Así reaccionó Gustavo Bolívar al enterarse del chat de Nicolás Petro y Day Vásquez en el que fue mencionado: video

Reacción de Gustavo Bolívar al enterarse de que aparece su nombre en los chats de Day Vásquez

En la audiencia llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, en la que dio su declaración Nicolás Petro, salieron a la luz pública una serie de pruebas entre los que están chats y audios que forman parte de la evidencia en el caso. Al hijo mayor del Presidente se le imputan los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Así mismo, su expareja Day Vásquez también está siendo investigada por los cargos de lavado de activos y violación de datos personales.

En una de las conversaciones reveladas por el ente acusador, se menciona al exsenador y ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Esta prueba data del 29 de julio de 2021. En dicha conversación se menciona lo siguiente:

- “Amor, el man de los cines también se bajó de la vaca. Por el tema de Gustavo Bolívar”, dice Nicolás Petro.

- ”Él no debe confiar mucho en Bolívar”, le responde Day Vásquez.

- Nicolás: Ya hay full miedo otra vez.

- Vásquez: Por culpa de Bolívar. Él nada tenía que hacer dándole vainas a la “primera línea”.

- Vásquez (Respondiendo al mensaje de “Ya hay full miedo otra vez” de Petro): En conclusión con los únicos que contamos es con esta gente. Y muy probablemente van a aportar a la campaña.

- Petro: Toca ver porque si nos desplomamos no van a dar.

- Vásquez: Sí van a dar.

Entre tanto, el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, al salir del evento de conmemoración de los 25 años de Bogotá Cómo Vamos, fue abordado por un grupo de periodistas quienes de inmediato le preguntaron por las declaraciones de Nicolás Petro Burgos ante la Fiscalía General de la Nación en las que reconoció que habían entrado dineros ilícitos a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, en 2022.

Al principio el exsenador Bolívar manifestó que no había oído nada de lo que Nicolás Petro había dicho y que fue revelado por el ente acusador durante la audiencia llevada a cabo el pasado jueves 3 de agosto, pero después afirmó que deberá demostrar que el dinero efectivamente entró en la campaña del actual presidente Gustavo Petro.

“Si dijo eso, tiene que entrar a probarlo, sencillamente. Que a mí me conste, no, pero si lo dijo Nicolás, pues tiene que entrar a probarlo”, aseguró candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico.

Luego una de las comunicadoras le contó que el hijo del presidente Petro lo mencionaba en uno de los chats y la reacción de sorpresa del exsenador Gustavo Bolívar fue: “Yo? no jodás”. De inmediato sonrió y agregó que: “Yo ni fui tesorero, ni manejé recursos, ni estuve cerca de las directivas de la campaña, jamás, me da risa esa respuesta”.

Cuáles son los principales indicios que señalan la entrada de recursos ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro

Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, afirmó ante la Fiscalía que en la campaña presidencial de su papá sí habían ingresado dineros irregulares, de los cuales él se quedaba con una parte y otra iba para las arcas de la campaña.

Estas declaraciones también estuvieron acompañadas de pruebas, y son parte de la colaboración con la justicia anunciada por el diputado del Atlántico desde que fue capturado el pasado sábado 29 de julio en Barranquilla.

De la misma manera, una de las personas que también aseguró que iba a denunciar es la primera dama, Verónica Alcocer.

Sin embargo, todo el escándalo inició cuando fueron revelados, por Semana, unos audios en los que se escucha claramente al exembajador Armando Benedetti indicando que habían ingresado $15.000 millones y que a raíz de estas declaraciones ahora está siendo investigado en lo que ya se conoce como Proceso 15.000.

“Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por ‘güeva’ (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), Amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, dijo en los audios Benedetti.

El otro indicio se dio después de que Nicolás Petro fuera presentado ante un juez de garantías de Bogotá, y que posteriormente fueran revelados los detalles del interrogatorio por la Fiscalía. En esta diligencia reconoció que recibió dineros de origen ilegal y que fueron aportados por el exnarcotraficante Santa Lopesierra, que es conocido con el alias del Hombre Marlboro y, también, por parte del hijo del polémico contratista el Turco Hilsaca.

El fiscal Mario Burgos leyó el informe del ente acusador en el que indica: “El señor Nicolás Fernando Petro aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación desconocía. Entre ellos, llamó la atención sobre lo siguiente: acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos no habría sido debidamente reportado ante las autoridades electorales”.