lógico que lo contactaran, aunque creyó que Petro Burgos lo estaría esperando, porque así se lo indicaron.

“No tengo vínculos con el gobierno, no conozco al papá, no conozco al señor, no conozco a nadie de su familia, ni siquiera soy de esa corriente política”, puntualizó el abogado, que generó toda una controversia, a juzgar por las denuncias de Teleki, justo en el día en el que se definiría si le dan casa por cárcel al hijo mayor del presidente.