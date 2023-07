Alejandro Gaviria arremetió de nuevo contra el Gobierno de Gustavo Petro: “Quienes están esperando el cambio, se pueden quedar esperándolo”

Alejandro Gaviria dice que con la información que tiene actualmente no habría entrado al Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Ministerio de Educación

Alejandro Gaviria considera que la peor de las traiciones es la deslealtad a uno mismo, por lo que no oculta sus opiniones, las mismas que motivaron su salida del Gobierno de Gustavo Petro y las que plasmó ahora en un libro en el que hace un análisis del primer año de la Presidencia.

El ex ministro hace una disección del presidente Petro en su libro La explosión controlada en la que dejó de lado muchos temas personales para describir el carácter de quien liderará al país hasta 2026. El trabajo reflexivo lo lleva a advertir problemas que podría afrontar el gobierno en los años que le quedan.

“Creo que va a haber una tensión muy grande, una contradicción entre las promesas de cambio que son grandilocuentes y las realidades. Esa persona que uno ve tranquila, segura en la oratoria, no es la misma cuando se discuten aspectos de política pública mucho más puntuales, con los que parece perder la paciencia”, le dijo Gaviria a El Tiempo.

Gaviria plantea en su libro que el presidente se debate entre la propuesta de cambio, que implica una flexibilidad y disposición a cambiar del mismo mandatario, y una postura de Petro de “seguir siendo fiel a unas ideas que parecen llevarlo al dogmatismo y a la inacción”, según citó El País del texto.

Alejandro Gaviria fue durante siete meses el ministro de Educación Nacional luego de aceptar ser parte del Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Colprensa-Mariano Vimos

Gaviria cita al intelectual del desarrollo Albert O. Hirschman para decir que Petro, en ocasiones, parece estar bajo la “pasión de lo imposible”, alejado del reformismo liberal y que concibe el cambio como una cercanía con el pueblo. Sin embargo, ante una agitación atenuada de la opinión pública con su elección, dice en su libro, el mandatario se enfrenta a una difícil transición en el gobierno.

“Si no asume una posición más pragmática, el cambio no va a ser posible”, advirtió Gaviria en El Tiempo. Señala que en el primer año de Gobierno, la economía ha sido manejada de manera pragmática para evitar una crisis, pero en los sectores de salud, infraestructura, energía, vivienda, en los que sí ha puesto interés por reformar, no lo ha logrado. Por lo que señala que podría perderse la posibilidad que planteó el mandatario desde su campaña.

“La paradoja es: ¿a quién le ha ido bien con el gobierno Petro? A los inversionistas, que han valorizado en 50 por ciento sus activos. ¿A quién le ha ido mal? No ha pasado nada en los temas sectoriales, y quienes están esperando el cambio, se pueden quedar esperándolo”, señaló el exministro en la entrevista citada.

Por esa postura que Gaviria le atribuye a Petro, sostiene en su libro que prevalece la figura del agitador y un dogmatismo que antecede a la postura negociadora para buscar consensos, que es una de las causas a la que atribuye el fracaso el Gobierno de coalición a la que él entró a formar parte.

Con el paso del tiempo, Gaviria se ha distanciado del proyecto político del mandatario y señala que con la información que tiene hoy “no habría entrado al Gobierno Petro”, le dijo a El Tiempo. Los hechos que lo llevaron a tomar esa postura son los que analiza en su libro que lleva por título la frase famosa con la que explicó en el 2022 el apoyo al actual presidente.

Pero la decepción se cocinaba desde los primeros de la administración. El autor también comparte una experiencia personal que lo llevó a sentirse desconectado emocionalmente del Gobierno de Petro, tras presenciar una acusación pública injusta hacia los responsables de la reconstrucción de San Andrés luego del huracán Iota. Esta situación le hizo cuestionar su compatibilidad con el gobierno en cuestión.