Gustavo Petro se reunió con Iván Name: presidente busca acercamientos con el Legislativo

El presidente del Congreso, Iván Name, se reúne con el mandatario Gustavo Petro, en el primer encuentro entre ambos desde que el senador fue escogido en el cargo. Fotos: Colprensa

La Casa de Nariño fue epicentro el lunes 31 de julio de 2023 del encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, Iván Name, a once días de la elección del senador para esta dignidad; de cara al segundo año del periodo legislativo, el cual arrancó el 20 de julio.

La intención de la reunión, según se pudo conocer, es establecer una relación sólida entre el Ejecutivo y el Congreso, con miras a los proyectos que quiere sacar adelante el mandatario en el Capitolio, como las reformas a la salud, laboral y pensional. Además de otras propuestas que cuentan con la “bendición” del mandatario, como parte de la transformación social.

Asimismo, de parte de Name, como lo manifestó en diálogos con medios de comunicación, se quería presentar saludo al presidente y ofrecer, según él, garantías al Gobierno; así como a los partidos de oposición.

Y es que según conoció Infobae Colombia, acerca del encuentro que terminó pasadas las 3:00 p. m., se supo que fue cordial y fraterno, en el que se discutió la agenda del Congreso y se recalcó la voluntad de la presidencia de Name de ser garante del correcto trámite de los proyectos de ley en el Senado; por más de que ha mostrado su desacuerdo en algunas de las “cruzadas” de Petro, sobre las cuales considera deben hacerse ajustes.

“No se trata de acelerador, o freno. Se trata del tránsito que deben tener las leyes, detenida y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solo una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga”, resaltó Name tras su reunión con Petro.

Victoria de Name fue considerada como una “derrota” para el Gobierno

Name, quien fue elegido de manera sorpresiva por parte del legislativo como presidente del Congreso, en una reñida elección en la que venció a Angélica Lozano, del partido Alianza Verde (54-50), le dio la primera “derrota” en esta nueva era del legislativo a Petro, quien no logró cuajar la escogencia de la senadora.

De hecho, el 22 de julio, Name tuvo un fuerte cruce con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien emitió polémicos comentarios en contra de su elección, a los cuales respondió con dureza el congresista.

Iván Name, tras su elección como presidente del Congreso, arremetió contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto Twitter @IvanNameVasquez

“Tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que evidentemente tiene una fuerza específica en el Senado de la República y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y que, por supuesto, respetamos”, dijo Velasco, lo que desató la furia del senador, quien no dudó en responderle.

En especial, haciendo énfasis en la reunión que Velasco sostuvo con Lozano y la bancada de Alianza Verde, horas antes de la votación en el Senado, en la que se acordó no solo el apoyo de la colectividad al Gobierno, sino también se ratificó la candidatura única de la senadora.

“Ciertamente yo no me reuní con el ministro Velasco. Por ahí dijo que a mí me habían elegido los líderes tradicionales. Pues sí, a mí me dijeron también jefes políticos que llevan una tradición, una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer el Congreso y lo adoptaron en el Gobierno”, respondió Name.

Al final, luego de ires y venires y acusaciones mutuas, Name y Velasco limaron asperezas y dieron por finalizado este enfrentamiento, que generó fuertes roces. E iniciaron también diálogos para llegar a puntos de acuerdo con respecto a los proyectos que tiene como bandera Petro.