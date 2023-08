Bruce Mac Master y Wilson Arias se agarraron en redes sociales: ¿qué paso?

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Fotos: Colprensa

Los proyectos de reformas estructurales del Gobierno de Gustavo Petro (salud, pensional, laboral) cada día generan nuevas discusiones, sobre todo entre empresarios, que buscan el diálogo y una concertación, y aliados del actual mandatario, que respaldan lo que quiera hacer este último y los funcionarios sin importar que se atropelle al sector productivo y se dé un golpe a la generación de empleo.

Precisamente, una nueva y llamativa discusión se registró en redes sociales entre el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, y el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, a causa de un corto video del congresista.

En la grabación de solo 21 segundos, Arias criticó el actuar de Mac Master, de quien aseguró que antes, exactamente durante la presidencia de Iván Duque, pedía al Gobierno que se escuchara a la gente para aprobar reformas y ahora pide que estas no se aprueben.

“Bruce Mac Master en el Paro Nacional pedía que se escuchara a la gente, que se hicieran de manera urgente las reformas, pedía que se atendiera la indignación social y los detonantes de esa explosión social”, señaló Arias en primer lugar.

Luego, anotó que el presidente de la Andi “hoy pide que no se hagan reformas y profesa también una falsa catástrofe”. Además, que “nosotros no tenemos oligarcas de jefes” y por eso irán por la aprobación de esos proyectos de ley.

Tuit del senador Wilson Arias. Foto: Redes Sociales

La reacción de Mac Master fue inmediata y de manera irónica le agradeció a Arias por la relevancia que le da a las declaraciones que hace y le pidió poner atención a estas si las va a citar.

“A Wilson Arias le agradezco la relevancia que le da a mis declaraciones. Sin embargo, le recomiendo que si las va citar, las oiga con atención”, dijo primero.

Luego, aceptó que es verdad que fue el principal vocero de pedir que se escuchara los reclamos de la ciudadanía durante el Paro Nacional, donde también pidió que se defendieran los derechos de los ciudadanos que no estaban teniendo oportunidad de trabajar, movilizarse, estudiar o hasta poder atender su salud.

También apuntó que con la reforma laboral se pueden atender los principales problemas del país.

Tuit de Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

“Ahora he dicho que no podemos perder la oportunidad de hacer una reforma laboral sin atender los principales problemas que tiene nuestro país como son el desempleo y la informalidad. He dicho también que debemos aprovechar para mejorar todas las fallas que tenga el sistema de salud sin destruir las cosas que se están haciendo bien”, enfatizó el líder gremial al agradecer “nuevamente a Wilson por la oportunidad que me da de aclararle sus dudas”.

Respuestas al presidente de la Andi

Arias no siguió la conversación, pero Mac Master sí lo hizo con algunos seguidores del senador, quienes criticaron al presidente de la Andi.

Uno de ellos, el usuario Jhonny Castillo afirmó que Mac Master en el paro salió a decir que los ricos pagaban la tributaria.

“Cuando salió el borrador fue el primero en defender el régimen de privilegios tributarios que les montaron todos los gobiernos y que este no pudo desmantelar. Así actúan los ricos, solo bajo presión ceden”.

A esto, el empresario respondió que “quizás olvida que justamente en el momento del paro lideramos una tributaria, cuyos impuestos están vigentes hoy, a cargo de las empresas”. Finalizó al señalar que “la manipulación de la información poco ayuda”.

Alguien que defendió a Mac Master es el exsuperintendente financiero de Colombia Andrés Felipe Londoño, que criticó a Arias y descalificó su actuar.

Afirmó que “es el político más nefasto que tiene Colombia” y que es “el coctel perfecto entre ignorancia, soberbia y resentimiento”.