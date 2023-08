Mario Ruiz fue eliminado de MasterChef Celebrity: “Me voy con rabia, por lo distraído”

Mario Ruíz

Una nueva eliminación se registró en el programa de concurso y gastronomía del Canal RCN, MasterChef Celebrity. En esta ocasión el turno fue para el influenciador Mario Ruiz, quien no convenció al panel de jurados con su hamburguesa. El reto era hacer una preparación de ese tipo, pero teniendo en cuenta sabores tradicionales del país. La falta de sal en su preparación hizo que Nicolás de Zubiría, Chris Carpentier y Jorge Rausch lo calificaran como el menos sorprendente de la noche.

“La idea era que fuera colombiana y a veces uno tiene mucho afán y las hamburguesas son tan grandes que, pues, como que le quitan a uno mucho tiempo. Esa hamburguesa es como ese bocadito que uno pide exprés y se lo come rápido”, comentó Mario Ruíz dio al presentarle el plato a los jurados.

Los jurados concluyeron lo mismo: por no escuchar correctamente las indicaciones, a Mario le quedó faltando tiempo. El mismo Mario aceptó que ‘por distraído’ salió del programa. Y es que Mario se encontraba cocinando con tranquilidad, pues pensaba que tenía 15 minutos de sobre, sin embargo, le quedaban muchos menos. Por eso, su plato quedó incompleto y sin la sazón correcto. “Si él hubiera tenido diez minutos más, los hubiera sonado a todos, seguro”, dijo Diego Sáenz, uno de los concursantes.

“Da lástima porque era un proyecto bueno, pero la hamburguesa estaba incompleta. Un gusto conocerte, ojalá te animes a seguir con la cocina”, dijo Jorge Rausch. “Hoy día ha sido el día en todas las temporadas que yo he hecho de los distintos países la decisión más difícil, por lejos. Nos costó muchísimo ponernos de acuerdo, pero espero que ustedes entiendan que Mario se fue por no oír definitivamente una instrucción, porque no te vas por malo”, expresó Chris Carpentier.

Mario se peleó la final con Nela González y Martha Isabel Bolaños.

“Te agradezco un montón la forma en la que llevas tus redes sociales, porque eres un buen ser y un buen influenciador para las nuevas generaciones y también desde mi casa sabes que tienes dos fans enamorados de ti, que son Lucca y Samuel y me da alegría saber que seguimos a una persona tan dulce y tan buena como tú, más que decirte que te quiero, que te admiro, que gracias por miles de razones vamos a seguirnos encontrando contigo”, dijo la presentadora del programa, Claudia Bahamón, al respecto.

Mario, por su parte, a su salida, dijo que quería hacer que los jurados se sintieran orgullosos de él, y que iba a usar sus redes sociales para hacer contenido de calidad de gastronomía. “Me voy con rabia por lo distraído, pero me voy animado por lo que me dijeron los chefs. Tengo talento para cocinar, pero por una bobada la pagué caro. Es muy fuerte despedirse de la cocina de MasterChef, siento que fue muy rápido, siento que pude haber dado mucho más”, reveló el creador de contenido.

En medio de su despedida aseguró que lleva diez años haciendo contenido para internet y que aunque ha asumido muchos retos, el de MasterChef ha sido uno de los más grandes. “Es el reto más impresionante que he tomado en mi vida, estoy seguro de eso. Nunca me voy a olvidar de todo lo que viví aquí. Gracias a ustedes, de verdad, por tantas enseñanzas. A Clau también, tú sabes que te admiro un montón. Seguirás siendo mi crush”, concluyó.

Aseguró que MasterChef es una experiencia de otro mundo. ”Uno se sale totalmente de su zona de confort, con unos maestros increíbles. La mejor universidad que uno puede tener. Qué chimba haberlos conocido. Ustedes se han convertido en una familia (...) los voy a extrañar”, dijo entre lágrimas.