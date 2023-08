EMC Farc se queja por lentitud del Gobierno, pide cese al fuego y mantiene acciones contra candidatos a elecciones

Jaime Muñoz Dorado, alias Sebastián, representante ante el Gobierno nacional el EMC Farc, se pronunció sobre el avance del proceso y las acciones hostiles que mantienen como organización rebelde. Foto: EMC Farc

El Gobierno nacional sigue prorrogando el inicio de las conversaciones con la disidencia denominada Estado Mayor Central de las Farc (EMC Farc). Las delegaciones están listas, se acabó el cese al fuego decretado a inicio de año, mientras las afectaciones a la población civil y el riesgo que representan para las elecciones regionales sigue vigente.

Jaime Muñoz Dorado, alias Sebastián, quien fue reconocido como representante de esa organización armada, señaló que pese a que el proceso “avanza de manera lenta, con muchas voluntades de las partes, pero de manera lenta por trámites que no se han realizado, que esperamos que no sea una condición de desidia del Gobierno, sino de insuficiencia administrativa y algunos trámites naturales que tiene que pasar por organismos judiciales”.

Según el vocero del EMC Farc, la última reunión que tuvieron con el Gobierno nacional fue el 6 de julio, antes de que se reconociera a las delegaciones de ambas partes en el proceso de alistamiento de la mesa de diálogos. “Hasta el momento no hemos tenido ni el primer encuentro, hay muchas voluntades, pero en la práctica no hemos desarrollado nada”, sostuvo.

Alias Sebastián reiteró la petición de que se prorrogue el cese al fuego que terminó el 30 de junio. “El último día de la última reunión, el 6 de julio le dijimos al alto comisionado cuántos muertos más se requieren para que entendamos que el cese al fuego es una condición necesaria, es el mejor escenario para sentarnos a dialogar”, contó el vocero de la estructura guerrillera.

Alias Sebastián, vocero del EMC Farc, asegura que el mejor escenario de negociación con el Gobierno nacional es un cese al fuego. Foto: EMC Farc

La confrontación con esa organización causó la muerte de una menor en el municipio de La Plata, Huila, en el que la disidencia insiste en responsabilizar al Ejército nacional por supuestamente haber disparado indiscriminadamente contra una vivienda. Incluso, Sebastián dijo que el presidente Gustavo Petro debe reconocer su responsabilidad por los hechos.

“Es momento que el presidente se pronuncie frente a eso y asuma la responsabilidad que le corresponde como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares y ojalá así como lo hemos hecho nosotros se comprometan a evitar que estos hechos ocurran”, señaló.

El vocero del EMC Farc aseguró que mantienen las acciones ofensivas y defensivas frente a la fuerza pública porque, supuestamente, las acciones legítimas del Estado son un plan militar para sentar a la guerrilla debilitada en la mesa de diálogos, por lo que sostienen que sus acciones se enmarcan dentro de los límites de la guerra. Además dicen que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le ha hecho daño al proceso.

Disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco no están de acuerdo con las acciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, al que acusan de hacerle daño al proceso de paz. Foto: Presidencia.

“En este momento no está dentro de nuestro radar cesar las hostilidades. Hay una confusión, se confunden hostilidades con afectaciones de la población civil que no solo es responsabilidad de nosotros sino también del Estado y ahí está el caso de la niña de la Plata, Huila. Pero nosotros no vamos a suspender nuestras acciones propagandísticas, formas de relacionarnos con las comunidades. Ese tipo de acciones que se enmarcan dentro de las supuestas acciones hostiles, no estamos de acuerdo a renunciar”, aseguró alias Sebastián.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señaló que buscan aplicar el derecho internacional humanitario para proteger a los civiles, así como reducir las hostilidades y abordar un eventual cese al fuego bilateral. Con esos mecanismos se buscará reducir la afectación a la población civil y dar garantías al proceso electoral, que ya empezó oficialmente e irá a las urnas en octubre.

El llamado lo hizo Rueda específicamente para el EMC Farc, pero esa guerrilla sostiene que mantendrán sus acciones ofensivas. Así mismo, según dijo Sebastián, continuarán con sus agresiones contra candidatos en los territorios que hacen presencia porque reemplazan a las instituciones del Estado.

“A nadie, salvo al corrupto, le preocupa que las Farc EP estemos realizando control contra la corrupción electoral”, sostuvo el vocero. “Estamos haciendo algo que debería corresponderle al Estado, pero ante la tardanza de sus instituciones en castigar la corrupción, es las Farc EP la que lo está haciendo. Mientras las candidaturas no estén vinculadas con casos de corrupción o no pertenezcan a partidos que son guerreristas en Colombia nosotros hemos dicho que pueden realizar su trabajo”, aseguró.