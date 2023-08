Una perrita fue agredida gravemente por separarla de otro canino cuando se estaban apareando

Según la valoración veterinaria, a la canina le deben reconstruir la vulva y se le descubrió un cáncer. Imagen de referencia: Colprensa

Vecinos de barrio El Compromiso, en la comuna 1 de Medellín, denunciaron un terrible caso de maltrato animal en contra de una perrita en condición de calle. Testigos que se encontraban en el lugar manifestaron que, al parecer, la canina se estaba apareando con un macho que llegó al lugar, cuando un grupo de personas comenzó a golpearla con palos y patadas para que se separaran, lo que habría ocasionado graves lesiones en el sistema reproductivo de la perrita.

Nataly Molina, quien tiene una tienda de mascotas en Manrique San Pablo, manifestó en entrevista con El Colombiano que la canina tiene lesiones muy graves y con gusanos en las heridas, pues presuntamente la canina estuvo alrededor de 15 días en ese estado antes de que se la llevaran para atenderla.

Según Molina es importante establecer si las heridas realmente fueron causadas por separar a los dos perros mientras se apareaban o si existe otro factor que pudo haber ocasionado ese daño.

“Ese daño fue horrible, tenía un hueco gigante. Busqué a Franco Ripoll, le conté la situación y él fue al lugar, el fin de semana, se llevó algunos cachorros y a la perrita maltratada, porque yo no tenía recursos para la atención”, contó Molina al medio citado.

Franco Ripoll, animalista y creador de la fundación ‘Paraízoo Distrito de Peludos’, también habló con el mencionado medio y contó que llevó a la perrita maltratada y le prestó la atención inicial básica para salvarle la vida con algunos medicamentos a los que tuvo acceso. Luego de ello, la trasladó a una clínica veterinaria donde la hospitalizaron, ya que requería varias intervenciones. Adicionalmente, confirmó que una mujer se ofreció a hacerse cargo de la perrita de manera temporal mientras le encuentran un hogar definitivo.

Se trata de María Elena González, quien contó que conoció el caso cuando estaba llevando a sus dos perros a la clínica para una revisión de rutina. Estando allá llegó Ripoll con la perrita y otros caninos.

“Yo siempre cargo galleticas, les ofrecí a todos y la perrita no me recibió; fue cuando pregunté qué le pasaba y él me contó lo sucedido, casi me desmayo porque le levantó la colita y tenía todo afuera”, relató la mujer.

La mujer aseguró que correría con todos los gastos y necesidades de la canina a la que además le diagnosticaron varias patologías que empezaron a tratar. Asimismo, se le debe hacer una reconstrucción de la vulva y, posteriormente, comenzar el tratamiento para un cáncer que le descubrieron.

Molina y Ripoll aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades con el fin de que abran una investigación que permita esclarecer el caso y saber con certeza qué le pasó a la canina y a su vez, dar con los presuntos responsables de lo sucedido.

“Este tipo de maltrato a los animales es imperdonable. Solicito a la Fiscalía que abra una investigación que permita establecer qué fue lo que causó las lesiones a la perrita; esto se debe castigar, este tipo de cosas no pueden volver a pasar”, manifestó Ripoll, quien le comentó a ese medio que se encuentran organizando la historia clínica y la remitirán a las autoridades competentes para que comience la indagación.

El llamado de Molina es también a que la alcaldía incremente las acciones de protección animal en la comuna 1, en la que se incluya la sensibilización a los ciudadanos sobre la protección de estos seres sintientes.

Finalmente, cabe destacar que estos casos son delitos en el país que pueden ser sancionados hasta con cárcel. Pues, GELMA es el grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar y judicializar los casos relacionados con agresión contra animales a nivel nacional.