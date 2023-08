Epa Colombia reveló cómo avanza su proceso para ser madre: “Estoy perfecta”

En redes sociales compartió un video en el que se ve en un consultorio médico haciendo todos los chequeos respectivos

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se hizo viral en las redes sociales en 2016, cuando replicó un video en sus InstaStories alentando a la selección Colombia, que compitió en la Copa América de ese año. Su vida pasó por diferentes procesos, como el vandalismo contra estaciones de Transmilenio, lo que derivó en una millonaria multa y de la que terminó la condena en junio de 2023.

Gracias a la fama que ganó en redes sociales, según reveló la empresaria, en 2018 comenzó a crear su emprendimiento de keratinas, producto con el que ha acumulado una millonaria fortuna. Sin embargo, la bogotana sorprendió en el segundo trimestre de 2023 con el anuncio que estaba buscando convertirse en madre por inseminación in vitro.

Epa Colombia confirmó que será ella quien tendrá a la bebé en el vientre. / Foto @epa_colombia

“Siempre había querido ser mamá desde que tenía 19, 20 años, solo que mi mamá me dijo: ‘luche por tener algo propio para que no estés trasteando más adelante con tus cosas, con tu hijo y le des un buen bienestar’”.

La empresaria ha dejado claro en repetidas ocasiones que, con el proceso de inseminación, puede escoger las características que quiere para su bebé, como por ejemplo “mona de ojos verdes”, por lo que fue muy cuidadosa con la selección del hombre que aportó de esperma. Además, del color de sus ojos, está la estatura, el sexo y color de piel para el bebé.

La influencer informó el pasado 3 de septiembre que no era la primera vez que la Dian hacía visitas sorpresa a su negocio de keratinas. Foto: @epa_colombia/Instagram

Con todo esto claro, recientemente Epa Colombia replicó en sus redes sociales cómo avanza el proceso que incluye una revisión interna para saber el funcionamiento de su órgano reproductor.

“Linda, no sé ni cómo contarte, estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé como no se dé. No sé qué va a pensar tu mamá cuando vea este video y diga, ‘y a ella quién la embarazó y cómo fue’. Me dijeron que estaba muy bien, que estaba perfecta para recibir mi embrión. Ha sido un proceso bien lindo, bien maravilloso”, fue lo que dijo Epa Colombia en la voz en off de su video.

Epa Colombia y Karol Samantha, con quien habría pactado tener una hija a través de inseminación in vitro. Foto: redes sociales.

Cabe mencionar que el nombre que llevará la hija de Epa Colombia será Dafne Samara y su proceso de inseminación para quedar en estado de embarazo comenzará lo más pronto posible para poder cumplir uno de sus sueños que es ser madre.

Extravagancia en los dientes de Epa Colombia

Epa Colombia se ha convertido en una de las creadoras de contenido más polémicas en los últimos años, pues no solamente ha adquirido lujosos carros y un penthouse en un exclusivo sector al occidente de Bogotá, sino que sorprendió con los implantes de diamantes en su dentadura.

“Amiga, me puse 80 diamantes ¿La doy o no la doy? Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más linda”, fue el mensaje de la influenciadora antes de compartir un video en el que mostró cómo se realizó el procedimiento.

Epa Colombia se incrustó 80 diamantes en su dentadura: Foto de redes sociales

Sin embargo, lo que algunos pensarían que se trató de una millonaria suma por cuenta del número de piedras preciosas que aplicó en los dientes, todo podría haberse tratado de una presunta publicidad por la que le habrían pagado o un regalo que le hicieron, ya que en una entrevista con el programa Lo Sé Todo, indicó que no invirtió un solo peso en el procedimiento.