Entre la exportación y la eutanasia: sigue tire y afloje entre gobernador de Antioquia y ministra de Ambiente por hipopótamos

La ministra reveló las graves afectaciones a los ecosistemas estratégicos por la presencia de los hipopótamos en el país. Archivo

Continúa el tire y afloje entre la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria por el futuro de los hipopótamos que se encuentran en el Magdalena Medio, mientras que la primera llegó a sugerir que se les podría aplicar la eutanasia, el segundo insistió en la exportación.

Te puede interesar: Eutanasia y exportación, entre las medidas que contemplan para el control de los hipopótamos

La ministra reveló las graves afectaciones a los ecosistemas estratégicos por la presencia de esta especie, ya que interfiere y destruye el hábitat del manatí, la nutria y el chigüiro; cambia la dinámica comunitaria de las plantas acuáticas y, por lo tanto, de la nutrición de los peces y de toda la cadena alimenticia del Magdalena.

Los hipopótamos “han tenido la capacidad de abrir canales, cambiar la dinámica hidrológica natural de los ríos y las ciénagas, compactan el suelo y erosionan las riberas, este no es el ecosistema natural de los hipopótamos, son una especie invasora que también ha causado problemas sociales”, aseguró Muhamad.

Te puede interesar: Por muerte de chimpancés, citaron a la ministra de Ambiente a un debate de control político en el Congreso

Dentro de las posibilidades que entregó la ministra están el traslado de 85 hipopótamos, 60 a India, 15 a Filipinas y 10 a México. Esta decisión debe ser realizada con los estándares éticos más altos que permitan seguir los protocolos junto con el Sistema Nacional Ambiental.

“No vamos a repetir la historia. Tenemos una obligación de asegurarnos de que cuando Colombia entregue estos hipopótamos quién los recibe es legal y tiene las condiciones para garantizar su vida y no va a causar un problema ambiental en otro país”, advirtió Muhamad.

Te puede interesar: El túnel más largo de Colombia está cerca de completarse: así luce la espectacular megaobra

La segunda opción que nombró fue la esterilización quirúrgica: “Cerca de 40 hipopótamos por año serían esterilizados a un costo estimado de 40 millones de pesos por individuo. En los próximos seis meses se iniciará la esterilización de 20 hipopótamos en convenio con la Corporación Cornare”.

“Nuestra meta es avanzar en 40 cirugías anuales, que nos llevaría a frenar la capacidad reproductiva de la población, pero no nos resuelve el impacto ambiental ecosistémico”, dijo Muhamad.

Por último, la ministra mencionó la eutanasia como una de las medidas que debe realizarse al agotar las demás iniciativas, pero de forma humanitaria y teniendo en cuenta protocolos muy estrictos.

Reacción del gobernador de Antioquia

Ante esta última posibilidad Aníbal Gaviria fue enfático al decir desde la Gobernación que hay países que quieren recibir estas especies y que lo único que hay que hacer es autorizar la exportación. “Somos un gobierno defensor de la vida. Vamos a perseverar, no nos vamos a rendir. Espero conversar con la ministra porque creo que no tiene toda la información o no le han dado toda la información, o algunas personas la quieren desinformar, pero si lo que se necesitan son contactos con niveles de ministerios en otros países, también los buscaremos”.

Vale recordar que a finales de marzo se firmó un memorando de entendimiento entre diferentes entidades para trasladar los hipopótamos a santuarios de fauna en países como India y México, aunque falta el trámite burocrático.

El gobernador ha solicitado en varias ocasiones celeridad en el trámite a la ministra de Ambiente y al presidente Gustavo Petro. Del mismo modo, está Ernesto Zazueta, director de una red de zoológicos y acuarios de México, quien dijo que venía a “salvar los hipopótamos que están en peligro y llevárselos a Sinaloa”.

Desde el Ministerio han señalado que no ha ayudado mucho a agilizar el proceso la documentación presentada por Zazueta, de la cual dicen que tiene varios vacíos considerables, empezando por el sitio que ofrece el empresario para albergar en condiciones seguras a los hipopótamos.

En la actualidad hay 169 ejemplares de esta especie declarada como invasora, pero en 2035 podría haber más de mil individuos, si se tiene en cuenta que el 37 % de ellos se encuentran en edad reproductiva.