Proyecto de ley contra el ruido llega al Congreso: colombianos se preguntan si se acabó la rumba

De aprobarse, quien moleste a animales y a otras personas, más allá de los limites, será amonestado por Ley / Foto: Daniel Carvalho

Tras el debate de control político sobre el ruido en las ciudades capitales, el representante por el Partido Alianza Verde, Daniel Carvalho, consiguió ponerse de acuerdo con otros 20 congresistas para radicar ante la Secretaría General de la Cámara el proyecto de “ley contra el ruido”.

Te puede interesar: Congresistas presentarán por quinta vez proyecto de ley para frenar las corridas de toros en Colombia: “nunca vamos a bajar los brazos en esta lucha”

En entrevista para Infobae Colombia, Carvalho explicó que el proyecto nace “a partir de un breve diagnóstico, en este momento la Ley colombiana tiene un reguero de referencias sobre este tema. No hay claridad en materia normativa y no hay, por tanto, claridad en materia de quiénes son los responsables de abordar este problema. Así que los ciudadanos nos encontramos a la deriva”.

De aprobarse –según el grupo de congresistas– los habitantes de Bogotá, Medellín y otras grandes ciudades dejarían de dirigirse hacia zonas rurales cada fin de semana o puente festivo para huir del ruido. Y, además, podrían mitigarse las alteraciones a la salud física y mental, los líos entre vecinos y el daño irreversible a los ecosistemas.

Te puede interesar: Susana Boreal fue elegida en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Representantes y la volvieron a criticar en redes por sus incumplimientos

“Cuando tienes un problema ¿a quién llamas? No sabes si llamar a la Policía, la Policía está ocupada en cosas, al parecer mucho más graves. Si llamas a la Alcaldía te dicen que no les toca a ellos si no a la autoridad ambiental, entonces hay que llamar a la corporación (autónoma regional). En fin. No hay claridad normativa y de responsabilidad institucional al respecto” y, de acuerdo con el autor del proyecto, debería ponerse en discusión.

Lo que pretende la ley, entonces, es: en primer lugar, organizar la normativa existente. En segundo lugar, definir unas responsabilidades o entidades corresponsables y, tercero, definir una serie de lineamientos con los que el Gobierno Nacional se vería obligado a diseñar una política pública con la que se definirían los límites y sanciones.

Te puede interesar: Representante a la Cámara Óscar Villamizar denunció que fue amenazado de muerte

“Este proyecto no determina en sí las sanciones, eso lo debe definir la política pública que elabore el Gobierno Nacional con todos los ministerios”, entre los que tendría una participación especial el MinAmbiente.

Desde las entidades tendrían que definirse los horarios, decibeles y amonestaciones contra quienes decidan no respetar los primeros. Sin embargo, desde ya, Carvalho insiste en que no es un proyecto para apagar la fiesta.

“No se trata de negar el carácter festivo de nuestra cultura, se trata de establecer cuáles son los límites; cuáles son las sanciones, en caso de que estos límites se incumplan; quién debe controlarlo; quien debe imponer las sanciones, y, sobre todo, a quién debe llamar el ciudadano cuando sienta que un vecino, sea este un particular o un establecimiento comercial, está irrumpiendo su tranquilidad”.

En desarrollo...