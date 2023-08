Jhonny Rivera respondió a seguidor que calificó de “ficticia” su relación

En todo un drama se convirtió el anuncio que hizo Jhonny Rivera, de 49 años, sobre su romance con Jenny López, 29 años menor que él. El anuncio fue hecho por la joven en sus redes sociales y las del cantante, para apagar los rumores de una supuesta homosexualidad, tema que era constantemente indagado en las dinámicas de preguntas y respuestas de sus seguidores.

“¿Será que haciendo pública esta relación esto se acaba? Puede que se acabe, pero ahora ya me tratan de otras cosas y lo que me deja muy triste es que cualquier persona puede entrar a una red social y decir lo que se le antoja…”.

La nueva novia de Rivera es una joven 29 años menor que él y también es cantante. Foto: Instagram

El 1 de agosto, a través de sus InstaStories, el intérprete de Mi decisión y Nuestro amor no puede ser, interactuó con sus seguidores en una dinámica en la que resolvió varios interrogantes sobre su romance con la joven cantante, que forma parte de su agrupación. Ante la pregunta: “La relación con Jenny es ficticia, ¿cierto? No te veo enamorado”, el cafetero respondió:

“Yo desde un principio dije que no iba a salir aquí besándome, porque también tengo que respetar todos esos seguidores que tengo ahí, que eso lo ven mal. No tengo que estar aquí abrazándome en mis redes sociales, hay momentos donde estoy solo con ella y puedo expresarme”.

La cantante dio detalles sobre la supuesta relación que mantiene con Jhonny Rivera. Foto: jennylopez_oficial / Instagram

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, en el portal de chismes Rastreando Famosos que replicó la respuesta del cantante, entre los que destacan: “Quiero un Jhonny en mi vida”; “es cierto, respeten la relación de Jhonny y Jenny”; “que fastidio la gente, ya no respetan”; “yo si los quiero ver compartiendo, me parecen divinos”; “no lo sé Rick, si fuera yo me encantaría que me presumieran”, entre otros.

Jenny López vive con sus padres

Entre los seguidores de la pareja surgió la duda de si ya comparten casa. Incluso, los rumores sobre un matrimonio que estaría a la vuelta de la esquina, han comenzado a surgir en las redes sociales.

Por eso, el pereirano utilizó sus historias de Instagram para dar claridad a esta situación, explicando que por el ahora los dos viven en Pereira, pero no en el mismo domicilio.

“No, ella es mi novia, ella vive con sus papás. Ella vivía en Cali, ella venía y se quedaba esporádicamente, pero no, no vivimos juntos, ella vive con sus papás, cuando ella llega a Pereira, ella vive en un sitio y yo vivo en otro. Ella es mi novia, no mi esposa”

Viven ambos en Pereira pero en domicilios diferentes y aclaró que todavía no es su esposa, así que vive con sus padres

Qué pasa si termina con Jenny López

Al respecto, el pereirano dio cuenta de que en muchas ocasiones queda en buenos términos con sus exparejas, por lo que en caso de que su relación con la cantante popular llegara a un punto final, las cosas no serían diferentes y la continuaría apoyando.

En este sentido, entre las preguntas recibidas hubo una que decía: “¿Qué pasaría si tú y Jenny terminarían? ¿Seguirían en el mismo trabajo?”.

“Yo pienso que, como cualquier pareja, puede funcionar, como no. Y si llegáramos a terminar no tendríamos por qué afectar nuestra vida laboral. Yo no soy enemigo de ninguna exnovia, de ninguna, porque yo de cada relación me quedo con lo bueno y el motivo por el cual se haya terminado no tiene que opacar los momentos felices que esa persona me dio”.