Violencia en el Valle del Cauca: lanzan artefacto explosivo contra un CAI en Cali y reportan hostigamientos en Dagua

Hostigamientos armados en Dagua y lanzan artefacto explosivo contra un CAI en Cali. (Captura de pantalla)

Durante la noche del sábado 29 de julio se vivió una complicada situación de orden público en el departamento del Valle del Cauca, en el occidente del país, donde se reportó un ataque con artefacto explosivo contra un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, y hostigamientos armados en contra de la Fuerza Pública en el municipio de Dagua, a una hora de la capital vallecaucana.

“Lastimosamente sobre las 9:25 de la noche hemos sufrido un atentado terrorista, unos sujetos a bordo de una motocicleta Pulsar negra arrojaron una granada, al parecer de fragmentación, en el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón. Gracias a Dios no tuvimos vidas humanas comprometidas, no tuvimos lesionados, no tuvimos mayor afectación a nuestra infraestructura. Lastimosamente falleció un canino que estaba cerca a este CAI”, informó el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.

El funcionario señaló que la fuerza pública desplegó todas sus capacidades en la ciudad para dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia en esa ciudad y prevenir nuevo atentados.

“En las próximas horas vamos a tener una reunión de seguridad con todas las autoridades para atender lo sucedido y para averiguar e indagar en toda la información que hemos recuperado en ese momento. No hay otro atentado terrorista en otro lugar de la ciudad fue este que ocurrió en el barrio (...) Todas las autoridades estamos pendientes esta noche para evitar cualquier otra afectación y proteger a la ciudadanía. Es una situación que ha ocurrido en otro lugar del país por eso este tema lo vamos a escalar a nivel nacional”, agregó Dranguet.

Entre tanto en el municipio de Dagua se reportó otro hostigamiento armado en contra de la sede de la Policía y en contra de la Registraduría. De acuerdo con videos que se hicieron virales en redes sociales, los ataques armados los perpetraron desde la zona montañosa de la población, miembros de la disidencia Jaime Martínez, de la extinta guerrilla de las FARC, según indicaron en el medio de comunicación regional Magazín Pacífico.

Sin embargo, el hecho más grave ocurrió en la Registraduría ya que allí los encargados de la seguridad del lugar tuvieron que atrincherarse. En esta hostilidad quedó atrapado el congresista Luis Albán, del partido Comunes, agregaron.

Se debe recordar que el pasado miércoles 26 de julio la alcaldesa de esa población en el centro del departamento, Ana María Sanclemente, había denunciado que ese grupo armado ilegal, al servicio del narcotráfico había instalado vallas amenazantes.

“(Dejaron) una pancarta del GAOR (Grupo Armado Organizado Residual) Jaime Martínez en el corregimiento del Limonar, donde en semanas anteriores se había puesto una similar. Ya fue retirada por nuestra Fuerza Pública y esperamos adelantar un Consejo de Seguridad. Desde el año pasado está la alerta temprana 017 donde la Defensoría advierte sobre la presencia inminente de grupos armados y precisamente sobre ese grupo”, dijo la mandataria municipal en el medio local Supernoticias.

Previamente, en la mañana del sábado se reportaron ataques a la estaciones de policía de Suárez y del corregimiento de Mondomo, de Santander de Quilichao, en el departamento vecino del Cauca.

Tras los dos atentados, no se reportaron personas heridas. Aunque ya se iniciaron las respectivas indagaciones para dar con los responsables, las primeras hipótesis darían cuenta que los autores serían miembros de una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que delinque en esa zona del país.

“Solo tenemos daños materiales en las viviendas y parte de la estructura de la subestación, causado por la onda expansiva, por el momento los policías están atrincherados en las instalaciones policiales”, informaron en la Policía.