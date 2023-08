Director de la Nasa, en Colombia: “sí hay vida ahí fuera”

Foto de archivo del administrador de la NASA, Bill Nelson, en una rueda de prensa en Brasilia. En su visita a Colombia, el director de la Nasa aseguró que si cree que hay vida afuera en el universo. /Foto: REUTERS/Adriano Machado

Durante el primero de los tres días que permanecerá en Colombia, el director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (Nasa, por sus siglas en inglés), Bill Nelson, se refirió al tema que ha generado debate en los últimos días: la presencia de ovnis y vida extraterrestre.

Te puede interesar: “Creo que hay vida allá afuera en el universo”, dijo Bill Nelson, jefe de la NASA

En el marco de la agenda que adelanta Nelson en Colombia para fortalecer la cooperación bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos en la innovación e investigación en ciencias de la tierra, lucha contra el cambio climático y en materia aeroespacial, el director de la Nasa fue cuestionado sobre las recientes declaraciones que entregó el exmilitar David Grusch en el Congreso estadounidense respecto a que las autoridades de dicha Nación estarían ocultando sus hallazgos de vida extraterrestre y presencia de Ovnis en la Tierra.

En diálogo con el diario El Tiempo, el también exastronauta dio a conocer que desde el año pasado nombró un equipo de científicos que están a cargo de estudiar “los pocos casos de observaciones” que se han registrado y de los que desconocen su procedencia. “Se revelará un informe el próximo mes, así que permanezcan atentos. Veremos lo que dicen”, señaló Nelson.

El director de la Nasa, Bill Nelson, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nelson dio a conocer que hay un equipo de la Nasa trabajando en explicar los objetos no identificados. /Foto: LEO QUEEN/PRESIDENCIA

Sin embargo, de manera tajante el director de la Nasa dejó en claro al citado medio que no creía las declaraciones hechas por el exmilitar Grusch. “Si su pregunta es qué pienso sobre el hombre que testificó la semana pasada, déjeme preguntarle: si alguien le dijera que tiene un amigo con una nave extraterrestre tan grande como un campo de fútbol guardada en un almacén, ¿lo creería? No me lo creo. O si le dice que tiene partes de extraterrestres, definitivamente no”, sentenció.

Te puede interesar: ¿Estamos solos en el cosmos?, 10 teorías científicas sobre la existencia de vida extraterrestre

Pese a que el también exsenador no cree que el Gobierno estadounidense esté ocultando alguna evidencia de vida extraterrestre y presencia de Ovnis en el planeta Tierra, Nelson afirmó que sí cree que hay vida en otros planetas.

En su entrevista con el rotativo bogotano, el director de la Nasa explicó que al ser el universo “un espacio muy grande y que se sigue expandiendo” no descartan la idea de que exista vida en otros planetas que, incluso, podrían llegar a ser similares a la Tierra.

Imagen de archivo. El Telescopio James Webb captura una imagen infrarroja de las "travesuras" de las estrellas en formación activa. El director de la Nasa cree que hay más vida en el universo. /Foto: SPACE TELESCOPE SCIENCE INSTITUT/Europa Press

“Ahora estamos recibiendo imágenes del telescopio espacial James Webb que se remontan hasta hace 13.500 millones de años en la formación de las primeras galaxias, es un espacio muy grande y que se sigue expandiendo. Por eso le pregunto a nuestros científicos: ¿cuál es la probabilidad matemática de que haya otro planeta como la Tierra?”, señaló Nelson al diario El Tiempo.

Te puede interesar: “Un astronauta argentino viajará al espacio en el futuro”, dijo Bill Nelson, jefe de la NASA

A renglón seguido, agregó: “Un Sol de tamaño medio, planeta rocoso de tamaño medio orbitándolo, ni muy lejos, ni muy cerca, inclinado sobre su eje, girando con carbono y los productos químicos para una atmósfera habitable. Dijeron que la probabilidad de que exista es de al menos un trillón”.

Bajo ese argumento, Nelson afirmó al rotativo bogotano: “¿Creo que hay vida ahí fuera?: sí”.

El trabajo de la Nasa para buscar vida en Marte

Imagen de archivo del Perseverance en Marte. La Nasa investiga ssi podrían existir rastros de vida en Marte. /Foto: NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT./File Photo

El director de la Nasa en ese sentido subrayó a El Tiempo que, a diferencia de los temas relacionados con los fenómenos anómalos no identificados (UAP en inglés), entre los estatutos de la agencia aeroespacial estadounidense, están “buscar vida” en otros planetas.

“Lo estamos haciendo”, aseguró Nelson al diario bogotano, a la vez que explicó la actual investigación que la Nasa adelanta en Marte para identificar si hay rastros de vida en el planeta. “Estamos excavando en Marte en este momento muestras en el lecho de un lago seco para ver si hay alguna evidencia de vida allí, son tubos de titanio que eventualmente traeremos a la Tierra”, concluyó el administrador de la agencia aeroespacial.