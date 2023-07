Luego del atentado en Bonilla Aragón, una segunda granada fue lanzada en contra de un CAI en Cali, por suerte, el artefacto no detonó

(Foto: especial)

A unas horas del atentado terrorista en el CAI de Bonilla Aragón, que habría dejado como víctima a “Negro”, un oficial de cuatro patas, adoptado hace dos años luego de ser encontrado merodeando; el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, informó que una segunda granada fue arrojada, aunque al oriente de la ciudad, en el CAI de Nuevo Latir.

Te puede interesar: Esta es la resolución con la que fueron reconocidos integrantes de disidencias de “Iván Mordisco” en diálogos con el Gobierno

“Rechazamos de manera categórica los hechos en los que un artefacto explosivo fue lanzado en la madrugada de este domingo en el CAI de la Policía Nacional de Nuevo Latir, el cual, afortunadamente, no detonó”, indicó.

Luego de ser encontrada por los patrulleros adscritos al CAI, en la madrugada del domingo 30 de julio, personal antiexplosivos atendió la emergencia, realizando la detonación controlada del artefacto.

Te puede interesar: Siguen las dudas sobre la muerte de Iván Márquez: firma en el comunicado de la Nueva Marquetalia sería falsa

Por suerte, no se registraron heridos ni daños materiales. Aunque, en respuesta a las múltiples alteraciones al orden público registradas en la noche del sábado y la madrugada del domingo, el secretario de Seguridad hizo un fuerte llamado a quienes se encuentran detrás de los ataques contra la Fuerza Pública en el departamento:

“A los criminales que quieren amedrentar nuestra fuerza pública, afectar a nuestros ciudadanos y causar terror en la ciudad les informamos que doblaremos nuestras capacidades de prevención y reacción para identificarlos y judicializarlos”.

La granada en Bonilla Aragón y los ataques contra la Fuerza Pública en el municipio de Dagua habrían sido ordenados por las disidencias: esto es lo que se sabe de momento

Durante la noche del sábado 29 de julio se vivió una complicada situación de orden público en el departamento del Valle del Cauca, al occidente del país, luego de reportarse un ataque con artefacto explosivo contra un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, y hostigamientos armados en contra de la Fuerza Pública en el municipio de Dagua, a una hora de la capital vallecaucana.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por la inseguridad en vías del país y pidió militarización

“Lastimosamente sobre las 9:25 de la noche hemos sufrido un atentado terrorista, unos sujetos a bordo de una motocicleta Pulsar negra arrojaron una granada, al parecer de fragmentación, en el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón. Gracias a Dios no tuvimos vidas humanas comprometidas, no tuvimos lesionados, no tuvimos mayor afectación a nuestra infraestructura. Lastimosamente falleció un canino que estaba cerca a este CAI”, informó el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.

El funcionario señaló que la fuerza pública desplegó todas sus capacidades para dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia y prevenir nuevos atentados.

“Vamos a tener una reunión de seguridad con todas las autoridades para atender lo sucedido y para averiguar e indagar en toda la información que hemos recuperado en ese momento. No hay otro atentado terrorista en otro lugar de la ciudad fue este que ocurrió en el barrio (...) Todas las autoridades estamos pendientes esta noche para evitar cualquier otra afectación y proteger a la ciudadanía. Es una situación que ha ocurrido en otro lugar del país por eso este tema lo vamos a escalar a nivel nacional”, agregó Dranguet.

Reunión que se llevará a cabo en el transcurso del domingo 30, para analizar los ataques y determinar si tienen relación con la aparición de carteles alusivos a las disidencias de las extintas Farc, en algunos sectores de la ciudad.

Entre tanto en el municipio de Dagua se reportó otro hostigamiento armado en contra de la sede de la Policía y en contra de la Registraduría. De acuerdo con videos que se hicieron virales en redes sociales, los ataques armados los habrían perpetrado desde la zona montañosa de la población miembros de la disidencia Jaime Martínez, según indicaron en el medio de comunicación regional Magazín Pacífico.

Siendo, el de la Registraduría, el ataque más prolongado, al punto en el que los encargados de la seguridad del lugar tuvieron que atrincherarse. Dejando atrapado al congresista Luis Albán, del partido Comunes.