Juan Fernando Quintero cerca de sellar su regreso al fútbol argentino

El volante de 29 años continuaría su carrera en Racing. @juanferquinterop/Instagram

En los últimos días, Juan Fernando Quintero ha dado más de qué hablar por su salida del Junior de Barranquilla, que de su futuro. Sin embargo, se conoció que el Nalgón estaría cerca de volver a las canchas tras el interés de un grande de Suramérica.

De acuerdo con la información del periodista Germán García Grova, el jugador colombiano tendría todo acodado para volver al fútbol argentino en el que vistió los colores de River Plate; no obstante, la sorpresa es que Juanfer no tendría su tercer ciclo en la Banda Cruzada, sino que ficharía por otro club del balompié gaucho.

“Juan Fernando Quintero ES REFUERZO de #Racing Le compran el pase en US$3.6M y hasta Diciembre de 2026 El llega libre tras su paso por #Junior”.

El volante de colombiano tendría todo listo con la Academia. Foto: @GerGarciaGrova/Twitter

Del mismo modo, se conoció que el ex Independiente Medellín usaría en su espalda el dorsal número 22, y sería inscrito para la Conmebol Libertadores, siempre y cuando Racing de Avellaneda derroté en los octavos de final a Atlético Nacional.

De darse su llegada a la Academia, Juanfer Quintero sería compañero de los colombianos Johan Carbonero y Roger Martínez, que llegó al cuadro argentino tras su paso por el América de México. El delantero cartagenero portará la camiseta número 10.

Juan Fernando Quintero habló de las posibilidades de regresar al Junior

Desde que dejó las filas del Junior, en más de una ocasión se ha evidenciado la interacción de Quintero con varias publicaciones en Twitter en las que critican al extécnico de la selección Colombia, que el ex River Plate le ha dado “me gusta”, pese a que en su momento dijo no tener diferencia con el entrenador.

En medio de la turbulencia que se ha generado entre las declaraciones Sebastián Viera y Hernán Darío Gómez, el ex Atlético Nacional hizo una publicación que tiene ilusionados a los hinchas de Junior de Barranquilla como también a los de Independiente Medellín, equipo del que Quintero es hincha. “El rey ha vuelto”.

El volante generó ilusión en los hinchas del Junior y Medellín. Imagen: @juanferquinte10/Twitter

En diálogo con el programa ESPN Show Colombia, el jugador de 30 años habló de su actualidad y también de su faceta como empresario, ya que abrió un restaurante en Medellín llamado Rúnico.

“Nunca me he ido, siempre he estado. Creo que al final digo eso porque estoy en una nueva etapa como empresario y estoy muy contento. Sé de este tipo de cosas y lo que se maneja en redes sociales, soy ajeno de lo que pasa alrededor, pero soy transparente”.

Con respecto al trino, Juanfer Quintero gambeteó de la pregunta: “No tengo equipo, entonces no tiene nada que ver con el fútbol. Lo disfruto porque no me estreso por ese tipo de cosas, trato de ser transparente, yo soy el indicado de dar la noticia”.

En cuanto a su regreso al Junior, en caso de salir, Bolillo Gómez dijo: “Si se va el entrenador Hernán Darío Gómez, los directivos de Junior tomarán su decisión, pero no tengo nada que ver con eso (…) En su momento estamos escuchando todo tipo de ofertas, porque no es mentira y estamos analizando, cuando fui a Junior pensé que era la mejor decisión, no sé si volvería al Junior en algún momento, pero no sé ahora mismo si lo haría”.

En el campeonato gaucho, Racing de Avellaneda culminó en la casilla 12 con 36 puntos a 25 de River Plate que se coronó campeón y derrotó a escuadra de Fernando Gago 2-1 en la última jornada.