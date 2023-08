A reconocido actor colombiano se le habría aparecido la Virgen: estas son las pruebas

El actor también aseguró en el programa que presenta que no le da pena hablar de Dios. II Foto : Instagram @danarenas

Varias personas que son creyentes han tenido la oportunidad de pasar por experiencias particulares con las revelaciones o apariciones de seres divinos. En todo el mundo ha habido lugares en donde pueden suceder estos momentos no tan recurrentes. Y aunque algunas personas piensan que es cuestión de la imaginación, otras sí creen totalmente en estos acontecimientos que sin duda alguna pueden dejar impactados a cualquiera.

Te puede interesar: Daniela Álvarez realizó un difícil reto con ayuda de una persona que recibió todos los halagos

Como ya es costumbre, los presentadores del programa mexicano Hoy Día, de Telemundo, se encontraban dialogando sobre momentos de la vida, precisamente de la felicidad, cuando el actor y presentador colombiano Daniel Arenas, que hace parte del programa, empezó a hablar sobre su vida espiritual y sus creencias, habló de Dios y dijo que es gracias a Él que es feliz y que puede tener todo lo que tiene hoy en día.

El actor confesó en pleno programa que es muy devoto a la Virgen María y contó que un día se le presentó de una manera que jamás imaginó. Además, dijo que cuando habla con Dios todo en su vida empieza a fluir de la manera más bonita posible y que por esta estrecha relación que tiene con el Padre Celestial ha logrado que las cosas marchen bien con su familia, amigos y con Daniela Álvarez, su pareja.

Te puede interesar: Qué pasó con los concursantes de la primera temporada de “Protagonistas de Novela”

Luego de esas palabras, el colombiano contó como fue la increíble experiencia que tuvo con la Virgen y el momento exacto de cuando se le apareció.

Daniel Arenas dijo que todo sucedió en su casa en México. Cuando él llegó a su vivienda se percató de que en un recibo estaba la imagen de la Virgen.

“Siempre ha estado pendiente de mi familia. Cuando hemos tenido temas de salud nos ha ayudado mucho y yo pienso que eso lo hace la fe. Cuando la tiene inquebrantable Dios siempre está con uno acompañándome”, expresó el actor de ‘Los Reyes’.

Esta fue la imagen de la Virgen a la que Daniel hace referencia y por la que dice que su fe está intacta y por la que se encuentra muy feliz II Foto: Captura de pantalla Telemundo

Daniel Arenas volvió a referirse esta semana a su pareja sentimental en el programa que presenta y confesó que Dios influye mucho de forma positiva en su relación.

“Lo que más me hace feliz es mi relación con Dios, porque a partir de eso yo soy feliz en todos los aspectos de mi vida. Cuando yo estoy más cercano a Dios, lo busco y le hablo, es cuando en mi vida todo empieza a fluir más. Mi relación con Dios ha hecho que todo en mi vida fluya, mi relación con mi familia y mi relación con mi pareja”, indicó en diálogo con sus compañeros de set.

Luego, añadió: “Así lo decidí yo. Por eso cuando me preguntan que me hace feliz, no puedo responder mi familia, mis amigos o mi pareja. Todo eso lo envuelve mi cercanía con Dios. Mi vida es mejor gracias a la Virgen y a Jesús. Yo no soy religioso, yo soy creyente”.

Te puede interesar: Carlos Vargas, presentador de “La Red”, está vendiendo su apartamento en exclusivo sector de Bogotá: publicó un video de cómo es

Daniella Álvarez y Daniel Arenas se convirtieron en el 2022 en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Sin embargo, los rumores sobre su supuesta separación crecieron debido a la distancia que los separa y que han dejado ver en los últimos meses.

Las dudas comenzaron a principios de 2023, luego de que el reconocido actor santandereano aceptó ser el presentador principal de Hoy día, programa de las mañanas de Telemundo, y que decidiera irse a Miami, Estados Unidos a vivir.

El colombiano no ha escondido la alegría que siente por su nuevo proyecto laboral y por los retos que este trabajo le ha hecho pasar. Además, el artista ha demostrado que es muy participativo en los distintos temas a tratar en el matutino.