“Resuelvo el problema de la inseguridad en Bogotá en un año”: Rodrigo Lara explicó cómo cumpliría esta y otras promesas en su eventual Alcaldía

Rodrigo Lara le contó a Infobae cómo planea suceder a Claudia López en el considerado segundo cargo de elección popular más importante en Colombia: el de alcalde de Bogotá.

En la competencia por encontrar el reemplazo de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá está el exsenador Rodrigo Lara. De 48 años y oriundo de Neiva (Huila), busca dirigir los destinos de casi 10 millones de capitalinos a nombre de su movimiento independiente, avalado por firmas, Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (Lara).

En entrevista con Infobae Colombia, el excongresista de Cambio Radical se desmarcó de su viejo jefe político, Germán Vargas Lleras; le dio palo a la administración de Claudia López y la acusó de quererse reelegirse en el Palacio Liévano con otro de los candidatos que hoy compite por ese cargo. ¿De quién se trata?

—Infobae: En su discurso de inscripción dijo que iba a derrotar a Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo. ¿Por qué no mencionó a Jorge Robledo ni a Diego Molano, que también compiten por la Alcaldía de Bogotá?

— Rodrigo Lara Restrepo: Se trataba del discurso de inscripción y no podía ocuparme uno por uno de todos los candidatos. Digamos que seleccioné a los que representan de manera más notoria estructuras de poder que ocultan y quieren perpetuarse en el mismo. Hay muchos apoyos vergonzantes detrás de algunos candidatos. Hay unos que se presentan como falsos independientes y creo que el primer deber de un candidato, sobre todo en un cargo tan importante como la Alcaldía, es ser sincero.

—¿O sea que cree que Diego Molano y Jorge Robledo no representan a ninguna esfera del poder?

—No, nunca he dicho eso. Simplemente no me podía ocupar de todos, sino de los tres más importantes.

(...) No se trata de apoyar o de avalar la gestión de Molano como ministro de Defensa, que fue, por decir lo menos, muy mala. Molano hoy es candidato a la Alcaldía de Bogotá después de ser el ministro de Defensa que permitió, básicamente, la entrada de grupos delincuenciales a Bogotá. Yo no me explico cómo puede hablar él hoy de seguridad y que va a recoger la seguridad de Bogotá cuando claramente fracasó siendo ministro de Defensa. Pero bueno, allá él, me parece que fue un ministro malo, y lo digo con todo respeto. Muy malo para la seguridad de Bogotá. Él es también responsable, como Claudia López, de la inseguridad en Bogotá.

Rodrigo Lara arremetió contra sus contendientes por la Alcaldía de Bogotá. Archivo

—¿Cómo será pasar de ser un viejo amigo de Carlos Fernando Galán a disputarse con él la Alcaldía de Bogotá en las urnas?

—A los hermanos Galán yo los conozco desde muy pequeño, pero la excepción viejo amigo no es la más precisa. Somos viejos conocidos. Cada uno ha hecho política en su propio carril. Hemos coincidido en un momento de nuestras vidas en Cambio Radical. Yo me fui de Cambio Radical pero él nunca se ha ido realmente de ahí. Como todo el mundo político sabe, la campaña de Carlos Fernando la está armando y estructurando Germán Vargas Lleras. Lo que pasa es que Carlos Fernando tiene un discurso en público y otro privado. En público se presenta como una figura independiente y depurada, y en privado pacta con los políticos de siempre.

—O sea que usted, que también fue militante de Cambio Radical, ¿no tendrá el apoyo de Germán Vargas Lleras, sino que él se lo dará a Carlos Fernando Galán?

—Yo me fui de Cambio Radical hace tres años, monté mi bloque liberal socialdemócrata e hice un ejercicio de recolección de firmas totalmente independiente. Los demás candidatos son necesariamente los candidatos de una estructura de poder.

(Gustavo) Bolívar es el candidato de la rama ejecutiva (...). Carlos Fernando es el candidato del exvicepresidente Germán Vargas, con toda su influencia en ciertos sectores económicos; es el candidato del exalcalde de los buses, del doctor Enrique Peñalosa; es el candidato de Claudia López, del gobierno del presupuesto de Bogotá, de los concejales enmermelados con 6.000 cargos en la administración, es el candidato de la peor politiquería posible.

Juan Daniel Oviedo es otra figura que dice representar algo completamente distinto. Todos sabemos que varios concejales y senadores del Centro Democrático le recogieron sus firmas por todo Bogotá. Así es fácil pedirle a la gente que le recoja a uno firmas. (...) Detrás tiene un grupo de empresas de Antioquia muy poderosas que le hacen encuestas donde le ponen de manera grotesca en el 30%, cuando todo el mundo sabe que eso no es lo que dice la calle.

Aunque Vargas Lleras ungió al coronel retirado Vargas para alcalde de Bogotá, Lara dice que tiene a Carlos Fernando Galán como su alfil. Archivo

—Claudia López venció a Carlos Fernando en el 2019. Él fue oposición por varios años. ¿Por qué dice que él es el candidato de la mandataria?

—Siendo el concejal de la oposición no le hizo oposición a Claudia, lo cual lo convierte en corresponsable del desastre de la alcaldía de Claudia López, particularmente en materia de seguridad. Incluso, Carlos Fernando se dejó iluminar por parte de Claudia para ser presidente del Concejo: lo cooptó, se lo echó al bolsillo y lo volvió presidente por encima del derecho que tenían los concejales del Partido Verde a iniciar ese periodo del Concejo. (...) Están de acuerdo con construir, por ejemplo, el Corredor Verde de la carrera Séptima, que es uno de los grandes absurdos de esta administración.

—Dicen que en Bogotá no hay plata, ¿de dónde saldrá el dinero para materializar su idea del ojo de Dios para mejorar la seguridad?

—No es un asunto de dinero, es un asunto de competencias. Bogotá es una ciudad rica. Bogotá es una ciudad que tiene 14 billones de pesos de ingresos corrientes; es decir, de ingresos propios. Bogotá debe tener tres o cuatro veces los ingresos propios de una ciudad como Medellín, como Barranquilla, pero hace mucho menos con esa cantidad de dinero que lo que hacen las otras dos ciudades. Bogotá no es una ciudad pobre, es una ciudad rica, que ha sido gobernada por gobernantes relativamente mediocres que piensan pequeño; gobernantes que son tacaños y austeros con las necesidades de la gente, pero muy generosos cuando se trata de otorgar negocios jugosos y capturas del servicio de los servicios públicos a unos pocos.

Rodrigo Lara asegura que vencerá a los candidatos en Bogotá que representarían al presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López: ¿quiénes son?

—Le insisto, ¿pero de dónde sacará la plata para las cámaras y los globos aerostáticos?

—Un sistema de cámaras y un sistema de vigilancia aerostática no es caro y, si fuese caro, pues habría que gastar en eso, porque a la gente la están matando. Un sistema de cámaras LPR no cuesta más de 15 mil millones de pesos. Un globo aerostático para vigilar los movimientos criminales cuesta entre 350.000 y 200.000 dólares. Eso lo puede pagar perfectamente Bogotá. Eso es mucho menos de lo que se gasta dándole contratos a esas fundaciones de papel de los concejales en las alcaldías locales.

—Y si Bogotá es tan rica como usted dice, ¿por qué en varias ocasiones el Gobierno nacional ha tenido que intervenir TransMilenio para que no se quiebre?

—Estamos hablando de otro tema y de unas dimensiones completamente distintas, porque el presupuesto de la Secretaría de Seguridad no se puede comparar con los montos de lo que nos toca destinar para mantener funcionando los buses; esa secretaría tiene un presupuesto de 600 mil millones de pesos y todo se va en funcionamiento, cero inversión en tecnología.

El déficit del sistema de transporte público es la amenaza más grande a la estabilidad de las finanzas de Bogotá. Bogotá tiene un hueco fiscal gigantesco que no para de crecer (...) de unos 3 billones de pesos, una salvajada. (...) El tema, básicamente, es que todo el dinero que estamos destinando para subsidiar esa operación va a operar un bus, pero no va realmente a subsidiar la tarifa, y la tarifa en Bogotá es carísima. (...) ¿Qué me toca hacer a mí? Garantizar que efectivamente el Gobierno nos ayude a pagar ese hueco.

Rodrigo Lara sigue haciendo campaña en Bogotá como independiente.

—En 2019, Claudia López dijo que sería la jefa de la Policía y combatiría la criminalidad. Ahora usted dice, y cito, “Vamos a perseguir a los criminales hasta las últimas instancias”. ¿Por qué cree que sí lo logrará a diferencia de López?

—Porque yo ya he hecho cosas por Bogotá en materia de seguridad. Una de ellas ha sido, por ejemplo, sacar adelante la ley para la recuperación del espacio público, que es la que prohíbe el porte y el consumo de drogas, incluso de dosis mínima en los alrededores de los colegios, en los parques, en los polideportivos, que permite regular eso internamente.

Fui un parlamentario muy eficaz. No conozco un solo candidato que haya hecho tanto por Bogotá desde una instancia como el Parlamento como yo. Te pregunto, ¿Carlos Fernando qué hizo en el Congreso? Nada. ¿Qué hizo en el Concejo por Bogotá? Nada. Fue a calentar silla y a devengar un salario.

—Enrique Peñalosa y Claudia López no pudieron detener a los colados. ¿Qué haría usted para detener a los evasores del pasaje de TransMilenio y a los que se suben a robar en estaciones, articulados y portales?

—Yo le resuelvo el problema de inseguridad en un año. Yo construyo las vías de acceso a Bogotá lo más rápido posible. Yo le dejo contratada la tercera línea de metro. El único punto en el que me siento un poco desconsolado es el sistema integrado de buses, que no está diseñado en ninguna parte del mundo para ser el principal medio de transporte de una ciudad de 8 millones de habitantes. Es absolutamente insuficiente, es lento y es indigno.

Ese sistema maltrata a la gente, permite que se abuse de las mujeres, la congestión de personas lleva a que la gente se comporte de la manera más irracional posible y se deje arrastrar por comportamientos irracionales.

TransMilenio tomó medidas para evitar más colados e implementó torniquetes

—O sea que, para combatir a los colados, ¿hay que bajar las tarifas o qué propone usted puntualmente?

—No es un fin utilitarista, es que las tarifas son muy caras en una sociedad pobre como la colombiana. ¿Cómo es posible que uno pague la misma tarifa en Bogotá por un bus malo, que lo que se paga por una tarifa plena en un buen metro como el de Madrid (España)? A mí no me entra en la cabeza.

(...) Usted no le puede pedir a un muchacho que no tiene, ni estudia, ni trabaja, de 21 años, que termine pagando una van (hacia la estación) así como el TransMilenio. Es casi un imposible.

—Sigo sin entender cómo solucionará el tema de los colados...

—Es que es un tema estructural que tú no vas a resolver poniendo mil puertas y un contratista se va a ganar una cantidad de plata poniendo puertas de vidrio que no funcionan. El problema es estructural, es que es demasiado caro.

Comienza campaña para evitar los colados en Transmilenio, en Bogotá y Soacha. Archivo particular.

—Perdóneme, y sé que no es así, pero siento como si estuviera justificando que la gente se colara porque el transporte es caro. ¿Piensa en alguna renta o un subsidio entonces?

—En la lógica una cosa es explicar y otra cosa es justificar. (...) El problema es que todo el subsidio que estamos dando de 3 billones de pesos se nos va en la operación, cuando lo lógico es que esos 3 billones de pesos deberían irse para subsidiar tarifas.

—Usted dice que seguirá con la primera línea del metro como va hasta ahora, ¿a qué acuerdos llegará con el Gobierno Petro? El presidente dice que Claudia López lo engañó, ¿usted cómo mediaría si fuera el alcalde?

—La primera línea de metro tal como quedó es mala. Es una línea elevada en una de las ciudades más densas del mundo. (...) Tiene dos problemas más, y es que suprime totalmente los cuatro carriles de la avenida Caracas, en la ciudad más congestionada del mundo.

¿Cuál es el problema de soterrar esa primera línea en el eje de la Caracas? Que eso cuesta 17 billones de pesos, eso es una salvajada. Si eso me cuesta 17 billones, pues denme esos 17 billones, yo veo cómo hago para mitigar el daño que va a causar (...) y con los 3 billones de pesos que cuesta el TransMilenio de la carrera Séptima de Claudia López yo hago la tercera línea de metro que le permita a un bogotano que vive en Ciudad Bolívar, en Usme, en Rafael Uribe o en Soacha, llegar en 35 minutos al norte.

El CAF y el Metro de Bogotá firmaron un acuerdo en Bruselas para apoyar la construcción del metro de Bogotá con millonaria inversión. /Metro de Bogotá

—Su hermano Rodrigo Lara Sánchez también va a competir por la Gobernación del Huila. ¿Cómo ve que dos miembros de la misma familia estén interesados por los cargos de octubre?

—Es mi hermano y yo lo quiero mucho. Nos conocemos desde hace pocos años. Nosotros nos conocemos desde 2008, 2009, y cada quien ha tomado su propio camino político. Ni él me consulta sus decisiones, ni yo a él las mías. Él se fue con Fico (en las elecciones presidenciales del 2022). Yo claramente no voté por Fico porque no me pareció un buen candidato.

No somos una famiempresa, eso te lo garantizo. Yo les digo es mi hermano y tengo un gran amor y un gran sentimiento a él, a mis sobrinos. Cuando él fue vicepresidente de Fico me llamó esa mañana a decir ‘oiga, le quiero contar que me voy’, como para que no me cogiera por sorpresa la noticia. ¿Pues qué le puedo decir? ‘Pues maravilloso, no me pida que vote allá' y se cagó de la risa y dijo bueno, listo, bien.

Aquí no tomamos decisiones con mi mamá, con la mamá de él, ni con mis hermanos, ni buscamos privilegios y prebendas del Estado. Aquí cada quien lucha lo suyo.

El excandidato a la presidencia de Colombia, Federico Gutiérrez, y su entonces candidato a la vicepresidencia, Rodrigo Lara Sánchez, hermano de Rodrigo Lara Restrepo. REUTERS/Luisa González

—A los hermanos Galán los han cuestionado porque sus críticos aseguran que cada cuatro años sacan la figura de su padre, Luis Carlos Galán. ¿Qué opina de ello?

—Nadie lo ha usado tanto como los hermanos Galán, creo que son los campeones en esa materia. Me parece que habla muy mal de las personas que no son capaces de trazar su propio rumbo y su propio camino. Yo creo que mi padre (el exministro asesinado Rodrigo Lara Bonilla) estaría furioso si viera que su hijo fuera un figurín, incapaz de armar su propio camino, incapaz de tener la fuerza y el coraje de sus propias ideas y viviera básicamente de una herencia.

Rodrigo Lara explotó contra Carlos Fernando Galán y su hermano Juan Manuel: qué dijo en diálogo con Infobae.

—Usted, que fue ponente del proyecto para prohibir el consumo de drogas en lugares públicos, ¿qué opina de la regulación del cannabis que pronto volverá a discutirse en el Congreso?

—Es que las cosas no riñen. Incluso, en el proyecto de legalización del uso de la marihuana se garantiza que, en ciertos espacios como los parques, los perímetros de los colegios y los polideportivos, no se consuma drogas. (...) A mí no me gusta la droga porque usted pierde su libertad. Ese es el problema de la droga. Es decir, si la droga no fuera adictiva y no llegara a un punto incluso de llevar y degradar a la gente, no habría problema con ella. La gente se toma algo y se divierten. El problema es la adicción.

Rodrigo Lara sigue haciendo campaña en Bogotá como independiente.

—Éxitos en su campaña, Rodrigo.

—Vamos a enfrentar unas maquinarias grandes, vamos a enfrentar a Claudia López: imagínese, la Alcaldía Distrital con todo su poder en el Concejo, de mermelada en todos los ámbitos económicos, políticos y obviamente tiene infiltrados en todas partes. Ella está con Carlos Fernando Galán y va a jugar muy sucio, con golpes bajos, porque no se atreven a dar debates. Vamos a enfrentar a Bolívar con todo el poder de un gobierno, pero bueno, usted sabe que esto no es un mundo para perezosos, esto es una batalla. Estaremos listos para librar cualquier batalla que sea necesaria dar y lo que nos mande a golpear Claudia, aquí estaremos listos para responder.