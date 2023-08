La contundente declaración de Claudia López para cerrar una discusión con el Gobierno Petro

El quinto foro de Vivienda y Hábitat en América Latina y el Caribe fue el escenario en el que la alcaldesa Claudia López ratificó que la Primera Línea del Metro se construirá elevada, como se tenía previsto. Foto: Infobae

Durante el quinto Foro de Vivienda y Hábitat en América Latina y el Caribe, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo una declaración contundente sobre la construcción de la primera línea del metro en la capital. Frente a la polémica que se revivió recientemente por el futuro de esta obra, la alcaldesa afirmó que la Primera Línea del Metro se hará tal cual está pactada.

“Dejamos la vara alta, hemos hecho una gran inversión, dejamos lista la segunda línea del metro, la cual será la primera subterránea en Bogotá, para acabar la discusión de una vez”, comentó la alcaldesa de la ciudad.

Con esta afirmación, la Alcaldía de Bogotá espera poner fin a una discusión que ha sembrado dudas entre los ciudadanos sobre el futuro del medio de transporte.

Aunque Claudia López reconoció que urbanísticamente el metro subterráneo es mejor, también afirmó que en temas de ingeniería no hay diferencia significativa entre el metro elevado y el subterráneo. “El metro subterráneo urbanísticamente es mucho mejor, de eso no hay duda, pero en tema de ingeniería es exactamente lo mismo, no podemos seguir metidos en esa discusión”, sostuvo.

La alcaldesa Claudia López reiteró la importancia de dejar lista la segunda línea del metro, que será la primera subterránea en Bogotá, como medida para avanzar en el proyecto. Colprensa.

Cabe recordar que la discusión sobre si la primera línea del metro debe ser subterránea o elevada tomó fuerza la recientemente cuando el ministro de Transporte, William Camargo, le entregó a la alcaldesa una alternativa para que el metro fuese subterráneo por el borde oriental, señalando que los diseños ya estaban listos desde la alcaldía de Gustavo Petro, pero esta propuesta iba en contravía de lo planteado desde el Gobierno nacional.

Por eso, el foro fue el escenario en el que la alcaldesa Claudia López ratificó que la Primera Línea del Metro se construirá como se tenía previsto, es decir, elevada. La alcaldesa reiteró la importancia de dejar lista la segunda Línea del Metro, que será la primera subterránea en Bogotá, como una medida para poner fin a la polémica y avanzar en el proyecto.

Hasta el momento, ni el ministro de Transporte, ni el presidente Gustavo Petro se han pronunciado sobre estas declaraciones, lo que podría indicar que las diferencias entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá aún no han encontrado un punto en común o que la discusión irá hasta ahí.

Mientras tanto, las obras del metro continúan, y se espera que la primera línea esté operativa en los próximos años.

Alcaldesa habló de avances destacados en vivienda y hábitat

La alcaldesa López aprovecho el espacio del quinto foro para hacer destacados anuncios relacionados con el ‘Plan Terrazas’, un programa que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Durante su intervención, la alcaldesa resaltó que su administración es la primera en invertir en vivienda rural en la historia de Bogotá, destacó la importancia de apoyar a las comunidades que residen en el 75% del territorio de la ciudad, que es rural.

Claudia López habló en el quinto Foro de Vivienda y de Habitat habló sobre las proyecciones de Bogotá. Foto: @ClaudiaLopez/Twitter

Claudia López señaló que en áreas como Sumapaz, de donde proviene el suministro de agua para la ciudad, nunca antes se había invertido en acueducto rural ni en programas de vivienda. Con este plan, la alcaldesa busca reconocer la ciudad informal y legalizarla para permitir que más personas accedan a viviendas en zonas cercanas al centro conurbado y, evitar el desarraigo de las familias más necesitadas que antes eran relegadas a las periferias y zonas alejadas, lo que afectaba su productividad.

Por otro lado, el evento también abordó la realidad de la vivienda en Latinoamérica y el Caribe, donde el 45% de la población no cuenta con un hogar digno. Muchas familias viven en viviendas con materiales precarios, carecen de servicios básicos y habitan en terrenos que no les pertenecen. En este contexto, expertos internacionales y nacionales se han reunido para discutir sobre el cambio climático, los desafíos de la financiación y la necesidad de abordar las inequidades urbanas y la gobernanza local en el sector vivienda.

Por lo que este foro busca promover la innovación en el sector para enfrentar los desafíos del cambio climático y lograr soluciones inclusivas que mejoren la calidad de vida de las personas en la región, por eso, la alcaldesa Claudia López destacó el compromiso de su administración en mejorar las condiciones de vivienda en Bogotá.