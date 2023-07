Por celebrar el gol en la tribuna con su madre, expulsaron a un jugador del Once Caldas durante el partido con el Deportivo Cali

El joven de 19 años tenía ya tarjeta amarilla, por lo que esta conducta indebida lo llevó al segundo cartón y por ende, la tarjeta roja

Durante el partido entre Once Caldas vs. Deportivo Cali, jugado en el estadio Palogrande de Manizales y válido por la tercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor II-2023, se vivió una situación poco usual, luego de que el conjunto local anotara el cuarto gol.

Yeiler Valencia, quien debutó como profesional en febrero de este 2023, marcó su primer gol con el equipo albo y para celebrarlo saltó a una tribuna, pero fue expulsado por Wilmar Roldán.

El defensor de 19 años, que ingresó para el segundo tiempo del compromiso, al minuto 85 acompañó a Johar Mejía en un contragolpe tras un balón a espaldas de la defensa del Cali. El atacante vio llegar en buena posición a su compañero, quien tras la asistencia remató de primera intención al palo de la mano derecha del portero Johan Wallens, decretando de esa manera el 4-0.

La emoción del juvenil lo llevó a saltar a la tribuna de occidental del estadio Palogrande, donde se encontraba su mamá y otros familiares. Sin embargo, Valencia no consideró que ya había recibido una tarjeta amarilla y que esta conducta, punible en el reglamento tal y como lo contempla la ley 12, lo llevaría a ver la segunda cartulina y por ello a ser expulsado del compromiso por el árbitro Wilmar Roldán.

“Los jugadores pueden celebrar la consecución de un gol, pero sin extralimitarse; no se deberán alentar las celebraciones coreografiadas y no deben ocasionar una pérdida de tiempo excesiva. Traspasar los límites del terreno de juego para celebrar un gol no se considerará una infracción sancionable con amonestación, pero los jugadores deberán regresar al terreno de juego tan pronto como sea posible.

Incluso si el gol se anulara, se deberá amonestar al jugador que realice algunas de las acciones siguientes:

trepar a las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores generando problemas de seguridad ;

actuar de forma provocadora o exaltada;

cubrirse la cabeza o la cara con una máscara o artículos similares;

quitarse la camiseta o cubrirse la cabeza con ella.”

Recientemente, se conoció de un video donde el técnico Pedro Sarmiento es abordado por un hincha que lo recriminó por la actual situación del equipo. En el clip se puede observar cómo el timonel paisa carea a una persona luego de que este le gritara desde la entrada de un restaurante frases que sacaron de sus casillas al entrenador.

Señalamientos iban y venían. En un momento dado, tanto Pedro Sarmiento como el supuesto hincha quedaron de frente “pecheándose”, pero sin agredirse. Después de algunos segundos intercambiando palabras, en plano de la cámara de seguridad del establecimiento aparece otra persona para separarlos (se presume era acompañante del entrenador) en frente de la mirada de varios empleados del local.

Esta situación con Pedro Sarmiento ha venido alimentándose no solo por los malos resultados del equipo, sino también por algunas declaraciones del timonel paisa, en las que aparentemente confirma que la actual situación del equipo no es culpa de él y que los malos resultados son un conjunto de desajustes que se venían presentando mucho antes de su llegada a la dirección técnica.

