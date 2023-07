Habló madre de la menor asesinada por disidencias de “Iván Mordisco” en combates con el Ejército

Los combates se registraron el jueves 27 de julio en zona rural del municipio La Plata (Huila) EFE (Archivo)

Una semana después de conocerse el asesinato de Salomé Usa Mosquera a manos de integrantes de las disidencias de Iván Mordisco en La Plata (Huila), su madre relató la forma en que ocurrieron los hechos que acabaron con la vida de la pequeña de cuatro años en medio de enfrentamientos con el Ejército Nacional.

Marly Mosquera detalló cómo se enteró de la noticia de la muerte de Salomé, pues en ella no se encontraba en la zona en el momento del combate. Al respecto, indicó en diálogo con Blu Radio que efectivos de la fuerza pública debieron ordenar la evacuación de la gente que vive en esa parte del municipio para verificar desde dónde provenían los disparos de los disidentes.

“Yo estaba en La Plata dejando los papeles para el bautizo de mi otro niño, en eso yo estaba echándole gasolina a la moto y él –su hijo– me llamó y me dijo que había un enfrentamiento, que se iba para la casa de la abuela. Yo le dije que sí porque la casa de nosotros no tiene ventanas ni puertas, nada”, relató la joven. Acto seguido, detalló el momento en que le informaron del disparo que recibió la menor.

“Llegué a la casa y miré soldados, miré gente... Yo dije ‘pero aquí ¿qué pasó‘? Cuando me dijeron que tenían a la niña en un carro particular para traerla a La Plata”, añadió. Su esposo le había dicho que la niña aún tenía signos vitales al momento de ser trasladada, pero que la ambulancia no subió hasta la casa, sino que tuvieron que moverla en otro vehículo hasta ser auxiliada por el personal médico. En medio del desplazamiento habría fallecido.

“Nadie hizo nada”, dijo entre lágrimas Marly Mosquera tras el crimen de Salomé.

En medio del testimonio, confesó que a la niña “le gustaba mucho cantar” y quería que jugara baloncesto igual que ella. También mencionó cuál era su juguete preferido y lo que más le gustaba hacer en su casa.

“Le gustaban mucho los muñecos, pero más que todo se la pasaba en una motico que nosotros le habíamos comprado porque a ella le fascinaban las motos”, dijo Mosquera en el relato.

Tras el crimen, desde el frente Ismael Ruiz del Bloque Occidental del Estado Mayor Central emitieron un pronunciamiento en el que responsabilizaron a efectivos del Batallón de Infantería N° 26 Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada de abrir fuego, provocando así el enfrentamiento.

“El Ejército, de manera irresponsable, dispara indiscriminadamente, dejando herida a una niña de cuatro años de edad. Situación que se agrava cuando se impide el ingreso de la ambulancia que iba a hacer la extracción de la niña hacia un centro hospitalario”. De paso, culparon a la fuerza pública de la muerte de la menor, pues habría impedido el paso de la ambulancia para socorrerla.

En el comunicado, también culparon al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al secretario de Gobierno del Huila, Andrés Mauricio Muñoz, que según esta disidencia “priorizan la guerra”.

“Esto solo puede ser producto de la ceguera del Gobierno Nacional, que priorizan la guerra, antes que el avance en la instalación de una mesa de diálogo”, recalcaron.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad en La Plata y desde allí no solo rechazó este hecho, sino que aseguró que el cese con este grupo residual debe ser de hostilidades contra civiles antes que con las fuerzas del Estado.

“No es la prioridad el cese al fuego entre el Estado y la organización armada ilegal, sino que es fundamental, antes que nada, el cese de hostilidades entre la organización armada ilegal y la población civil bajo las formas que vienen creciendo en el país”, sostuvo el mandatario.