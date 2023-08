Epa Colombia quiere estar en “Yo me llamo” y hasta anticipó la cantante que imitaría

Todo indica que la empresaria y creadora de contenido se toma muy en serio las intenciones de ponerse a prueba como cantante (@ franciscao83/Instagram)

Mientras su procedimiento para ser madre por inseminación in vitro sigue su curso, Epa Colombia dio de qué hablar nuevamente en redes sociales, pero no por dar nuevos reportes sobre dicho proceso, sino porque reveló que tiene ganas de cantar en Yo me llamo, que actualmente está en su proceso de casting. Incluso anticipó la cantante a la que personificará ante el jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, si se le presenta la oportunidad.

Inicialmente, Daneidy Barrera (nombre de pila de la influenciadora) mostró que también está pegada a las transmisiones del concurso de Caracol Televisión. Para demostrarlo y tras preguntar a sus seguidores si le comprarían más de sus productos si participaba en el programa, “imitó” a uno de los aspirantes que más risas causó desde que empezaron las audiciones: Mario Bros. Para ello, comenzó a tararear la clásica melodía del videojuego que, con su adaptación al cine, tuvo uno de los estrenos más sonados durante 2023.

Luego decidió ponerse más seria y puso a prueba su voz interpretando una parte del tema Te cogí la mala, de Paola Jara. Cuando terminó su interpretación, preguntó si su voz se parecía a la de la antioqueña, pero pronto la risa le superó y dio a entender que se trataba de una broma.

A pesar de ello, no es la primera vez que muestra sus dotes para el canto en público. En 2021 durante su paso por The Suso’s Show, de Caracol Televisión, le pidieron a la influenciadora cantar una guaracha, que generó comentarios desfavorables más allá de que se le reconoció el valor para cantar en televisión. Luego, en febrero de 2022 se le midió a cantar Simplemente Amigos, de Ana Gabriel, dejando en evidencia que el canto no era un gusto pasajero para ella. De hecho, el pasado mes de mayo decidió cantar Yo Te Esperaba, un tema de la mexicana Alejandra Guzmán, y le contó a sus seguidores que estaba tomando clases de canto.

Sin embargo, y como pasó en las oportunidades anteriores, las reacciones no fueron favorables en las redes sociales frente al desempeño vocal de la creadora de contenido. Epa Colombia no suele recibir muy buenos comentarios en relación a sus habilidades para cantar, con varios internautas dejándole mensajes negativos sobre su voz, además de muchas burlas al respecto.

‘Epa Colombia’ reveló el costo de su tratamiento de inseminación artificial

En el programa Desnúdate con Eva, de la presentadora Eva Rey, la creadora de contenido confirmó que ya inició con el proceso para quedar embarazada.

La empresaria reveló que para cumplir con su sueño buscó un banco de esperma estadounidense, debido a que busca que su hija tenga rasgos caucásicos (Epa Colombia quiere que su hija sea rubia y de ojos azules), algo que le ha valido críticas por parte de los usuarios en redes sociales:

“Ha sido un proceso bien lindo porque yo quise la esperma de un banco estadounidense. Me han juzgado mucho por la raza caucásica, pero se le dice así, me dicen que por qué no tuve un donante en Colombia”

En la charla con la española confirmó que su hija se llamará Dafne Samara y hasta dio el valor del procedimiento: 200 millones de pesos. De igual manera, dejó en claro que una vez tenga a su primer bebé, irá por el segundo: