Top 10 de los podcast más reproducidos hoy de Spotify Colombia

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público colombiano a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Spotify.

Te puede interesar: Los mejores podcast de Spotify Colombia para escuchar este día

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que están a disposicióna través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Te puede interesar: Los 10 podcast de Spotify en Colombia para engancharse este día

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Te puede interesar: Los 10 podcast de Spotify en Colombia para engancharse este día

Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en Colombia y prueba de ello son estos 10 podcast que están en boca de todos.

1. Meterse al Rancho

Santiago Alarcón aceptó el reto de Meterse al Rancho. Acá usted podrá reír, llorar, reflexionar y aprender de las experiencias de una amplia variedad de invitados que se sentaron frente a él para abrirse a contar su historia de vida sin censura. Un podcast original de Spotify. Bienvenidos y bienvenidas.

2. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean.El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

3. A Fondo Con María Jimena Duzán

El exceso de información que recibimos y consumimos en Colombia nos ha acostumbrado a quedarnos con lo superficial, con lo necesario. Pero como sucede con la cebolla, hay que ir retirando capa por capa, pelando una a una para llegar al fondo y así captar la esencia de los hechos sin filtros. De esto se trata A Fondo, el podcast de Maria Jimena Duzán que podrán escuchar de lunes a viernes en Spotify.

4. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibradoa? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

5. DOSIS DIARIA ROKA

Mision Buscamos rescatar los valores de la sociedad, especialmente de la juventud enfocándonos en ofrecer una palabra clara, reconfortante y constante que pueda servir de apoyo para restaurar las heridas del Corazón de quienes han sufrido experiencias o vivencias que han marcado sus vidas; siempre exaltando el amor y el perdón de Dios que dió a través de su hijo Jesucristo. ¿En que nos fundamentamos? La gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Marcos 16:15 En la Oracion como respuesta a toda necesidad de cada oyente por la palabra que nos entrego. Hechos 10:38 Creemos que hemos sido restaurados para restaurar. Jeremias 33:6 Nuestros valores Vida en Dios sentido de responsabilidad amor propio y por el prójimo proclamar la verdad ¿Para quiénes? Roka Stereo esta dirigida para hombres y mujeres que tengan necesidad de Dios y que tengan un corazón dispuesto para oír el mensaje diario que Dios tiene para ellos. Apoya nuestro ministerio Dios esta cambiando y sanando vidas a través de de esta emisora, agradecemos tu apoyo y el sentir que tienes en tu corazón para que este Ministerio nunca se detenga. www.rokastereo.com

6. Pensamientos al desnudo

Aca somos vulnerables, es un espacio para que te sientes,escuches,te identifiques y entiendas un poco mi cabeza.

7. Despertando Podcast

¿Qué pasaría si dedicas 5 minutos al despertar para ponerle una intención y un propósito a tu día? Despertando es un podcast de 5 minutos producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas que te acompaña todas tus mañanas para ponerle una intención a tu día, para conectar con tu cuerpo, mente y corazón y empezar tu día presente y consciente.Síguenos en despertandodurmiendo y en Youtube de Despertando Durmiendo. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

8. Se Regalan Dudas

Somos Lety & Ash y juntas creamos Se Regalan Dudas, un proyecto que nació como un podcast entre dos amigas y se convirtió en un ecosistema de herramientas para cuestionar todo lo que está a tu alrededor, tomar decisiones más informadas y acompañarte en este camino sin fin llamado amor propio. Invitamos al podcast personas especialistas en temas diversos y personas que admiramos para poner sobre la mesa distintos puntos de vista que nos ayuden a abrir nuestro espectro. Si te gustaría participar en el podcast o conoces a alguien, llena este formulario.¡Escúchanos todos los martes y jueves en plataformas de audio o con video en YouTube! Mándanos un audio con tus dudas, historias o preguntas existenciales aquí seregalandudas.combuzonComplementa los episodios del podcast y platica con nosotras en todas las redes, estamos como seregalandudas e inscríbete gratis a nuestro Newsletter.Si bien no somos profesionales de la salud mental, contamos con directorio de ayuda en el que puedes encontrar apoyo de profesionales para todo tipo de situaciones, encuéntralo en seregalandudas.comayuda y recuerda que ¡no estás a solx! Tenemos un Club del Libro en el que todos los meses leemos un libro y lo comentamos una vez a la semana en comunidad con gente de todo el mundo. Inscríbete a nuestras pláticas semanales aquí y consigue todos nuestros libros recomendados aquí.Encuéntranos como libros.seregalandudas en redes. Hemos publicado dos libros: Se Regalan Dudas y Despertando. Consigue nuestro merch de amor propio en Ámate. Creamos otros podcasts que son parte de nuestra productora Dudas Media. Encuéntralos como: Despertando Podcast, Durmiendo Podcast y 10 Mujeres. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

9. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

10. Del saber al hacer

Somos Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos, dos mujeres que se unen para hablar desde la experiencia y la educación sobre temas de sexualidad con contenidos para informar, instruir y orientar en torno al derecho que todos tenemos de disfrutar nuestro propio placer en todas sus dimensiones. Un contenido emocional, diferenciador y relevante sobre temas que rompen paradigmas y tabúes sociales.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Google)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, hoy día quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en específico, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Los podcast más escuchados del 2022

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Fabian Sommer/dpa)

La compañía sueca Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios y el apogeo de este tipo de producción, que se convirtió en uno de los formatos favoritos del 2022.

En el último año la oferta de podcast de Spotify se extendió a nuevos mercados y registró la existencia de más de cuatro millones de podcast, aunque fueron pocos los que lograron dejar una mayor huella en el 2022 y convertirse en los más populares.

A nivel mundial, el título que lideró el ranking de los mejores podcast fue The Joe Rogan Experience, que además sumó su tercer año consecutivo siendo el número uno.

En la lista de los más escuchados le siguió Call Her Daddy de Alex Cooper; en el tercer peldaño se ubica Anything Goes with Emma Chamberlain, una futura exclusiva de Spotify que toca una variedad de temas de la popular creadora estadounidense.

La audio serie chilena Caso 63 fue una de las que logró encabezar por semanas el ranking de los más reproducidos y se ganó el cuarto lugar a nivel mundial. Este podcast en español fue incluso doblado al portugués, brasileño, hindi e inglés.

En el quinto peldaño se ubicó el podcast sobre crímenes reales llamado Crime Junkie en voz de Ashley Flowers y Brit Prawat.

La otra mitad del ranking lo completan títulos como The Daily; la producción latina de suspenso llamada Relatos de la Noche; así como On Purpose with Jay Shetty, Armchair Expert with Dax Shepard y finalizando con TED Talks Daily.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre streaming

Series y películas más comentadas en Twitter