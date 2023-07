La respuesta de Jhonny Rivera sobre qué pasaría si llegara a terminar con Jenny López, con quien también trabaja

Jhonny Rivera y Jenny López, artistas de música popular que recientemente revelaron su vínculo sentimental. / Imágenes Instagram

Mucha conversación ha generado la relación sentimental de Jhonny Rivera con Jenny López, pues el cantante de música popular le lleva a su colega 29 años de diferencia, motivo por el cual han sido centro de todo tipo de comentarios, varios de ellos muy negativos.

Sin embargo, la pareja ha hecho frente a las críticas y, durante los recientes días, el intérprete de Te amo en silencio respondió a algunos de los interrogantes que sus seguidores tienen sobre su noviazgo. En este sentido, entre las preguntas recibidas hubo una que decía: “¿Qué pasaría si tú y Jenny terminarían? ¿seguirían en el mismo trabajo?”.

Al respecto, el pereirano dio cuenta de que siempre queda en buenos términos con sus exparejas, por lo que en caso de que su relación con la cantante popular llegara a un punto final las cosas no serían diferentes y la continuaría apoyando.

“Yo pienso que, como cualquier pareja, puede funcionar, como no. Y si llegáramos a terminar no tendríamos por qué afectar nuestra vida laboral. Yo no soy enemigo de ninguna exnovia, de ninguna, porque yo de cada relación me quedo con lo bueno y el motivo por el cual se haya terminado no tiene que opacar los momentos felices que esa persona me dio”.

Y agregó: “En el momento que ella y yo terminemos seguramente la seguiré apoyando y si ella está con otra persona o no, no tiene por qué cambiar para nada mi apoyo, si le sirve de algo, porque la idea es retribuirle los momentos de felicidad que me dio en un momento dado”.

Posteriormente, el cantante de música popular también fue interrogado sobre si su romance es una estrategia de marketing, cosa que negó rotundamente. Por otro lado, sobre el hecho de que no suban Historias juntos, el artista comentó que será una cosa que hagan más adelante: “En nuestras redes obviamente lo haremos, pero más adelantico porque ahorita la gente no lo ha asimilado muy bien”.

Como se mencionó al inicio de esta nota, mucho ha dado de qué hablar la nueva relación sentimental de Jhonny Rivera. Luego de estar durante largo tiempo soltero, durante los últimos días fue que se confirmó que sostiene un noviazgo con Jenny López. En vista de la diferencia de edad, su romance ha estado en medio de la polémica. En este último sentido, por los recientes días a López le escribieron lo siguiente vía redes sociales: “Como siempre ella se presume sola, Jhonny no ha hablado del tema, se nota que hay una comunicación y amor”, seguido de un emoticón llorando de risa.

Ante ese comentario la cantante de 20 años de edad no se quedó callada y salió a defenderse. Fue así como contestó de una forma concreta, pero contundente: “Wow, ¡tanto odio hay en tu corazón! deseo que encuentres a alguien que te quiera mucho”.

Por otro lado, Jenny López le ha salido al paso a las críticas. Incluso, el domingo 23 de julio compartió en su cuenta de Instagram un cover de la canción Que se mueran, de Romeo Santos. Al respecto, escribió en la leyenda del post: “¡Les dejo este cover que es muy especial para mí en este momento! Les envío un abrazo enorme y espero les guste”.

Precisamente, esa canción habla del romance de una pareja que se lleva una diferencia de edad considerable: “Andan murmurando que lo nuestro no es debido y le faltan el respeto sin derecho a nuestro amor. Por cuestión social y diferencia en las edades estos tontos ignorantes no me quieren ver contigo”; empieza la canción de Romeo Santos.

A su vez, la cantante etiquetó a Jhonny Rivera, quien le respondió entre los comentarios con emoticones de corazón.