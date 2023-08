Álvaro Uribe llamó mentiroso a Juan Manuel Santos y aseguró que recibió plata de Odebrecht: “En Brasil existe la prueba”

“Santos miente, omite las reuniones que tuvo con Odebrecht para financiar su campaña”: Álvaro Uribe. Foto: AP.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, tal parece, no perdona a su sucesor y pasado exministro, el también exmandatario Juan Manuel Santos. En las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, volvió a sindicarlo de mentir sobre la financiación que habría recibido por la firma brasileña Odebrecht.

Las afirmaciones de Uribe se dieron luego de que Santos, que también es Nobel de Paz, declaró en la audiencia contra Luis Fernando Andrade, pasado presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Allí, defendió a su exfuncionario por su presunta participación irregular en el proyecto de infraestructura la Ruta del Sol II.

Eso, al parecer, no le gustó para nada a Uribe Vélez, quien enfiló nuevos y durísimos dardos contra Santos, a quien antecedió en la Casa de Nariño hace más de una década.

Primero, el también exsenador del Centro Democrático pidió que lo dicho por Santos en la audiencia virtual se manejara “sin cortinas de humo” y lanzó un duro ataque en su contra: “Santos elude que él y otros más coordinaron la entrada de recursos de Odebrecht a su campaña”, trinó Uribe.

Álvaro Uribe vuelve a la carga contra Juan Manuel Santos por Odebrecht. Twitter.

El todavía procesado por fraude procesal y manipulación de testigos, igualmente, se la dedicó a su reemplazo en el Gobierno. En otros trinos más extensos, Uribe se refirió indirectamente a las exministras de Transporte y Educación, Cecilia Álvarez y Gina Parody, respectivamente, que también salieron involucradas en ese escándalo.

“Santos miente, no despidió ministras con intereses personales en contratos con Odebrecht”, señaló.

Álvaro Uribe vuelve a la carga contra Juan Manuel Santos por Odebrecht. Twitter.

Los comentarios no pararon ahí. En otra publicación aseguró que junto al también expresidente Andrés Pastrana advirtieron que tenían las pruebas de que Juan Manuel Santos sí recibió dinero ilegal de Odebrecht; aunque las autoridades colombianas desestimaron esas acusaciones, Uribe sigue convencido que Santos también erró.

“Carlos Plata y un colaborador de las autoridades de los Estados Unidos afirmaron tener las pruebas de la participación directa de Santos en la gestión del dinero, pero que no nos las entregaban porque se “caía el establecimiento””, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Álvaro Uribe vuelve a la carga contra Juan Manuel Santos por Odebrecht. Twitter.

Incluso, aseguró que todo el material probatorio en contra del dirigente que gobernó a Colombia entre el 2010 y el 2018 está en el país sudamericano del que es originaria Odebrecht: Brasil.

“El dr Jaime Granados, después que asumió como abogado de Odebrecht, me dijo que por Acuerdo de Confidencialidad no podía comunicar sobre la prueba que en Brasil existe de la participación directa en Santos en la gestión de los recursos (sic)”, sentenció Uribe Vélez.

Por ahora, Juan Manuel Santos no se ha referido al respecto y, de alguna forma, ha salido bien librado de este escándalo de corrupción, a diferencia del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien estaría a un paso de ir a juicio porque se comprobó que sí recibió 1.6 millones de dólares en su campaña por la Presidencia en el 2014.

Santos y Zuluaga fueron acusados de recibir plata de Odebrecht. Foto: AP.

De hecho, se presume que los cuestionamientos de Uribe a Santos se dan porque Zuluaga, que era su delfín político en el 2014 y luego uno de sus más cercanos amigos, podría ir preso tras confirmarse sus nexos ilegales con Odebrecht.

Aunque el expresidente Santos no se ha referido al respecto, en la audiencia donde defendió al exdirector de la ANI aseguró que se encontraba compareciendo “no para declarar en favor de una persona, sino en favor de la justicia, para que se haga justicia”, dijo.

“Que el señor juez, con toda la información que aquí se pueda exponer, tome las decisiones que a bien tenga y que impere la justicia. Yo no vengo a defender al doctor Andrade, él no es mi amigo personal, nunca ha estado en mi casa, pero sí ha sido un gran funcionario, una persona que realizó el trabajo que él realizó no merece que lo estén acusando de cosas que, creo, no son”, agregó.