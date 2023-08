Karol G anunció el lanzamiento de un nuevo álbum con sensual video

La paisa compartió la información a través de sus redes sociales con un sensual video

Karol G se ha posicionado como una de las artistas más escuchadas en los diferentes listados de música internacional. A comienzos de 2023, la paisa entregó una nueva producción de estudio llamada Mañana será bonito, álbum que se ubicó en el primer lugar del chart latino en los Estados Unidos, estallando las redes sociales.

Te puede interesar: Julio Correal expuso las razones por las que odió trabajar con Karol G

Recientemente, la colombiana encendió nuevamente su cuenta de Instagram tras la publicación de un video en el que derrochó de sensualidad, con un pequeño vestido negro. Además de presumir la figura que consiguió para la premier de Barbie, la intérprete de Bichota anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto que presentará el 11 de agosto de 2023.

Karol G presumió su sensual figura para el lanzamiento de su nueva producción musical llamada "Mañana será bonito - Bichota Season". Foto: @karolg/Instagram

Cabe destacar que la antioqueña descrestó con esta publicación, ya que se trata de la presentación oficial de una versión recargada álbum que entregó hace algunos meses, haciendo historia al ser el LP de una solista de habla hispana en alcanzar el primer puesto en el Billboard 200. Algunos de sus seguidores afirman que en este proyecto de Karol G estaría el sencillo S91 que cuenta con más de 39 millones de reproducciones en YouTube.

Te puede interesar: Karol G y Shakira entre las celebridades que celebraron la victoria de Colombia en el Mundial femenino

“… este Tour no sería lo mismo sin el final de esta historia 🖤 MAÑANA SERÁ BONITO 🦈 BICHOTA SEASON ✨ 11 de agosto”, fue el mensaje con el que Karol G acompañó la publicación, que, en menos de una hora, alcanzó más de un millón de likes.

El 11 de agosto, los seguidores de Karol G podrán conocer el nuevo álbum de la Bichota, según lo anunció en redes sociales. Foto: @karolg/Instagram

Con esta publicación, en la que la artista aparece con un pequeño conjunto de ropa interior en negro, se espera que para esta nueva entrega musical la paisa llegue con un sonido más atrevido. Los comentarios no tardaron en aparecer, con comentarios entre los que destacan: “Ella, encueristaaaaaa”; “Te copiaste de yailim parece 🥴 o es mi imaginación”; “Un tour mágico y que sorprenderá... Feliz de estar acá para vivirlo hermana”; “no van a soportar, lo sé”, entre otros.

Esto dijo sobre “Mañana será bonito”

La Bichota rompió el récord como el mejor debut de un “álbum femenino latino”, con más de 32 millones de reproducciones en Spotify.

Te puede interesar: Karol G y Christina Aguilera paralizaron las redes sociales con fotografía

Esto, para La Bichota, significó mucho, ya que considera que está “haciendo historia”. Y no es para menos, pues según reveló la paisa han sido meses de esfuerzo, amor y tiempo dedicado a que esto se haga realidad; adicionalmente, que su canción TQG junto a Shakira sea una de las más escuchadas en YouTube y Spotify.

Karol G celebró que su álbum "Mañana será bonito" sea el mejor debut de una latina. @karolg/Instagram

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito… Récord de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music Lifetime y segundo debut femenino más grande de la historia en YouTube … Wow!!!”, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram.

Así fue el anuncio de su gira

Aunque todo apuntaba a que Karol G no saldría de gira este año, ahora resulta que sí. A finales de abril, la cantante urbana sorprendió con el anuncio de ‘Mañana será bonito Tour’.

Así lo anunció en su cuenta de Instagram: “Yo sé que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté Mañana Será Bonito Tour es una realidad”.

Karol G anunció nuevas fechas de su ‘Mañana será bonito tour’

Las Vegas, Miami, Dallas, Atlanta, San Francisco, New York, Orlando, Los Ángeles, Boston, San Antonio, Chicago y Houston, son algunas de las ciudades en las que se presentará con múltiples fechas.