Angélica Lozano está “descrestada” con un aspirante para la Alcaldía de Bogotá: ¿de quién se trata?

La senadora Angélica Lozano expresó que se inclinaría por Juan Daniel Oviedo y Carlos Fernando Galán para la Alcaldía de Bogotá. Infobae (Jesús Avilés)

Los ciudadanos colombianos saldrán a las urnas el 29 de octubre para elegir mandatarios regionales y locales, y en el caso de la Alcaldía de Bogotá ya hay nueve candidatos.

La contienda electoral se definirá entre Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Jorge Luis Vargas, Diego Molano, Jorge Enrique Robledo, Nicolás Ramos Barbosa y Rafael Alonso Quintero.

En este contexto, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano recientemente declaró que apoyará al candidato que logre unir a los bogotanos y “que haga que todos pongamos lo mejor de nosotros”.

La senadora estuvo en una entrevista en Noticias RCN, en donde habló de su esposa y de los candidatos que más le atraen para ser el próximo alcalde de Bogotá, desde el barrio donde nació, en el barrio Progreso, en la localidad Los Mártires.

Lozano reconoció que Juan Daniel Oviedo la tenía “descrestada”.

“Oviedo me tiene descrestada, solo he hablado con él una vez y también me cae bien. Galán me parece que es un tipo que está en su tercera campaña, así que con certeza ha estudiado y conoce la ciudad, además es un señor tranquilo. Por supuesto que le ganamos la vez pasada y eso deja dolorcitos, pero ellos dos me encantan”.

Después de eso, hizo referencia al candidato exsenador Gustavo Bolívar, y al hablar sobre él, mostró menos disposición, comentando lo siguiente: “Es un buen libretista, como alcalde no me lo imagino, ¿usted sabe las decisiones difíciles que hay que tomar cada día 24 horas?, el sueldo ni siquiera le alcanza. Esta es una ciudad compleja donde las decisiones no son de blanco, negro, taquilleras, ni de likes, sino que son decisiones institucionales, reposadas, complejas, que impactan el sector privado”.

Opinión de Angélica Lozano a su derrota en la presidencia del Senado

Después de su fracaso en la elección del presidente del Senado, Angélica Lozano hizo comentarios sobre la nueva legislatura y la votación que tuvo lugar en la noche del 20 de julio, así como la posterior designación de Iván Name en dicho cargo.

Sobre este tema, la senadora del Partido Verde afirmó que mantuvo la convicción de ser elegida como la primera mujer diversa en ocupar la presidencia del Senado hasta el último momento. No obstante, era consciente de la competencia reñida que se presentaría en la votación, la cual concluyó con 50 votos a su favor y 54 a favor de su colega.

“Yo decía ‘Esto se va a definir por tres votos’ y creí que a favor mío. Yo no llevaba cuentas y cuando me decían ‘¿Cuántos —votos— tiene?’ yo decía ‘No sé, pero siento que vamos a ganar por muy poquito’ y, no, perdí”, relató la legisladora. De paso, confesó que la alcaldesa Claudia López, que asistió al Capitolio para la instalación de la nueva legislatura, no quería que ella obtuviera la dignidad.

“Ella no estaba de acuerdo con que yo compitiera (...) Me decía ‘Es un momento muy complejo y de todos lados te van a bombardear, no entiendo por qué quieres eso’ pero yo le dije que quería y era mi decisión”, sostuvo Lozano Correa ante el medio citado. Incluso, reveló que este podría ser su último periodo en el Congreso de la República.