Manuela Vanegas, autora del gol del histórico triunfo de la selección Colombia contra Alemania: “Somos potencia mundial”

Mundial femenino 2023: gol Manuela Vargas vs. Alemania. @Dsports/Twitter.

La selección Colombia Femenina consiguió su segunda victoria en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023, ante Alemania, potencia europea y que llegaba como favorita tras golear 6-0 a Marruecos en la primera jornada del grupo H. La gran heroína de la jornada para la Tricolor fue Manuela Vanegas, autora del gol de la victoria.

La defensora, que juega en la Liga Femenina de España con la Real Sociedad, se elevó para cabecear el centro de Leicy Santos y poner el 2-1 en el marcador a favor de la selección Colombia. Este es su primer gol en un Mundial Femenino, pero la jugadora antioqueña ha sido gestora de las otras tres anotaciones que registra el combinado cafetero en el certamen que se lleva a cabo hasta el 20 de agosto en Oceanía.

Luego de que la jueza central del compromiso decretara la victoria colombiana, Manuela habló con el Gol Caracol sobre lo que significa este triunfo en el equipo y su sentir tras marcar tan importante gol: “La gente es impresionante (...) Yo me he soñado jugar un Mundial, lo decreté y hoy había recibido muchísimos mensajes de que iba a hacer gol”.

Vanegas ante Corea del Sur fue quien realizó el remate al arco, que impactó en la mano de una jugadora asiática y terminó en gol de Catalina Usme tras el cobro del penalti señalado por esa acción. Ante Alemania fue quien remató nuevamente al arco, pero este rebotó en una jugadora, con la buena suerte de que el balón quedó en los pies de Linda Caicedo, quien tras un genial regate a dos defensoras disparó a puerta y marcó el 1-0 parcial a favor.

Manuela Vanegas confesó que le gusta aportar constantemente en ataque, esto se evidencia en sus cifras en Europa, pues en su última temporada registró tres tantos: “Soy defensa, pero he comentado muchas veces que me gusta sumarme a la ofensiva, me gusta el balón. Feliz por este triunfo, Alemania es potencia mundial, es una realidad, pero Colombia ha dado pasos gigantes, Colombia es potencia mundial”.

La lateral izquierda ha sido importante en la era dorada del fútbol femenino en Colombia tras anotarse los siguientes logros:

Campeonato Sudamericano Sub-17, cuarto lugar (2016) Campeona Sub-20, en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta (2017) Medalla de Plata en los Juegos ODESUR Cochabamba (2018) Campeonato Sudamericano Sub-20 Tercer puesto (2018) Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, Barranquilla (Colombia) Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos Lima (2019) Subcampeona de la Copa América Femenina (2022)

Entretanto, Mario Abadía, asistente técnico e hijo de Nelson Abadía, expresó su orgullo por lo expresado en el terreno de juego por las jugadoras. Además, dedicó algunas palabras a los hinchas colombianos que acompañaron en masa a la selección femenina durante su último partido en el Sydney Stadium:

“Una alegría enorme, lo que acaban de hacer estas chicas es extraordinario. Esa entrega, esa lucha. Vino el penal, no bajaron la cabeza y eso es el colombiano”.

El último rival será Marruecos, subcampeonas del campeonato africano de naciones, que derrotó a Corea del Sur en la fecha 2 por la mínima diferencia. El partido entre la selección cafetera y las africanas se jugará el próximo jueves 3 de agosto en el estadio HBF Park de la ciudad australiana de Perth. El pitazo inicial está programado para las 5:00 de la mañana (hora colombiana).

Para este partido, Colombia volverá a contar con el entrenador Nelson Abadía en el banquillo técnico, luego de pugnar las dos fechas de sanción que tenía pendiente, luego de haber sido expulsado durante la final de la Copa América Femenina 2022 por sus reiteradas discusiones por las decisiones arbitrales.