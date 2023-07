Denuncian exhumación de víctima de “falsos positivos” sin autorización: una deuda sería la razón

La exesposa de Daniel Alexander Martínez es quien ha denunciado la situación. Foto: Asociación Minga

En 2008 un grupo de madres en Soacha y Bogotá denunciaron la desaparición de sus hijos, lo que desencadenó de que en 2008 la Fiscalía General de la Nación comenzara una investigación respecto a la ejecución extrajudicial de 6.402 personas, casos que son conocidos como falsos positivos.

La madre y la exesposa de Daniel Alexander Martínez, una de las víctimas de los mal llamados falsos positivos, denuncian que el cuerpo del joven, que se encontraba en el cementerio de Bosa Piamonte, en Bogotá, fue exhumado sin el permiso de ninguno de sus familiares, por lo que piden explicaciones al respecto.

Luz Adriana Perdomo se dio cuenta de que el cuerpo de su expareja ya no estaba un día en el que fue a visitar su tumba.

El abogado de la familia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) afirman que los restos de las víctimas de este proceso hacen parte del material probatorio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación desde 2008, por lo que en teoría no se pueden manipular sin una orden judicial.

“Él no se podía exhumar porque tenía orden judicial. No me dicen dónde lo tienen ni a dónde lo enviaron. Esto me parece muy grave y muy injusto porque a ninguno le dijeron nada, no nos llamaron. Estamos esperando noticias para saber dónde dejaron el cuerpo”, afirmó la exesposa de Daniel Alexander Martínez.

La expareja del joven que fue víctima de los 'Falsos Positivos' pide explicaciones. Foto: Asociación Minga

De la misma forma, desde la organización defensora de derechos humanos Minga, han hecho un llamado para que las autoridades pertinentes se encarguen de adelantar una investigación que permita a los familiares de Daniel Alexander tener una respuesta por parte de la administración del cementerio, ya que no fueron notificados de la acción adelantada en la tumba del joven.

“Exigimos se informe de manera inmediata a los familiares el lugar donde están los restos de Daniel Alexander Martínez y se tomen las medidas respectivas para evitar que estas situaciones se repitan en otros casos de ejecuciones extrajudiciales en el país” declaró al respecto Liliana del Pilar Castillo, directora de la asociación.

De acuerdo con Luz Adriana, la única respuesta que ha recibido desde el 29 de julio, fecha en la que se enteró de la exhumación del cuerpo, es que esta acción había sido llevada a cabo debido a una deuda superior a cinco millones de pesos, sin embargo, no le revelaron que había pasado con los restos de su expareja.

“Exigimos a las autoridades investiguen bajo qué amparo legal el Cementerio de Bosa Piamonte realizó la exhumación sin informar de esta acción ni a las autoridades judiciales ni a las víctimas. Deben informar paradero de los restos”, es parte del comunicado publicado desde la organización defensora de derechos humanos Minga.

Familiares de Daniel Alexander afirman que no les revelaron que pasó con los restos del joven. Foto: Asociación Minga

Cabe destacar que por la muerte de Daniel Alexander Martínez y cuatro jóvenes más del municipio de Soacha fue condenado a 39 años de prisión Pedro Antonio Gámez, que fue señalado de ser es responsable de seleccionar a los jóvenes que luego fueron pasados como guerrilleros dados de baja; aunque no era militar, Gámez recibía un millón de pesos por cada hombre escogido.

Además de Martínez, los otros jóvenes que fueron engañados por Gámes fueron: Jaime Estiven Valencia Sanabria (16 años), Jhonatan Orlando Soto Bermúdez (17 años), Diego Armando Marín Giraldo (21 años) y Julio César Mesa Vargas (21 años).

Además de que la Fiscalía encontró que ninguno de los jóvenes señalados habían pertenecido a ningún grupo armado, esta decisión fue tomada luego de un preacuerdo de Gámez con la justicia colombiana a cambio de una rebaja de su pena, en el que se comprometió a colaborar con información respecto a los casos en los que tuvo participación.